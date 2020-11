Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1d235e85-d604-464f-85ec-65e2ebd8a377","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"El kell napolni az egészségügyi dolgozók korlátozását – írta a Magyar Rezidens Szövetség. A végrehajtási szabályokkal a kiszivárgott hírek szerint alaposan átírja a kormány a törvényt, csakhogy az még nem jelent meg. ","shortLead":"El kell napolni az egészségügyi dolgozók korlátozását – írta a Magyar Rezidens Szövetség. A végrehajtási szabályokkal...","id":"20201125_rezidens_orvosok_szerzodes_egeszsegugy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d235e85-d604-464f-85ec-65e2ebd8a377&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3558684b-dbab-458c-8cc4-3ea95b1940ab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201125_rezidens_orvosok_szerzodes_egeszsegugy","timestamp":"2020. november. 25. 15:30","title":"A rezidens orvosok fele nem írná alá az új jogviszonyt, ha van más választásuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e748eba9-7465-4a9e-92c0-41f9fc2dbbb9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A természetfilmesnek jelenleg 6,2 millió követője van.","shortLead":"A természetfilmesnek jelenleg 6,2 millió követője van.","id":"20201126_Instagram_David_Attenborough","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e748eba9-7465-4a9e-92c0-41f9fc2dbbb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9073995e-2cb7-439b-981a-e28ebff17eca","keywords":null,"link":"/zhvg/20201126_Instagram_David_Attenborough","timestamp":"2020. november. 26. 07:36","title":"Rekordot döntött, de otthagyja az Instagramot David Attenborough","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf7b5bbd-8704-450b-af16-04b666c46849","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A legnépszerűbb mulatós zenész hirtelen lett rosszul. Soha nem érezte magát annyira kiszolgáltatottnak, mint most.","shortLead":"A legnépszerűbb mulatós zenész hirtelen lett rosszul. Soha nem érezte magát annyira kiszolgáltatottnak, mint most.","id":"20201126_Kis_Grofo_is_koronavirusos_ketoldali_tudogyulladassal_kerult_korhazba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf7b5bbd-8704-450b-af16-04b666c46849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"336cd5a9-6344-4867-94fa-bc755865358a","keywords":null,"link":"/elet/20201126_Kis_Grofo_is_koronavirusos_ketoldali_tudogyulladassal_kerult_korhazba","timestamp":"2020. november. 26. 08:14","title":"Kis Grófo is koronavírusos, kétoldali tüdőgyulladással került kórházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8ab1553-de64-43e8-bc8e-a2d9a7befa1e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikai tudósok vizsgálták a Curiosity marsjáró által készített felvételeket a Gale-kráter kőzeteiről, ami alapján arra jutottak, a közeli Sharp-hegyről lezúduló víz elárasztotta a területet. A szakembereknek egy elméletük is van arra, miként nézett ki mindez.","shortLead":"Amerikai tudósok vizsgálták a Curiosity marsjáró által készített felvételeket a Gale-kráter kőzeteiről, ami alapján...","id":"20201124_mars_felszine_arviz_uledek_kozet_gale_krater_sharp_hegy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8ab1553-de64-43e8-bc8e-a2d9a7befa1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f29e80c-b77f-4443-a2e9-f22051219169","keywords":null,"link":"/tudomany/20201124_mars_felszine_arviz_uledek_kozet_gale_krater_sharp_hegy","timestamp":"2020. november. 24. 15:03","title":"Bizonyítékot találtak a tudósok, hogy árvizek voltak a Mars felszínén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caa144d6-6fb9-4677-bd61-0339f7bdacce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az országos tiszti főorvos az operatív törzs sajtótájékoztatóján mondta el, hogy mennyire örül a zenész gyógyulásának.","shortLead":"Az országos tiszti főorvos az operatív törzs sajtótájékoztatóján mondta el, hogy mennyire örül a zenész gyógyulásának.","id":"20201124_Muller_Cecilia_Majka_jelkep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=caa144d6-6fb9-4677-bd61-0339f7bdacce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0605d00d-2350-4cf7-84f2-d4e83bc459ef","keywords":null,"link":"/elet/20201124_Muller_Cecilia_Majka_jelkep","timestamp":"2020. november. 24. 14:51","title":"Müller Cecília: Majka jelképpé vált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee182d08-7a32-47ba-9938-267d010f3139","c_author":"D.A","category":"itthon","description":"A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus kormányzati feladatainak szakmai koordinációjával is ő fog foglalkozni. ","shortLead":"A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus kormányzati feladatainak szakmai koordinációjával is ő fog foglalkozni. ","id":"20201126_Kovacs_Zoltan_mar_duplan_kormanybiztos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee182d08-7a32-47ba-9938-267d010f3139&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51a08da6-fc02-48bf-8a3b-02c43eb28e95","keywords":null,"link":"/itthon/20201126_Kovacs_Zoltan_mar_duplan_kormanybiztos","timestamp":"2020. november. 26. 10:23","title":"Kovács Zoltán már duplán kormánybiztos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b842bcf-4294-4179-984c-1af0e7080433","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint jól indult a PlayStation 5 játékkonzol értékesítése a Sony szerdai közlése szerint. Pontos számokat nem árult el a cég, azt viszont igen, hogy még idén újabb szállítmányok érkeznek a boltokba.","shortLead":"Több mint jól indult a PlayStation 5 játékkonzol értékesítése a Sony szerdai közlése szerint. Pontos számokat nem árult...","id":"20201125_sony_playstation_5_ps5_jatekkonzol_vasarlas_eladas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b842bcf-4294-4179-984c-1af0e7080433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ab540f4-01a2-49a1-bf32-473e37997a37","keywords":null,"link":"/tudomany/20201125_sony_playstation_5_ps5_jatekkonzol_vasarlas_eladas","timestamp":"2020. november. 25. 16:05","title":"Mindent felülmúló startról beszél a Sony, még több PlayStation 5 kerül a boltokba év végéig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e973d2f6-663f-417e-9a0b-d58e03555c69","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rengeteget beszélt a járvány statisztikai adatairól Müller Cecília országos tiszti főorvos aznap, mikor a kormány felülvizsgálja a jelenlegi szigorításokat. ","shortLead":"Rengeteget beszélt a járvány statisztikai adatairól Müller Cecília országos tiszti főorvos aznap, mikor a kormány...","id":"20201125_Koronavirus_A_4049_eves_korosztaly_a_leginkabb_erintett_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e973d2f6-663f-417e-9a0b-d58e03555c69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9846cdc-e373-4833-bb83-99c95adace66","keywords":null,"link":"/itthon/20201125_Koronavirus_A_4049_eves_korosztaly_a_leginkabb_erintett_Magyarorszagon","timestamp":"2020. november. 25. 14:04","title":"Müller: A 40-49 éves korosztályt érinti leginkább a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]