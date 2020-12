Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"01a364a6-8b23-4dc0-862d-212d699bcc20","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A lőszerraktár elfogadhatatlan veszélyt jelent a hatóságok szerint. A 3500 tonna légibombát, aknát és kézigránátot arra az esetre halmozták fel még a második világháború idején, ha Svájcot támadás érné.","shortLead":"A lőszerraktár elfogadhatatlan veszélyt jelent a hatóságok szerint. A 3500 tonna légibombát, aknát és kézigránátot arra...","id":"20201207_svajc_mitholz_loszerraktar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01a364a6-8b23-4dc0-862d-212d699bcc20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1de5acb-18e9-4957-9d52-1fbcb50f2819","keywords":null,"link":"/elet/20201207_svajc_mitholz_loszerraktar","timestamp":"2020. december. 07. 21:58","title":"Egy évtizedre is evakuálhatják egy svájci város lakóit egy világháborús lőszerraktár miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dbe44fe-606d-44ab-866b-7eb21b65c791","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kínai kutatók, köztük Pan Csien-vej híres kvantumfizikus bejelentették, hogy jelentős áttöréshez érkeztek a kvantum-számítástechnika területén, elérve az úgynevezett kvantumfölényt. A kutatócsoport létrehozott egy kvantumszámítógép-prototípust (Csiucsang), amely maximum 76 foton észlelésére volt képes.","shortLead":"Kínai kutatók, köztük Pan Csien-vej híres kvantumfizikus bejelentették, hogy jelentős áttöréshez érkeztek...","id":"20201207_kina_kvantumfoleny_kvantum_szamitastechnika_csiucsang","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2dbe44fe-606d-44ab-866b-7eb21b65c791&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c64b3daf-ae3a-4e13-865a-805430329969","keywords":null,"link":"/tudomany/20201207_kina_kvantumfoleny_kvantum_szamitastechnika_csiucsang","timestamp":"2020. december. 07. 14:14","title":"Kína csinált egy számítógépet, ami 3 perc alatt old meg egy 500 millió évig tartó számítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfd380c2-d67b-4f45-a5ed-a4d6d1a37bf0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Karácsony miatt lehet enyhítés.","shortLead":"Karácsony miatt lehet enyhítés.","id":"20201206_Bajororszagban_kemenyebb_intezkedesek_jonnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cfd380c2-d67b-4f45-a5ed-a4d6d1a37bf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0752b61d-5f30-4eb2-b1aa-3de4b456bd14","keywords":null,"link":"/vilag/20201206_Bajororszagban_kemenyebb_intezkedesek_jonnek","timestamp":"2020. december. 06. 19:03","title":"Bajorországban keményebb intézkedések jönnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a099f0c-0901-4270-9b63-db6bb99e8231","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A második helyezett a Zebra lett, azaz Molnár Áron. ","shortLead":"A második helyezett a Zebra lett, azaz Molnár Áron. ","id":"20201206_Alarcos_enekes_gyoztes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a099f0c-0901-4270-9b63-db6bb99e8231&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d551f96-c8ea-4fe7-929c-b39fca16e975","keywords":null,"link":"/kultura/20201206_Alarcos_enekes_gyoztes","timestamp":"2020. december. 06. 21:50","title":"Miller Dávid volt a Banán, ő nyerte az Álarcos énekest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df0b47a0-de52-4b72-b9ba-96d611b847b6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A csoportszintű elektromosítási tervek határozhatják meg a magyarországi autógyárak sorsát. A nagy gyáraknak könnyebb dolguk van az átállással, a beszállítók feladata nehezebb.","shortLead":"A csoportszintű elektromosítási tervek határozhatják meg a magyarországi autógyárak sorsát. A nagy gyáraknak könnyebb...","id":"20201207_elektromos_auto_jarmu_gyarak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df0b47a0-de52-4b72-b9ba-96d611b847b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33bc7ce4-84ac-4ea0-99a2-f7a86d4a908d","keywords":null,"link":"/kkv/20201207_elektromos_auto_jarmu_gyarak","timestamp":"2020. december. 07. 06:16","title":"Sok beszállító még nem vett tudomást arról, hogy az elektromos autókkal is foglalkozni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e54061a-4ce6-4db9-9f3f-d6375cff192f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Vasárnap ismét ezrek vonultak Minszk utcáira, hogy Lukasenka lemondását követeljék.","shortLead":"Vasárnap ismét ezrek vonultak Minszk utcáira, hogy Lukasenka lemondását követeljék.","id":"20201206_Tuntetes_Feheroroszorszag_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e54061a-4ce6-4db9-9f3f-d6375cff192f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a46262a8-a3a8-4698-b160-462cdfce3449","keywords":null,"link":"/vilag/20201206_Tuntetes_Feheroroszorszag_rendorseg","timestamp":"2020. december. 06. 19:20","title":"Több száz embert vettek őrizetbe az újabb tüntetéseken Fehéroroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26a35ee5-f673-4062-ba8b-8d227612ae33","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Változik a világ, egyre kevesebben forgatják a cég nyomtatott magazinját. Úgyhogy megszüntetik.","shortLead":"Változik a világ, egyre kevesebben forgatják a cég nyomtatott magazinját. Úgyhogy megszüntetik.","id":"20201207_ikea_katalogus_megszunik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26a35ee5-f673-4062-ba8b-8d227612ae33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54a0fd0b-752f-4577-8ba4-aa7c2112b43a","keywords":null,"link":"/kkv/20201207_ikea_katalogus_megszunik","timestamp":"2020. december. 07. 14:38","title":"70 év után eltűnik az IKEA ikonikus katalógusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f81c3bd5-b542-4c48-8fe9-e8fbe1e77d74","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közlekedés egy új korszaka köszönthet be Lengyelországban, ha megvalósul egy ígéretes tudományos projekt.","shortLead":"A közlekedés egy új korszaka köszönthet be Lengyelországban, ha megvalósul egy ígéretes tudományos projekt.","id":"20201208_lengyelorszag_kozlekedes_radar_doppler_hatas_erzekelo_uthibak_forgalom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f81c3bd5-b542-4c48-8fe9-e8fbe1e77d74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fb15390-ab9c-43c8-85ba-a14ae994b0c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201208_lengyelorszag_kozlekedes_radar_doppler_hatas_erzekelo_uthibak_forgalom","timestamp":"2020. december. 08. 08:33","title":"Lengyelország különleges táblákkal pakolná tele az útjait, a sofőrök mindent látnának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]