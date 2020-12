Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f8f80ac2-dd07-4009-b45b-5c0bb377531c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A biztosítótársaságok jellemzően kifizetik a koronavírus-fertőzésben elhunytak életbiztosítását, sőt több biztosító a járványhelyzet idején az ügyfelek szempontjából kedvezően változtatott a szerződéses feltételeken.","shortLead":"A biztosítótársaságok jellemzően kifizetik a koronavírus-fertőzésben elhunytak életbiztosítását, sőt több biztosító...","id":"20201214_A_biztositoszovetseg_szerint_a_biztositok_rendesek_a_koronavirusban_meghalt_ugyfelekkel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8f80ac2-dd07-4009-b45b-5c0bb377531c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aee212dd-c57d-47b6-8347-3ed83d595511","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201214_A_biztositoszovetseg_szerint_a_biztositok_rendesek_a_koronavirusban_meghalt_ugyfelekkel","timestamp":"2020. december. 14. 11:52","title":"A biztosítószövetség szerint a biztosítók méltányosan járnak el a koronavírusban elhunytak ügyeiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1bb86fc-b1e7-45ed-b356-8b4f394e6e51","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Szájer-féle botrány talált kincs volt az ellenzék számára, de hogy árt-e a Fidesznek, azt egyelőre nem tudni – írja a vezető német jobboldali lap.","shortLead":"A Szájer-féle botrány talált kincs volt az ellenzék számára, de hogy árt-e a Fidesznek, azt egyelőre nem tudni – írja...","id":"20201214_Amikor_a_bunbol_ereny_lesz__a_Szajerugy_nemet_konzervativ_szemmel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1bb86fc-b1e7-45ed-b356-8b4f394e6e51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4732ab2c-dce9-45ff-87d8-07386840ac1c","keywords":null,"link":"/360/20201214_Amikor_a_bunbol_ereny_lesz__a_Szajerugy_nemet_konzervativ_szemmel","timestamp":"2020. december. 14. 08:15","title":"Amikor a bűnből erény lesz – a Szájer-ügy német konzervatív szemmel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a2fd90b-a89f-40fa-83f0-662172b1db59","c_author":"Vodafone","category":"brandchannel","description":"Kinek a stílus számít, kinek az ár, de akad olyan is, aki alaposan megfontolja a döntést.","shortLead":"Kinek a stílus számít, kinek az ár, de akad olyan is, aki alaposan megfontolja a döntést.","id":"bchvodafone_20201208_Elo_a_mobillal_Most_kiderul_mi_alapjan_valasztunk_telefont","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a2fd90b-a89f-40fa-83f0-662172b1db59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"675f3263-3f49-485a-ad70-f6337b22dfc0","keywords":null,"link":"/brandchannel/bchvodafone_20201208_Elo_a_mobillal_Most_kiderul_mi_alapjan_valasztunk_telefont","timestamp":"2020. december. 15. 07:30","title":"Elő a mobillal! Most kiderül, mi alapján választunk telefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Vodafone Magyarország Zrt.","c_partnerlogo":"cb1e783d-826a-40b0-9751-a6eb83d2662d","c_partnertag":"bchvodafone"},{"available":true,"c_guid":"e2818e21-bd1a-46c6-90b4-270424673b13","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Balog Ádám elbúcsúzott.","shortLead":"Balog Ádám elbúcsúzott.","id":"20201214_Az_MKB_lekoszono_vezerigazgatoja_A_feladatot_elvegeztem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2818e21-bd1a-46c6-90b4-270424673b13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b00bbd77-83cf-4856-b235-dd9e13c2858d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201214_Az_MKB_lekoszono_vezerigazgatoja_A_feladatot_elvegeztem","timestamp":"2020. december. 14. 14:38","title":"Az MKB leköszönő vezérigazgatója: A feladatot elvégeztem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b018f209-520e-4ace-8339-e6b8374e47ae","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Befagyasztották a Hadiipari Elnökség vezetőjének számláit és vízumkorlátozásokkal sújtották.","shortLead":"Befagyasztották a Hadiipari Elnökség vezetőjének számláit és vízumkorlátozásokkal sújtották.","id":"20201214_Az_Egyesult_Allamok_szankciokkal_sujtotta_Torokorszagot_orosz_raketak_beszerzese_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b018f209-520e-4ace-8339-e6b8374e47ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff985c32-fb8b-4fce-a402-05c1cd72b381","keywords":null,"link":"/vilag/20201214_Az_Egyesult_Allamok_szankciokkal_sujtotta_Torokorszagot_orosz_raketak_beszerzese_miatt","timestamp":"2020. december. 14. 21:25","title":"Az Egyesült Államok szankciókkal sújtotta Törökországot orosz rakéták beszerzése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"754cccaa-bb10-47f6-8495-6133ba009eeb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre inkább kezd tisztulni a kép, hogy mi mindenre lesz képes a Samsung következő csúcsmobilja, a Galaxy S21 Ultra. Most a kamerarendszeréről derült ki néhány érdekesség.","shortLead":"Egyre inkább kezd tisztulni a kép, hogy mi mindenre lesz képes a Samsung következő csúcsmobilja, a Galaxy S21 Ultra...","id":"20201214_samsung_galaxy_s21_ultra_telefon_mobilkamera","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=754cccaa-bb10-47f6-8495-6133ba009eeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b625ddd6-3715-4022-98fc-f4cd2e1b4309","keywords":null,"link":"/tudomany/20201214_samsung_galaxy_s21_ultra_telefon_mobilkamera","timestamp":"2020. december. 14. 07:33","title":"Négy kamera is lehet a Samsung Galaxy S21 Ultra hátlapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szerencsés nyertes közel 1,4 milliárd forintért jelentkezhet.\r

","shortLead":"A szerencsés nyertes közel 1,4 milliárd forintért jelentkezhet.\r

","id":"20201213_Elvittek_a_hatos_lotto_fonyeremenyet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"525dcef0-d201-4874-8fdb-f05535b88cc9","keywords":null,"link":"/itthon/20201213_Elvittek_a_hatos_lotto_fonyeremenyet","timestamp":"2020. december. 13. 17:02","title":"Elvitték a hatos lottó főnyereményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7c74d36-c3c8-4460-b017-ff5b247f8fa8","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Bártfai-Mager Andreával együtt szerzett meg két földterületet Szerencs mellett még tavaly nyáron az a férfi, aki több szálon is kötődik a nemzeti vagyonért felelős tárca nélküli miniszter volt férje, a jelenleg körözés alatt álló Balogh Sándor üzletember rokoni és üzleti köréhez. Ám hiába is kerestük, ezeket az ingatlanokat nem írta bele vagyonbevallásába a miniszter, aki megkeresésünkre ezt \"figyelmetlenségéből adódó adminisztratív hibával\" magyarázta. A földeket – kevesebb mint egy év birtoklás után – eladta, akárcsak a tulajdonostársa.","shortLead":"Bártfai-Mager Andreával együtt szerzett meg két földterületet Szerencs mellett még tavaly nyáron az a férfi, aki több...","id":"20201214_foldugylet_nemzeti_vagyonert_felelos_miniszter_bartfai_mager_andrea_balogh_sandor_vagyonnyilatkozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7c74d36-c3c8-4460-b017-ff5b247f8fa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a78a8fbe-de39-4e04-be4e-460f1379701b","keywords":null,"link":"/360/20201214_foldugylet_nemzeti_vagyonert_felelos_miniszter_bartfai_mager_andrea_balogh_sandor_vagyonnyilatkozat","timestamp":"2020. december. 14. 06:30","title":"Több tízmilliót érő földjeit hagyta ki vagyonnyilatkozatából a miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]