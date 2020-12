Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"367043c0-afd1-432f-ba7b-18ccf89c4f87","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Boris Johnson személyében egy mintaszerű opportunista szenvedett vereséget a Brexit-tárgyalásokon - írja a német hetilap. ","shortLead":"Boris Johnson személyében egy mintaszerű opportunista szenvedett vereséget a Brexit-tárgyalásokon - írja a német...","id":"20201225_Brexitegyemeny_harangoztak_a_populizmusnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=367043c0-afd1-432f-ba7b-18ccf89c4f87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6e17a52-4e67-4e4a-9d53-81030fb78654","keywords":null,"link":"/360/20201225_Brexitegyemeny_harangoztak_a_populizmusnak","timestamp":"2020. december. 25. 09:00","title":"Die Zeit: A Brexit-egyezmény újabb kudarc a populizmusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07cf48ab-c59e-440c-9195-8614d2361bc1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy főnővér volt az első, akit beoltottak a vakcinával az országban.","shortLead":"Egy főnővér volt az első, akit beoltottak a vakcinával az országban.","id":"20201225_latin_amerika_mexiko_koronavirus_vakcina_pfizer_biontech","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07cf48ab-c59e-440c-9195-8614d2361bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ac0e30b-d8bd-4f9d-9ae1-d6cd99d36c4f","keywords":null,"link":"/vilag/20201225_latin_amerika_mexiko_koronavirus_vakcina_pfizer_biontech","timestamp":"2020. december. 25. 15:29","title":"A latin-amerikai országok közül elsőként Mexikóban kezdik használni a Pfizer vakcináját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88dee5d6-a969-4c42-bf5b-8e3ff54e90d0","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"A gondozás mellett a hozzátartozók és bentlakók közötti intenzív közvetítés is feladat lett az idősotthonban, a szegény faluban sokan az álomkarácsonyt gyászolják, a hajléktalanok felé pedig ilyenkor több figyelem irányul, de ez elmúlik az ünnepek elteltével. Szociális dolgozókkal beszélgettünk az ünnep alkalmából arról, hogyan dolgoznak karácsonykor, és mi motiválja őket a sokszor alulértékelt területen.","shortLead":"A gondozás mellett a hozzátartozók és bentlakók közötti intenzív közvetítés is feladat lett az idősotthonban, a szegény...","id":"20201226_karacsony_szocialis_munkasok_maltai_szeretetszolgalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88dee5d6-a969-4c42-bf5b-8e3ff54e90d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47cabc79-ca66-47dd-9ff8-f260d5b9c1bc","keywords":null,"link":"/itthon/20201226_karacsony_szocialis_munkasok_maltai_szeretetszolgalat","timestamp":"2020. december. 26. 07:00","title":"Az álomszerű karácsony elgyászolása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0549e105-996f-469a-89be-87373dd71fda","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A hvg.hu olvasói Év embere-díjat adtak nekik, tavasszal az egész ország tapsolta őket, de arról, valójában milyen volt orvosként átélni az elmúlt egy évet, kevesen beszélnek. Csilek András infektológus, a Magyar Orvosi Kamara Borsod-Abaúj Zemplén megyei területi szervezetének elnöke március óta a frontvonalban ápolja a koronavírusos betegeket. A hvg.hu-nak most elmondta, mikor érezték először, hogy baj van, mi viselte meg a legjobban lelkileg, rászól-e valakire, ha nem vesz fel maszkot és mit gondol azokról a kollégákról, akik kifogásokat kerestek, hogy ne kelljen dolgozniuk. Nagyinterjú skypeon. ","shortLead":"A hvg.hu olvasói Év embere-díjat adtak nekik, tavasszal az egész ország tapsolta őket, de arról, valójában milyen volt...","id":"20201225_Csilek_Andras_koronavirus_nagyinterju","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0549e105-996f-469a-89be-87373dd71fda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b49b5c98-f4d3-4cbc-8234-eabf8ee0b219","keywords":null,"link":"/itthon/20201225_Csilek_Andras_koronavirus_nagyinterju","timestamp":"2020. december. 25. 11:00","title":"Csilek András infektológus: Van az emberi szenvedésnek egy olyan foka, amit nem szabad megmutatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cc22767-9a71-430f-a97a-80174aad86ee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Olvasónk lefotózta a Debrecen felé tartó vakcina-szállítmányt.","shortLead":"Olvasónk lefotózta a Debrecen felé tartó vakcina-szállítmányt.","id":"20201226_Mar_videkre_is_elindult_a_vakcina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5cc22767-9a71-430f-a97a-80174aad86ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bbc9b9f-dd64-4a8a-be6b-bba150334650","keywords":null,"link":"/itthon/20201226_Mar_videkre_is_elindult_a_vakcina","timestamp":"2020. december. 26. 12:04","title":"Már vidékre is elindult a vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7ed5649-9c4d-4970-9af5-abb388e4fa3b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A lezárások miatt az országban rekedt sofőrök közül soknak már vize is alig volt.","shortLead":"A lezárások miatt az országban rekedt sofőrök közül soknak már vize is alig volt.","id":"20201225_dover_lezarasok_kamionsofor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7ed5649-9c4d-4970-9af5-abb388e4fa3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f27fa7c-ac44-42a0-aaab-782af10d9142","keywords":null,"link":"/cegauto/20201225_dover_lezarasok_kamionsofor","timestamp":"2020. december. 25. 14:52","title":"Több ezer adag ételt vittek a karácsonyra Dovernél rekedt kamionsofőröknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1abc371-668a-469f-a23f-cc5fa6691964","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Andy Murray kétszeres olimpiai bajnok brit teniszező szabadkártyát kapott a Delray Beach-i tenisztornára, így Floridában kezdi meg a 2021-es szezont.\r

\r

","shortLead":"Andy Murray kétszeres olimpiai bajnok brit teniszező szabadkártyát kapott a Delray Beach-i tenisztornára...","id":"20201226_A_Delray_Beachi_tenisztornan_kezdi_az_uj_szezont_Murray","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1abc371-668a-469f-a23f-cc5fa6691964&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05770a98-7adc-4335-84f1-466abf0ea4ec","keywords":null,"link":"/sport/20201226_A_Delray_Beachi_tenisztornan_kezdi_az_uj_szezont_Murray","timestamp":"2020. december. 26. 13:10","title":"A Delray Beach-i tenisztornán kezdi az új szezont Murray","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72a20116-6893-4bdd-a82a-a0b6c0c40dc7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország egy nagyon is részén akár eső nélküli hó is érkezhet.","shortLead":"Az ország egy nagyon is részén akár eső nélküli hó is érkezhet.","id":"20201225_idojaras_december25","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72a20116-6893-4bdd-a82a-a0b6c0c40dc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59c7eead-00f5-43e0-8372-6dad899df837","keywords":null,"link":"/itthon/20201225_idojaras_december25","timestamp":"2020. december. 25. 19:59","title":"Szombaton főleg havas esőre lehet számítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]