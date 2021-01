Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a0c71b26-2d63-4e7e-8edc-63a5d7206c12","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A katolikus egyházfő arra hívta fel a figyelmet, hogy aki megtagadja az oltás felvételét, az a saját és mások életével is játszik.","shortLead":"A katolikus egyházfő arra hívta fel a figyelmet, hogy aki megtagadja az oltás felvételét, az a saját és mások életével...","id":"20210109_koronavirus_jarvany_vakcina_ferenc_papa_erkolcsi_kotelesseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0c71b26-2d63-4e7e-8edc-63a5d7206c12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76b4b0e2-7219-4f39-ab3f-9442cbaaa72b","keywords":null,"link":"/elet/20210109_koronavirus_jarvany_vakcina_ferenc_papa_erkolcsi_kotelesseg","timestamp":"2021. január. 09. 19:10","title":"Ferenc pápa szerint erkölcsi kötelesség beadatni a védőoltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"552606a0-fa5b-4161-8339-a2aa15acbb3d","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A tavalyi időjárást enyhe évkezdet, aszályos és egyben fagyos tavasz, szélsőséges csapadékeloszlású nyár és ősz, majd enyhe december jellemezte. A tél a harmadik legmelegebb, míg a tavasz a harmadik legszárazabb lett az 1901-gyel kezdődő rangsorban.\r

\r

","shortLead":"A tavalyi időjárást enyhe évkezdet, aszályos és egyben fagyos tavasz, szélsőséges csapadékeloszlású nyár és ősz, majd...","id":"20210109_meteorologia_idojaras_csapadek_meleg_elemzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=552606a0-fa5b-4161-8339-a2aa15acbb3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48ecfc11-8959-4e02-b126-63523121b526","keywords":null,"link":"/zhvg/20210109_meteorologia_idojaras_csapadek_meleg_elemzes","timestamp":"2021. január. 09. 12:57","title":"Márciusi hórekord, nyári özönvizek, a szokásosnál nagyobb meleg – ilyen volt 2020 az OMSZ szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31946cd2-5160-4d96-b968-df8ca5f6cd69","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Irán ki fogja utasítani a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) ellenőreit abban az esetben, ha az Egyesült Államok február 21-ig nem oldja fel a Teheránnal szembeni pénzügyi és olajipari szankciókat - jelentette be szombaton Ahmad Amirabadi Farahani iráni parlamenti képviselő.","shortLead":"Irán ki fogja utasítani a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) ellenőreit abban az esetben, ha az Egyesült Államok...","id":"20210109_Iran_a_nemzetkozi_atomellenorok_kiutasitasaval_fenyegetozik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31946cd2-5160-4d96-b968-df8ca5f6cd69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"489e2b85-044f-4a33-a38d-d454ee878fa6","keywords":null,"link":"/vilag/20210109_Iran_a_nemzetkozi_atomellenorok_kiutasitasaval_fenyegetozik","timestamp":"2021. január. 09. 15:11","title":"Irán a nemzetközi atomellenőrök kiutasításával fenyegetőzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49464174-786a-4a04-aa0c-ee81dfa2c32d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr a kompra próbált ráhajtani.","shortLead":"A sofőr a kompra próbált ráhajtani.","id":"20210109_duna_auto_komp_katasztrofavedelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49464174-786a-4a04-aa0c-ee81dfa2c32d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b54a1f66-4d4f-4f93-aca2-2ff29fca9341","keywords":null,"link":"/cegauto/20210109_duna_auto_komp_katasztrofavedelem","timestamp":"2021. január. 09. 20:28","title":"A Dunába hajtott egy autó Soroksáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c617054-cb0c-4497-bcb4-6573535b6801","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"62 éves múltra tekint vissza mostani négykerekű delikvensünk, mely 2021-ben újult erővel veszi fel a harcot a szellemek ellen. 2352 Lego-alkatrészből szereltük össze a nyáron a mozikba visszatérő Ecto-1 roppant élethű kicsinyített mását.","shortLead":"62 éves múltra tekint vissza mostani négykerekű delikvensünk, mely 2021-ben újult erővel veszi fel a harcot a szellemek...","id":"20210109_ecto1szellemirtok_auto_lego_cadillac","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c617054-cb0c-4497-bcb4-6573535b6801&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7488385-de26-4490-be24-cbc02172f3e3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210109_ecto1szellemirtok_auto_lego_cadillac","timestamp":"2021. január. 09. 16:00","title":"Szellemirtók: apró darabokból szereltük össze a patinás Cadillac mentőautót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85c1bb9a-b195-4db8-ad80-c70d77f23368","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem csak a QAnon mozgalom szarvakkal érkező sámánját fogták el a hatóságok, hanem Nancy Pelosi szószékének tolvaját is. Nem volt nehéz dolguk, mert szinte mindenki dokumentálta a közösségi oldalakon a tettét.","shortLead":"Nem csak a QAnon mozgalom szarvakkal érkező sámánját fogták el a hatóságok, hanem Nancy Pelosi szószékének tolvaját is...","id":"20210110_Elfogtak_a_szarvasembert_aki_reszt_vett_a_Capitolium","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85c1bb9a-b195-4db8-ad80-c70d77f23368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38264856-c0e3-44ee-beb2-f1c1d50f0163","keywords":null,"link":"/vilag/20210110_Elfogtak_a_szarvasembert_aki_reszt_vett_a_Capitolium","timestamp":"2021. január. 10. 14:37","title":"Elfogták a szarvasembert, aki részt vett a Capitolium ostromában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"480750aa-8750-4116-b16a-958d77e4108e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jöhet a Honfoglalás kora című ismeretterjesztő sorozat.","shortLead":"Jöhet a Honfoglalás kora című ismeretterjesztő sorozat.","id":"20210109_Kasler_Miklos_30_millio_forintot_ad_a_Pozsonyi_csatafilm_keszitoinek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=480750aa-8750-4116-b16a-958d77e4108e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"496fc4ca-f5c8-42d5-b687-43fa150d3087","keywords":null,"link":"/kultura/20210109_Kasler_Miklos_30_millio_forintot_ad_a_Pozsonyi_csatafilm_keszitoinek","timestamp":"2021. január. 09. 13:43","title":"Kásler Miklós 30 millió forintot ad a Pozsonyi csata-film készítőinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa15a9a4-b689-4128-974c-0e48941b19b1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Új kormányzati kampánnyal próbálják meg feltartóztatni a koronavírusos esetek terjedését. Pénteken minden korábbinál többen, 1325-en haltak meg egy nap alatt Nagy-Britanniában.","shortLead":"Új kormányzati kampánnyal próbálják meg feltartóztatni a koronavírusos esetek terjedését. Pénteken minden korábbinál...","id":"20210109_Viselkedjenek_ugy_mintha_mar_fertozottek_lennenek__figyelmezteti_a_briteket_a_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa15a9a4-b689-4128-974c-0e48941b19b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51cffaee-6493-40f5-959e-d8f7743fe693","keywords":null,"link":"/elet/20210109_Viselkedjenek_ugy_mintha_mar_fertozottek_lennenek__figyelmezteti_a_briteket_a_kormany","timestamp":"2021. január. 09. 07:58","title":"Viselkedjenek úgy, mintha már fertőzöttek lennének – figyelmezteti a briteket a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]