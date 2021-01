Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4f7462d6-e161-4406-8ca0-de7291baa625","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Szovjet háborús dal csendülhet fel az orosz himnusz helyett a sporteseményeken - ennyi lehet a következménye az államilag szervezett doppingprogram lebukásának.","shortLead":"Szovjet háborús dal csendülhet fel az orosz himnusz helyett a sporteseményeken - ennyi lehet a következménye...","id":"20210114_orosz_sportolok_Katyusa_olimpia_himnusz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f7462d6-e161-4406-8ca0-de7291baa625&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebc92380-63dd-47df-9aab-132d509ce6f3","keywords":null,"link":"/sport/20210114_orosz_sportolok_Katyusa_olimpia_himnusz","timestamp":"2021. január. 14. 18:21","title":"Az orosz sportolók azt kérik, a Katyusát játsszák nekik az olimpián és a vb-ken a himnusz helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c697d4f-d785-436f-9b92-5e25d919ebda","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Brian Chesky szerint kisvárosok ezrei kerülnek fel hamarosan a turisták térképeire, de családjukkal és barátaikkal is több időt töltenek majd az emberek a járvány után.","shortLead":"Brian Chesky szerint kisvárosok ezrei kerülnek fel hamarosan a turisták térképeire, de családjukkal és barátaikkal is...","id":"20210115_airbnb_utazas_mar_sosem_lesz_a_regi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c697d4f-d785-436f-9b92-5e25d919ebda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84a6ba2c-4841-4ec3-97ae-43b65b8f303a","keywords":null,"link":"/kkv/20210115_airbnb_utazas_mar_sosem_lesz_a_regi","timestamp":"2021. január. 15. 06:47","title":"Az utazás már sohasem lesz a régi az Airbnb vezetője szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"200fe265-00d4-4c59-af82-577b7c7036f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A feltételezett elkövetőt a helyszínen elfogták.","shortLead":"A feltételezett elkövetőt a helyszínen elfogták.","id":"20210115_halalos_bantalmazas_ujbuda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=200fe265-00d4-4c59-af82-577b7c7036f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2cda924-51ec-484f-85f6-a8dfe62db93a","keywords":null,"link":"/itthon/20210115_halalos_bantalmazas_ujbuda","timestamp":"2021. január. 15. 05:45","title":"Úgy összevertek egy férfit Újbudán, hogy belehalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0d8abee-9af4-4d11-a74d-c8dba46205ee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az idei „nagy” iPhone-család várhatóan szeptemberben érkezik, viszont még az év első felében bemutathat az Apple egy olcsóbb iPhone-t. Sokan remélik is ezt, ugyanis az már bebizonyosodott, hogy az Apple még a pénztárcabarátabb modelljeinél sem megy egy szint alá.","shortLead":"Az idei „nagy” iPhone-család várhatóan szeptemberben érkezik, viszont még az év első felében bemutathat az Apple...","id":"20210115_apple_iphone_se_2021_airpods_pro_2","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0d8abee-9af4-4d11-a74d-c8dba46205ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a608718-ce88-47b1-aadf-aaad2dad1e62","keywords":null,"link":"/tudomany/20210115_apple_iphone_se_2021_airpods_pro_2","timestamp":"2021. január. 15. 12:03","title":"Olcsóbb iPhone érkezhet áprilisban, talán kettő is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A futárait és őt a cseh társszervekkel együttműködve fogták el a rendőrök.","shortLead":"A futárait és őt a cseh társszervekkel együttműködve fogták el a rendőrök.","id":"20210114_mama_kabitoszer_kereskedelem_embercsempeszet_rendorseg_elfogas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f3806be-678f-4a55-b417-31731cced5f4","keywords":null,"link":"/itthon/20210114_mama_kabitoszer_kereskedelem_embercsempeszet_rendorseg_elfogas","timestamp":"2021. január. 14. 06:46","title":"Nemzetközi szintű kábítószer-kereskedő bandát irányított egy 25 éves magyar nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1aa35c26-62bc-4fa5-9cd4-2565a3ef58de","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több hasonló vizsgálatot követően a Counterpoint Research is górcső alá tette az iPhone 12 anyagköltségeit, és összehasonlította az iPhone 11 hasonló számaival. A jelentős különbségnek logikus a magyarázata.","shortLead":"Több hasonló vizsgálatot követően a Counterpoint Research is górcső alá tette az iPhone 12 anyagköltségeit, és...","id":"20210114_apple_iphone_12_bom_analizis_vs_iphone_11_bom_alkatreszek_koltsege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1aa35c26-62bc-4fa5-9cd4-2565a3ef58de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ade0dc13-d261-41f3-a274-4d10d299e368","keywords":null,"link":"/tudomany/20210114_apple_iphone_12_bom_analizis_vs_iphone_11_bom_alkatreszek_koltsege","timestamp":"2021. január. 14. 09:33","title":"Mennyivel kerül többe az Apple-nek az iPhone 12, mint az iPhone 11?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9460afaa-d454-4adb-9172-45fc74d0c12c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán várja, hogy érkezzen a kínai vakcina. Ha megvan az engedély, 1,7 millió embert be lehet oltani vele. Bejelentette, 25 éves kor alatt SZJA-mentességet kapnak a fiatalok. ","shortLead":"Orbán várja, hogy érkezzen a kínai vakcina. Ha megvan az engedély, 1,7 millió embert be lehet oltani vele...","id":"20210115_Orban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9460afaa-d454-4adb-9172-45fc74d0c12c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71bbf46d-a15e-4403-aeb0-fb13c628b2a9","keywords":null,"link":"/itthon/20210115_Orban","timestamp":"2021. január. 15. 07:39","title":"Orbán: Hamarosan olthatják a 60 év feletti krónikus betegeket, szja-mentességet kapnak a 25 év alattiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d86009f-b511-4372-bf78-cbae747dfd9f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tavaly év végi felmérésük szerint a 30 éven aluliak kevesebb mint negyede választaná a kormánypártot.","shortLead":"Tavaly év végi felmérésük szerint a 30 éven aluliak kevesebb mint negyede választaná a kormánypártot.","id":"20210115_median_fidesz_felmeres","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d86009f-b511-4372-bf78-cbae747dfd9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbecab8b-3738-4d85-8268-d5ccc97fbcad","keywords":null,"link":"/itthon/20210115_median_fidesz_felmeres","timestamp":"2021. január. 15. 17:30","title":"Medián a 25 év alattiak adómentességéről: A Fidesz is tudja, hogy rosszul áll a fiataloknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]