[{"available":true,"c_guid":"e5f429c5-aaba-47b6-8ecd-358e8de24ead","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes politikus szerint a magyar ellenzékben összeér a szélsőjobb és a szélsőbal.","shortLead":"A fideszes politikus szerint a magyar ellenzékben összeér a szélsőjobb és a szélsőbal.","id":"20210114_MolotovRibbentroppaktum_ellenzeki_osszefogas_Hoppal_Peter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5f429c5-aaba-47b6-8ecd-358e8de24ead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58290d54-3af3-459b-b5e2-6f87867f20a8","keywords":null,"link":"/itthon/20210114_MolotovRibbentroppaktum_ellenzeki_osszefogas_Hoppal_Peter","timestamp":"2021. január. 14. 16:58","title":"Molotov–Ribbentrop-paktumhoz hasonlította az ellenzéki összefogást Hoppál Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9435e730-5fdc-42ed-8c6c-1ec0afc582ea","c_author":"Czeglédi Fanni – Kovács Bálint","category":"kultura","description":"A színművészeti egyetem új vezetése az őszi hallgatói krediteket a tavaszi félévre regisztrálná. Az önköltséges hallgatóktól elkérnék a tandíjat, az állami ösztöndíjas hallgatók féléve viszont „nem veszne el”, nem számítana bele az ingyenesen felhasználható tizenkét félévbe. Az egyetem polgársága nem érti, mi lehet a kuratórium célja az intézkedésekkel, amelyeket egyébként hivatalosan még nem is közöltek velük, pedig februárban már indul a következő félév.","shortLead":"A színművészeti egyetem új vezetése az őszi hallgatói krediteket a tavaszi félévre regisztrálná. Az önköltséges...","id":"20210115_SZFE_nulla_kredittel_zarhatjak_le_a_hallgatok_oszi_felevet_ervenyes_felev_vidnyanszky_attila_kuratorium_szarka_gabor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9435e730-5fdc-42ed-8c6c-1ec0afc582ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb23d774-0f23-434d-96e9-a28120b55d4b","keywords":null,"link":"/kultura/20210115_SZFE_nulla_kredittel_zarhatjak_le_a_hallgatok_oszi_felevet_ervenyes_felev_vidnyanszky_attila_kuratorium_szarka_gabor","timestamp":"2021. január. 15. 06:30","title":"Nulla kredittel zárhatják le az SZFE-hallgatók őszi félévét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a2ce7de-861f-4bab-ab2c-c39cbd0b2bee","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A sajtóban jelent meg, hogy az intézet vezetése ezer adagot osztott ki a Pfizer koronavírus elleni vakcinájából a alkalmazottak és hozzátartozóik között.","shortLead":"A sajtóban jelent meg, hogy az intézet vezetése ezer adagot osztott ki a Pfizer koronavírus elleni vakcinájából...","id":"20210114_cseh_kozegeszsegugyi_intezet_oltas_botrany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a2ce7de-861f-4bab-ab2c-c39cbd0b2bee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30def457-ee78-4bb8-a91b-e7d7bfdcc05e","keywords":null,"link":"/vilag/20210114_cseh_kozegeszsegugyi_intezet_oltas_botrany","timestamp":"2021. január. 14. 17:13","title":"Belebukott a cseh közegészségügyi intézet vezetője a soron kívül osztogatott oltásokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03c6a0a1-fede-4f0f-9a11-8766337c538a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A Jobbik újpesti képviselője, Szabó Balázs is a Közép-afrikai Köztársaságba utazott orosz pénzen választási megfigyelőnek.","shortLead":"A Jobbik újpesti képviselője, Szabó Balázs is a Közép-afrikai Köztársaságba utazott orosz pénzen választási...","id":"20210116_orosz_katonai_tanacsadok_kozepafrikai_koztarsasag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03c6a0a1-fede-4f0f-9a11-8766337c538a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2dc0b64-38d1-4828-a603-9e7fbeaf69bb","keywords":null,"link":"/vilag/20210116_orosz_katonai_tanacsadok_kozepafrikai_koztarsasag","timestamp":"2021. január. 16. 08:39","title":"Kivonul az orosz hadsereg Közép-Afrikából, miután választást nyert a Kreml-barát elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7b38930-230e-4950-9684-4faa30d3009a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szer fejlesztését finanszírozó alap vezetője azzal érvelt az orosz vakcina mellett, hogy már hét országban gyártják.","shortLead":"A szer fejlesztését finanszírozó alap vezetője azzal érvelt az orosz vakcina mellett, hogy már hét országban gyártják.","id":"20210114_oroszorszag_eu_vakcina_engedelyeztetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7b38930-230e-4950-9684-4faa30d3009a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d698e89-a2bc-4b5a-9380-ef7b29381bc8","keywords":null,"link":"/vilag/20210114_oroszorszag_eu_vakcina_engedelyeztetes","timestamp":"2021. január. 14. 17:47","title":"Oroszország a jövő hónapban kérelmet nyújt be az EU-hoz a vakcinájuk engedélyeztetésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48c1a834-abb6-4508-9946-9989bca61a17","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A gépészmérnököt 85 éves korában érte a halál.","shortLead":"A gépészmérnököt 85 éves korában érte a halál.","id":"20210114_elhunyt_Moricz_Imre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48c1a834-abb6-4508-9946-9989bca61a17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b573d9ad-e5bd-4d16-8592-8fc91e190789","keywords":null,"link":"/kultura/20210114_elhunyt_Moricz_Imre","timestamp":"2021. január. 14. 12:08","title":"Elhunyt Móricz Imre, Móricz Zsigmond fia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"780a3bde-1571-4e9d-9069-d23cbc973af0","c_author":"HVG","category":"360","description":"Két fontos kötettel is jelentkezett az alapítványi formában működő intézmény.","shortLead":"Két fontos kötettel is jelentkezett az alapítványi formában működő intézmény.","id":"202102_konyv__az1956os_intezet_evkonyvei_hetvenes_evek__ezerkilencszaznyolcvankilenc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=780a3bde-1571-4e9d-9069-d23cbc973af0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6352561-6082-449b-8c3b-212bc9e37bfe","keywords":null,"link":"/360/202102_konyv__az1956os_intezet_evkonyvei_hetvenes_evek__ezerkilencszaznyolcvankilenc","timestamp":"2021. január. 16. 08:30","title":"Totálisan kirabolták, de jelen van az 1956-os Intézet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"465f5639-30a2-4022-8253-7e102c7963dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Míg Donald Trump négy éve rengeteg követőt megörökölt demokrata elődjétől, Joe Bidennél ez a lehetőség ugrik.","shortLead":"Míg Donald Trump négy éve rengeteg követőt megörökölt demokrata elődjétől, Joe Bidennél ez a lehetőség ugrik.","id":"20210115_joe_biden_amerikai_elnok_twitter_fiok_donald_trump","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=465f5639-30a2-4022-8253-7e102c7963dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a3b8b5c-980a-4583-8da3-4e89b22f9ce8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210115_joe_biden_amerikai_elnok_twitter_fiok_donald_trump","timestamp":"2021. január. 15. 19:03","title":"Biden megkapta az elnöki Twitter-fiókot, de Trumppal ellentétben ő \"nulláról\" kezd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]