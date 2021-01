Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4eb5bb83-fb31-4d87-abe3-f1226143bbda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pécsi nyomozók gyanúsítottként hallgattak ki egy 44 éves férfit és egy 46 éves nőt.","shortLead":"A pécsi nyomozók gyanúsítottként hallgattak ki egy 44 éves férfit és egy 46 éves nőt.","id":"20210116_Lofegyvert_es_loszereket_talaltak_egy_pecsi_lakasban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4eb5bb83-fb31-4d87-abe3-f1226143bbda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50bfaba2-bb97-4b1b-89f3-d1d59e5c69b4","keywords":null,"link":"/itthon/20210116_Lofegyvert_es_loszereket_talaltak_egy_pecsi_lakasban","timestamp":"2021. január. 16. 16:57","title":"Lőfegyvert és lőszereket találtak egy pécsi lakásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76036aa0-79f5-4e16-8ae6-24ade5ed981d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nincs felső határa a testmozgásnak, ha a szív- és érrendszeri egészség javításáról van szó - állapították meg a kutatók, megdöntve azt a nézetet, hogy egy bizonyos ponton túl már nincs jótékony hatása az erőteljes fizikai aktivitásnak.","shortLead":"Nincs felső határa a testmozgásnak, ha a szív- és érrendszeri egészség javításáról van szó - állapították meg...","id":"20210117_testmozgas_felso_hatara_sziv_egeszsege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76036aa0-79f5-4e16-8ae6-24ade5ed981d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8322b24-17f4-4a79-a0c7-b761b888b372","keywords":null,"link":"/tudomany/20210117_testmozgas_felso_hatara_sziv_egeszsege","timestamp":"2021. január. 17. 16:03","title":"Nincs felső határa a testmozgásnak, ha a szív egészségéről van szó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f072ca37-0422-4bea-a9c6-8a3757f2b2e4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Teljes jövedelemadó-mentességet ígért legkésőbb 2022-től a 25 év alatti munkavállalóknak Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggeli rádióinterjújában. A bejelentett intézkedés jelentős hatással lehet az érintettek hitelfelvevő képességére, ugyanakkor a Bank360 elemzése szerint érdemes lesz résen lenni, amikor a fiatalok hitelfelvételről döntenek. Elképzelhető ugyanis, hogy a 25. életév betöltésekor csökkenő fizetésből kell majd kigazdálkodni a törlesztőrészleteket.","shortLead":"Teljes jövedelemadó-mentességet ígért legkésőbb 2022-től a 25 év alatti munkavállalóknak Orbán Viktor miniszterelnök...","id":"20210116_Erdemes_lesz_vigyazni_Orban_ajandekaval_a_25_even_aluliaknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f072ca37-0422-4bea-a9c6-8a3757f2b2e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adbd5f4c-6c1b-425f-916c-7c5c699c4e88","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210116_Erdemes_lesz_vigyazni_Orban_ajandekaval_a_25_even_aluliaknak","timestamp":"2021. január. 16. 12:55","title":"Érdemes lesz vigyázni Orbán ajándékával a 25 éven aluliaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ed1440d-556f-42ed-9234-738aa22d43b1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egymillió adag érkezett Szerbiába a kínai Sinopharm vakcinából, 250 ezret adagot várnak Oroszországból, 20 ezret pedig a Pfizer-BioNTechtől.","shortLead":"Egymillió adag érkezett Szerbiába a kínai Sinopharm vakcinából, 250 ezret adagot várnak Oroszországból, 20 ezret pedig...","id":"20210117_Szerbiaban_otvenszaz_embert_oltananak_be_orankent_a_koronavirus_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ed1440d-556f-42ed-9234-738aa22d43b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bf07e30-74e2-4cd7-be10-ae6aeb41a1b4","keywords":null,"link":"/vilag/20210117_Szerbiaban_otvenszaz_embert_oltananak_be_orankent_a_koronavirus_ellen","timestamp":"2021. január. 17. 11:51","title":"Szerbiában ötven-száz embert oltanának be óránként a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f881dff-b952-45ba-81f8-74a49363cdc3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Sinoparm oltóanyagából érkezhet több mint egy millió adag Magyarországra.","shortLead":"A Sinoparm oltóanyagából érkezhet több mint egy millió adag Magyarországra.","id":"20210117_A_Sinopharm_vakcinajat_60_even_aluliaknak_adjak_Kinaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f881dff-b952-45ba-81f8-74a49363cdc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a85654b-9878-4611-bd14-26bc716b4d79","keywords":null,"link":"/itthon/20210117_A_Sinopharm_vakcinajat_60_even_aluliaknak_adjak_Kinaban","timestamp":"2021. január. 17. 12:42","title":"A Sinopharm vakcináját 60 éven aluliaknak adják Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68bf8bdb-732a-4ab6-97df-918ae2574b24","c_author":"","category":"gazdasag","description":"Megvannak a második heti nyerőszámok.","shortLead":"Megvannak a második heti nyerőszámok.","id":"20210116_Ezekkel_a_szamokkal_lehetett_nyerni_az_otos_lotton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68bf8bdb-732a-4ab6-97df-918ae2574b24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77e34b5f-262f-41f2-b728-bc85415375cb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210116_Ezekkel_a_szamokkal_lehetett_nyerni_az_otos_lotton","timestamp":"2021. január. 16. 20:14","title":"Ezekkel a számokkal lehetett nyerni az ötös lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0e0f740-2bd6-4b86-8386-c283d653df7a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az idei évre 18,5 milliárd dollárnyi beruházási programot jelentett be a török kormány, a legnagyobb összegek a távközlés és a közlekedés fejlesztésére jutnak.","shortLead":"Az idei évre 18,5 milliárd dollárnyi beruházási programot jelentett be a török kormány, a legnagyobb összegek...","id":"20210116_Megaberuhazasokkal_lenditene_fel_a_torok_gazdasagot_Erdogan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0e0f740-2bd6-4b86-8386-c283d653df7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce92a2fb-d356-4c8b-ac4f-bef613b5669a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210116_Megaberuhazasokkal_lenditene_fel_a_torok_gazdasagot_Erdogan","timestamp":"2021. január. 16. 14:45","title":"Megaberuházásokkal lendítené fel a török gazdaságot Erdogan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12ddd5f4-c4ca-4226-834b-bda67aa5368e","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A szereposztók döntéseit történelmi tények is erősítik, de mégsem elégedett mindenki. Sőt nem várt irányból is támadják a sorozatot. ","shortLead":"A szereposztók döntéseit történelmi tények is erősítik, de mégsem elégedett mindenki. Sőt nem várt irányból is támadják...","id":"202102__bridgertonsorozat__afrobritek_regen__regency__szinjatek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12ddd5f4-c4ca-4226-834b-bda67aa5368e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1791b5d-5d28-4c23-879f-a226ddc6921c","keywords":null,"link":"/360/202102__bridgertonsorozat__afrobritek_regen__regency__szinjatek","timestamp":"2021. január. 17. 13:30","title":"Nem fekete-fehér történet: a szereplők bőrszíne miatt került össztűz alá a Netflix sikersorozata ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]