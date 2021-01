Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"465f5639-30a2-4022-8253-7e102c7963dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Míg Donald Trump négy éve rengeteg követőt megörökölt demokrata elődjétől, Joe Bidennél ez a lehetőség ugrik.","shortLead":"Míg Donald Trump négy éve rengeteg követőt megörökölt demokrata elődjétől, Joe Bidennél ez a lehetőség ugrik.","id":"20210115_joe_biden_amerikai_elnok_twitter_fiok_donald_trump","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=465f5639-30a2-4022-8253-7e102c7963dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a3b8b5c-980a-4583-8da3-4e89b22f9ce8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210115_joe_biden_amerikai_elnok_twitter_fiok_donald_trump","timestamp":"2021. január. 15. 19:03","title":"Biden megkapta az elnöki Twitter-fiókot, de Trumppal ellentétben ő \"nulláról\" kezd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Anyagi káros baleset miatt teljes az útlezárás az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán, Balástya közelében.\r

","shortLead":"Anyagi káros baleset miatt teljes az útlezárás az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán, Balástya közelében.\r

","id":"20210116_Teljesen_lezartak_az_M5os_autopalyat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"139f50b0-7f76-4347-b980-7395440c8389","keywords":null,"link":"/cegauto/20210116_Teljesen_lezartak_az_M5os_autopalyat","timestamp":"2021. január. 16. 10:46","title":"Teljesen lezárták az M5-ös autópályát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"746a02b9-7ee2-4e23-a382-ea64444c84cd","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Több mint tízezer ősi érmét találtak a közép-kínai Hunan tartományban – közölték helyi illetékesek.","shortLead":"Több mint tízezer ősi érmét találtak a közép-kínai Hunan tartományban – közölték helyi illetékesek.","id":"20210116_kina_osi_ermek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=746a02b9-7ee2-4e23-a382-ea64444c84cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f610ac9-0e3d-4d91-938a-46328724ed3d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210116_kina_osi_ermek","timestamp":"2021. január. 16. 10:03","title":"800-1000 éves érméket találtak Kínában, tízezernél is többet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d8661fc-875c-47fa-b4ca-24bf699d5b22","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az átoltottság növeléséhez a koronavírus elleni vakcinák iránti bizalom megteremtésére van szükség, a főváros ezért tájékoztató kampányt is indít. Karácsony szerint a kormány képtelen lejönni a pusztító propaganda útjáról.","shortLead":"Az átoltottság növeléséhez a koronavírus elleni vakcinák iránti bizalom megteremtésére van szükség, a főváros ezért...","id":"20210116_Karacsony_a_vakcinak_iranti_bizalmat_hianyolja_az_atoltottsag_novelesehez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d8661fc-875c-47fa-b4ca-24bf699d5b22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0fcd791-a02d-4a1c-8ec8-b89f949c22f3","keywords":null,"link":"/itthon/20210116_Karacsony_a_vakcinak_iranti_bizalmat_hianyolja_az_atoltottsag_novelesehez","timestamp":"2021. január. 16. 18:41","title":"Karácsony a vakcinák iránti bizalmat hiányolja az átoltottság növeléséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e5fdb63-0ec8-43af-9894-4a87a5b572e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy- és többjátékos móddal is rendelkezik az a Star Wars témájú videojáték, amelyhez most teljesen ingyen juthatnak hozzá a PC-sek.","shortLead":"Egy- és többjátékos móddal is rendelkezik az a Star Wars témájú videojáték, amelyhez most teljesen ingyen juthatnak...","id":"20210115_epic_games_store_star_wars_battlefront_ii_letoltes_ingyen_jatek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e5fdb63-0ec8-43af-9894-4a87a5b572e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3c397d1-5fea-4e24-8dc6-637ab364679d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210115_epic_games_store_star_wars_battlefront_ii_letoltes_ingyen_jatek","timestamp":"2021. január. 15. 20:10","title":"Tizenezret spórol, ha kattint párat: ingyenes a Star Wars Battlefront II","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4dd2a9f-1363-4440-89fa-a17723cab388","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Valamennyi bentlakásos szociális intézménynek be kell fogadnia a hajlék nélkül élőket, ha a hajléktalan ellátórendszer már nem tudja fogadni őket.","shortLead":"Valamennyi bentlakásos szociális intézménynek be kell fogadnia a hajlék nélkül élőket, ha a hajléktalan ellátórendszer...","id":"20210116_hajlektalanok_voros_kod_emmi_hideg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4dd2a9f-1363-4440-89fa-a17723cab388&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b69211ec-5140-467e-8eed-30433b6dbe66","keywords":null,"link":"/itthon/20210116_hajlektalanok_voros_kod_emmi_hideg","timestamp":"2021. január. 16. 15:16","title":"A hajléktalan embereket védő \"vörös kódot\" hirdetett az Emmi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd669cb0-beac-40f6-87a6-ec44be767f5f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Insight űrszonda robotvakondja mintegy 5 méteres mélységig fúrt volna le a Marson, de képtelen rá. A NASA egyelőre értetlenül áll a jelenség előtt.","shortLead":"Az Insight űrszonda robotvakondja mintegy 5 méteres mélységig fúrt volna le a Marson, de képtelen rá. A NASA egyelőre...","id":"20210115_robotvakond_nasa_mars_insight_urszonda_marsjaro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd669cb0-beac-40f6-87a6-ec44be767f5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db6c001a-e694-4c56-b145-0ccad91f490e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210115_robotvakond_nasa_mars_insight_urszonda_marsjaro","timestamp":"2021. január. 15. 16:03","title":"Nem bír a kemény marsi talajjal a NASA robotvakondja, leállítják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76bcafc8-c60e-4a70-ad61-991528c01ccf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Renner Erika és ügyvédje csak véletlenül tudta meg, hogy még mindig nem ért véget a 2013 óta zajló ügy.

","shortLead":"Renner Erika és ügyvédje csak véletlenül tudta meg, hogy még mindig nem ért véget a 2013 óta zajló ügy.

","id":"20210115_Ujabb_alkotmanyjogi_panaszt_nyujtot_be_a_lugos_orvos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76bcafc8-c60e-4a70-ad61-991528c01ccf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"007b5983-7281-4bd6-9b91-e1c6c97ef8f2","keywords":null,"link":"/itthon/20210115_Ujabb_alkotmanyjogi_panaszt_nyujtot_be_a_lugos_orvos","timestamp":"2021. január. 15. 16:12","title":"Újabb alkotmányjogi panaszt nyújtott be a lúgos orvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]