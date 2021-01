Még az első új sorozatot, a House of Dragont se mutatták be, de máris bejelentették, hogy készül a második előzménysorozat is George R. R. Martin novellái alapján.

Korábban már berendeltek egy évadot a Targaryen Házról szóló Trónok harca-előzménysorozatból, de most egy másikon is elkezdtek dolgozni: a Tales of Dunk and Egg című sorozat George R. R. Martin novellakötetén alapulna – írja a Variety, hozzátéve, hogy mivel még csak előkészítő munkálatokról van szó, nem biztos, hogy a dolog valóban meg is valósul.

A sorozat egyórás részekből állna, és Ser Duncan the Tall (Dunk) és a fiatal Aegon V Targaryen (Egg) kalandjairól szólna. A történet 90 évvel előzi meg A tűz és jég dala című, a Trónok harca-sorozat alapját adó regényciklus eseményeit (a 2022-ban bemutatandó House of the Dragon című, másik előzménysorozat bő 200 évvel még ennél is korábban fog játszódni).

A tervezett sorozatnak egyelőre még nem nevezték meg semmilyen alkotóját, de a Variety forrásai szerint jelenleg ez a műsor a legfontosabb a Trónok harca sikerét újra elérni szándékozó HBO számára. A csatorna vagy Martin egyelőre nem kommentálta az értesülést.

Még több kultúra a Facebook-oldalunkon, kövessen minket: