[{"available":true,"c_guid":"ca5c6322-a21d-4d21-8f0e-23909a6a522d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megkéselt 19 éves férfi gumilövedékes fegyvert használt, mielőtt halálosan megsebesítették. ","shortLead":"A megkéselt 19 éves férfi gumilövedékes fegyvert használt, mielőtt halálosan megsebesítették. ","id":"20210121_Ferencvarosi_halalos_keseles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca5c6322-a21d-4d21-8f0e-23909a6a522d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9cde62b-8d3d-460c-8307-c244e38024e9","keywords":null,"link":"/itthon/20210121_Ferencvarosi_halalos_keseles","timestamp":"2021. január. 21. 11:53","title":"Őrizetbe vették a ferencvárosi késelés gyanúsítottjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aef9e5c-392e-43be-93ce-d8238512d51b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Védelem alá került a vidéki zajok és szagok alkotta érzékszervi örökség. „A vidéki élethez el kell fogadni néhány kellemetlenséget is” – indokolta a vidékfejlesztési államtitkár.","shortLead":"Védelem alá került a vidéki zajok és szagok alkotta érzékszervi örökség. „A vidéki élethez el kell fogadni néhány...","id":"20210122_Torveny_vedi_a_tehentragya_szagat_es_a_kakaskukorekolast_Franciaorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7aef9e5c-392e-43be-93ce-d8238512d51b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b20fee41-ec39-4cea-885b-1f549840ee06","keywords":null,"link":"/kultura/20210122_Torveny_vedi_a_tehentragya_szagat_es_a_kakaskukorekolast_Franciaorszagban","timestamp":"2021. január. 22. 15:26","title":"Törvény védi a tehéntrágya szagát és a kakaskukorékolást Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b3417d4-c5c7-40db-99f3-7d66a966c8dd","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Videokonferencia keretében tekintették át a járvány elleni védekezés jelenlegi állását az uniós állam- és kormányfők. Az Európai Bizottságot megbízták azzal, hogy dolgozzon ki egy tervet a nélkülözhető utazások korlátozására.","shortLead":"Videokonferencia keretében tekintették át a járvány elleni védekezés jelenlegi állását az uniós állam- és kormányfők...","id":"20210122_Utazasi_korlatozasokat_vezethet_be_az_EU","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b3417d4-c5c7-40db-99f3-7d66a966c8dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1936cc0-f9f0-46c4-9dc8-6ecabe300363","keywords":null,"link":"/eurologus/20210122_Utazasi_korlatozasokat_vezethet_be_az_EU","timestamp":"2021. január. 22. 00:25","title":"Utazási korlátozásokat vezethet be az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54e2b329-b132-4c02-9cb9-33d5a05ddf7f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Vendéglátók Ipartestülete szerint nem a jogszabályokkal kellene szembemenni, még akkor sem, ha valóban kevés a kormány által nyújtott támogatás. ","shortLead":"A Magyar Vendéglátók Ipartestülete szerint nem a jogszabályokkal kellene szembemenni, még akkor sem, ha valóban kevés...","id":"20210122_Elege_lett_a_kormany_igereteibol_egy_kocsmanak_ezert_a_nyitason_gondolkodik_de_ova_intettek_ettol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54e2b329-b132-4c02-9cb9-33d5a05ddf7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e100358-ab4e-4002-b559-8d4d074f71fd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210122_Elege_lett_a_kormany_igereteibol_egy_kocsmanak_ezert_a_nyitason_gondolkodik_de_ova_intettek_ettol","timestamp":"2021. január. 22. 13:42","title":"Elege lett a kormány ígéreteiből egy kocsmának, ezért a nyitáson gondolkodik, de óva intették ettől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8c17184-6348-44b4-b2e1-27c3dc7af86c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavirus.gov.hu oldal válaszában elismerte, hogy még nincs kialakítva a szabályozás azokra vonatkozóan, akik már a második adag vakcinát is megkapták, és védettnek minősülnek.

","shortLead":"A koronavirus.gov.hu oldal válaszában elismerte, hogy még nincs kialakítva a szabályozás azokra vonatkozóan, akik már...","id":"20210122_Oltas_karanten_Magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b8c17184-6348-44b4-b2e1-27c3dc7af86c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33b4b886-91ff-461b-9d97-1b8e8283da38","keywords":null,"link":"/itthon/20210122_Oltas_karanten_Magyarorszag","timestamp":"2021. január. 22. 11:03","title":"Hiába kapta meg mindkét oltást az izraeli férfi, karanténba kellett vonulnia Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0077f43-dc62-47da-bb2e-0cd4f7a84cd3","c_author":"Ballai Vince","category":"gazdasag","description":"Levelet írt a Magyar Orvosi Kamara Kásler Miklósnak és Pintér Sándornak is, hogy tisztázzák a béremelés kérdését. Szerintük Gulyás Gergely miniszter csütörtöki bejelentése ellentmond az orvosok béremelését meghatározó tavaly év végi kormányrendeletnek. A háziorvosok közül viszont van, aki örül a Gulyás által említett, és a béremelés feltételéül szabott praxisközösségnek, mert jó tapasztalatai vannak. Más arra figyelmeztet, hogy ez nem mindenütt lesz működőképes. ","shortLead":"Levelet írt a Magyar Orvosi Kamara Kásler Miklósnak és Pintér Sándornak is, hogy tisztázzák a béremelés kérdését...","id":"20210122_egeszsegugy_haziorvosok_fogorvosok_beremeles_praxiskozossegek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0077f43-dc62-47da-bb2e-0cd4f7a84cd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfe4dbc7-3b22-4a3a-a8c1-8bf8f1edfdcc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210122_egeszsegugy_haziorvosok_fogorvosok_beremeles_praxiskozossegek","timestamp":"2021. január. 22. 18:13","title":"A kamara sem érti, hogy képzeli a kormány a háziorvosok fizetésemelését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48976f67-33ce-4f2a-a8c6-7b1b5abf73f5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A középdöntő első meccsén a magyar férfi kézilabda-válogatott hat góllal verte Brazília csapatát az egyiptomi világbajnokságon.","shortLead":"A középdöntő első meccsén a magyar férfi kézilabda-válogatott hat góllal verte Brazília csapatát az egyiptomi...","id":"20210121_kezilabda_vb_magyarorszag_brazilia_kozepdonto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48976f67-33ce-4f2a-a8c6-7b1b5abf73f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aed39631-4ef1-43e4-bcd2-b998ad997d6f","keywords":null,"link":"/sport/20210121_kezilabda_vb_magyarorszag_brazilia_kozepdonto","timestamp":"2021. január. 21. 18:55","title":"Kézilabda-vb: magabiztos győzelem a brazilok ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"757c90ed-ed0b-4c06-886e-8fd9a93bab8c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A könnyebbik utat választotta, de most nem jött be. ","shortLead":"A könnyebbik utat választotta, de most nem jött be. ","id":"20210122_Nem_volt_nyitva_az_autobonto_kiszorta_lomokat_az_ut_szelere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=757c90ed-ed0b-4c06-886e-8fd9a93bab8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfd77fcd-a94a-43d7-900c-b2f58e6803c2","keywords":null,"link":"/cegauto/20210122_Nem_volt_nyitva_az_autobonto_kiszorta_lomokat_az_ut_szelere","timestamp":"2021. január. 22. 15:08","title":"Nem volt nyitva az autóbontó, kiszórta a lomokat az út szélére egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]