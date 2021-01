Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"56645ef5-31de-4e94-ba89-34c566982571","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazságügyi miniszter a Facebookon jelentette be, hogy a tárcája hamarosan törvényjavaslatot nyújt be a témában. Szerinte most a digitális szabadságért is meg kell küzdeni.","shortLead":"Az igazságügyi miniszter a Facebookon jelentette be, hogy a tárcája hamarosan törvényjavaslatot nyújt be a témában...","id":"20210126_varga_judit_facebook_kozossegi_media_torvenyjavaslat_cenzura","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56645ef5-31de-4e94-ba89-34c566982571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3115f89c-c9ab-4281-8c80-f2cd4ce0cebd","keywords":null,"link":"/itthon/20210126_varga_judit_facebook_kozossegi_media_torvenyjavaslat_cenzura","timestamp":"2021. január. 26. 13:38","title":"Tavasszal érkezik Varga Juditék javaslata a nagy techcégek hazai szabályozásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"430737b9-987a-4ec9-9ab4-9119a6e8969e","c_author":"Demény Péter","category":"360","description":"A köztéri kukák túlcsordultak, és lassan a bili is kiborult Marosvásárhelyen. Hol ér össze a köztisztaság és a helyi politika az erdélyi frontvárosban?","shortLead":"A köztéri kukák túlcsordultak, és lassan a bili is kiborult Marosvásárhelyen. Hol ér össze a köztisztaság és a helyi...","id":"20210126_Szeretettel_Erdelybol_Szemetugyek_Marosvasarhelyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=430737b9-987a-4ec9-9ab4-9119a6e8969e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01dbdbff-1dbe-460d-beff-c9849d9374a5","keywords":null,"link":"/360/20210126_Szeretettel_Erdelybol_Szemetugyek_Marosvasarhelyen","timestamp":"2021. január. 26. 11:00","title":"Szeretettel Erdélyből: Kitört a háború, Marosvásárhelyt ellepte a szemét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8e48a1d-b734-4567-8b1d-a0c1b752f248","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Letörölték azt a korábban megosztott tartalmat az oldalról, amelyben az ellenálló diákokat alázzák. ","shortLead":"Letörölték azt a korábban megosztott tartalmat az oldalról, amelyben az ellenálló diákokat alázzák. ","id":"20210126_Eltunt_az_SZFE_Facebookoldalarol_a_Pesti_TV_libsizo_riportja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8e48a1d-b734-4567-8b1d-a0c1b752f248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f195dfd5-396c-462c-a709-b2f5c54f8a39","keywords":null,"link":"/kultura/20210126_Eltunt_az_SZFE_Facebookoldalarol_a_Pesti_TV_libsizo_riportja","timestamp":"2021. január. 26. 10:11","title":"Eltűnt az SZFE Facebook-oldaláról a Pesti TV „libsiző” riportja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ff91852-4e93-49e6-9dd2-3b3f64ab7973","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kórházban 3815 embert ápolnak a Covid–19 miatt.\r

","shortLead":"Kórházban 3815 embert ápolnak a Covid–19 miatt.\r

","id":"20210126_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ff91852-4e93-49e6-9dd2-3b3f64ab7973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a3ef36a-deba-4260-8a98-f5952e4d3acc","keywords":null,"link":"/itthon/20210126_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok","timestamp":"2021. január. 26. 09:19","title":"Koronavírus: 500 alatt az új fertőzöttek száma, 89-en hunytak el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Székesfehérvári Járásbíróság kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt hozott ítéletet három vádlottal szemben.","shortLead":"A Székesfehérvári Járásbíróság kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt hozott ítéletet három vádlottal szemben.","id":"20210126_ovodai_eroszak_etetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5f35870-568f-459a-8500-7e1a7738388e","keywords":null,"link":"/itthon/20210126_ovodai_eroszak_etetes","timestamp":"2021. január. 26. 16:26","title":"Erőszakkal akartak gyereket etetni az óvónők, 120 óra közmunkát kaptak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a00e470-b190-4962-a1e2-ccb30d67943d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Joe Biden a járvány elleni harcról, Afganisztánról és Iránról, a kereskedelempolitikáról és a klímavédelemről egyeztetett a német kancellárral.","shortLead":"Joe Biden a járvány elleni harcról, Afganisztánról és Iránról, a kereskedelempolitikáról és a klímavédelemről...","id":"20210126_joe_biden_angela_merkel_targyalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a00e470-b190-4962-a1e2-ccb30d67943d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14b38fe1-c64f-4f8a-aed5-0a963acb8577","keywords":null,"link":"/vilag/20210126_joe_biden_angela_merkel_targyalas","timestamp":"2021. január. 26. 06:14","title":"Macron után Merkellel tárgyalt az új amerikai elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bff9df1-ff39-4d46-b3ab-92fabf286799","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"“Nem tudom, ki és milyen motivációból írta vagy szövegeztette meg” – mondta a politikus a róla szóló cikkről a Mandinernek adott interjúban. Palkovics saját bevallása szerint „lízingelt” miniszter.","shortLead":"“Nem tudom, ki és milyen motivációból írta vagy szövegeztette meg” – mondta a politikus a róla szóló cikkről...","id":"20210126_palkovics_laszlo_interju","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3bff9df1-ff39-4d46-b3ab-92fabf286799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a7ec9c2-d214-4457-86ea-2cfb28d86ca8","keywords":null,"link":"/itthon/20210126_palkovics_laszlo_interju","timestamp":"2021. január. 26. 12:35","title":"Palkovics szerint nem igaz, hogy december végén le akart mondani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"320d4dfb-4916-417c-904a-1c9281942542","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A 2020-as év után mindenki jobbat remél 2021-től. Idén már a határkerítés belső oldalát kell majd őrizni, megszűnik a közös valóság vagy arab békefenntartókat küldenek az USA-ba? Litkai Gergely összeszedte a legvalószínűbb forgatókönyveket. ","shortLead":"A 2020-as év után mindenki jobbat remél 2021-től. Idén már a határkerítés belső oldalát kell majd őrizni, megszűnik...","id":"20210125_Duma_Aktual_Elorejelzes_2021","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=320d4dfb-4916-417c-904a-1c9281942542&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae3abf3e-f698-49a9-9bc4-1127be3c1684","keywords":null,"link":"/360/20210125_Duma_Aktual_Elorejelzes_2021","timestamp":"2021. január. 25. 19:00","title":"Puccsot hajt végre az operatív törzs? A Duma Aktuál 2021-es előrejelzése ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]