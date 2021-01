Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"22986d05-ed34-4746-8765-d0681c676c5d","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Alexandre Benallát azzal vádolják, hogy elbocsátása után jogosulatlanul használt diplomata-útleveleket.","shortLead":"Alexandre Benallát azzal vádolják, hogy elbocsátása után jogosulatlanul használt diplomata-útleveleket.","id":"20210127_Macron_Benalla_botrany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22986d05-ed34-4746-8765-d0681c676c5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"300c2c77-d419-4402-8a3e-3cb6ad456610","keywords":null,"link":"/vilag/20210127_Macron_Benalla_botrany","timestamp":"2021. január. 27. 15:55","title":"Bíróság elé áll Macron volt biztonsági főnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"491136e7-b30a-42dc-a723-9f30d0b19fe6","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A menetrendszerűen érkező újabb forradalomban az ellenfelei által maffiózónak nevezett Szadir Dzsaparov lett az elnök, akit a káosz napjaiban szabadítottak ki a börtönből.","shortLead":"A menetrendszerűen érkező újabb forradalomban az ellenfelei által maffiózónak nevezett Szadir Dzsaparov lett az elnök...","id":"202103_szadir_dzsaparov_bortonbol_akirgiz_allamfoi_szekbe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=491136e7-b30a-42dc-a723-9f30d0b19fe6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6fefb25-3023-4f33-80e1-1d3958cd4f29","keywords":null,"link":"/360/202103_szadir_dzsaparov_bortonbol_akirgiz_allamfoi_szekbe","timestamp":"2021. január. 26. 18:00","title":"Emberrablásért ült, aztán hirtelen államfő lett a „kirgiz Trump”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bff9df1-ff39-4d46-b3ab-92fabf286799","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Németh Gábor és Úsz Illés kinevezése is 2021 végéig szólt volna.","shortLead":"Németh Gábor és Úsz Illés kinevezése is 2021 végéig szólt volna.","id":"20210127_Palkovics_Laszlo_felmentes_miniszteri_biztos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3bff9df1-ff39-4d46-b3ab-92fabf286799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b227ad84-72a0-402b-bdb3-0afa13a0c47b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210127_Palkovics_Laszlo_felmentes_miniszteri_biztos","timestamp":"2021. január. 27. 09:59","title":"Palkovics László felmentett két miniszteri biztost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6075110f-145c-4a59-8519-83ae0740ea2a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A diktatórikus állam, Észak-Korea által fenntartott hackergárda most nem a felhasználókat, hanem az adatvédelemmel foglalkozó szakembereket próbálja behálózni.","shortLead":"A diktatórikus állam, Észak-Korea által fenntartott hackergárda most nem a felhasználókat, hanem az adatvédelemmel...","id":"20210127_eszak_korea_hackerek_kiberbiztonsag_adatvedelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6075110f-145c-4a59-8519-83ae0740ea2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"608c70e6-7794-423e-b5d5-0872bc679549","keywords":null,"link":"/tudomany/20210127_eszak_korea_hackerek_kiberbiztonsag_adatvedelem","timestamp":"2021. január. 27. 11:05","title":"Észak-Korea hackerei már nem is a felhasználókat támadják, taktikát váltottak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d186c41e-cc1b-4402-968f-95f86ca5a621","c_author":"MTI/DPA","category":"gazdasag.zhvg","description":"Öt elefánt tetemét találták meg, néhány hónapja viszont több száz állat hullott el az afrikai országban. Az állatvédők attól tartanak, több elefánt pusztulhatott el, mint amennyinek a tetemét most megtalálták. ","shortLead":"Öt elefánt tetemét találták meg, néhány hónapja viszont több száz állat hullott el az afrikai országban. Az állatvédők...","id":"20210126_elefant_Botswana","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d186c41e-cc1b-4402-968f-95f86ca5a621&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"895cce12-4907-4b69-882f-f9c0e7d1aae5","keywords":null,"link":"/zhvg/20210126_elefant_Botswana","timestamp":"2021. január. 26. 15:59","title":"Újabb rejtélyes elefánttetemeket találtak Botswanában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"560298a4-763e-4f91-974c-9ade1ca78baf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt években rengeteg zsarolóvírusos támadást indítottak a kiberbűnözők az Emotet segítségével, 2020-ban a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos teendőkre hivatkozó levelekkel a magyar egészségügyi intézmények infrastruktúráit is támadás alá vették vele. Egy nemzetközi rajtaütés során most sikerült lekapcsolni a rendszert.","shortLead":"Az elmúlt években rengeteg zsarolóvírusos támadást indítottak a kiberbűnözők az Emotet segítségével, 2020-ban...","id":"20210128_europol_malware_virus_emotet_kiberbunozes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=560298a4-763e-4f91-974c-9ade1ca78baf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"847469b7-11e9-4286-b2fa-8329b9641894","keywords":null,"link":"/tudomany/20210128_europol_malware_virus_emotet_kiberbunozes","timestamp":"2021. január. 28. 13:03","title":"Lekapcsolták a világ egyik legveszélyesebb hálózatát, amivel magyar kórházakat is támadtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1663e8fa-429b-499c-bb6d-5c6524c177f9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"A tárca szerint az egyik leghatékonyabb hatóanyagot olyan betegeknél lehet alkalmazni, akik nem szorulnak kórházi kezelésre.

","shortLead":"A tárca szerint az egyik leghatékonyabb hatóanyagot olyan betegeknél lehet alkalmazni, akik nem szorulnak kórházi...","id":"20210126_Bamlanivimab_koronavirus_gyogyszer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1663e8fa-429b-499c-bb6d-5c6524c177f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f6bf7db-4451-4767-98a5-c34b00a236ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20210126_Bamlanivimab_koronavirus_gyogyszer","timestamp":"2021. január. 26. 18:10","title":"Több ezer adag érkezik Magyarországra egy koronavírus elleni gyógyszerből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc7e3b32-4237-4eb2-8955-dd2f37d885d7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A katalán klub úgy tud első lenni, hogy a csapatok közül a legnagyobb bevételkiesést szenvedte el a koronavírus-járványban.","shortLead":"A katalán klub úgy tud első lenni, hogy a csapatok közül a legnagyobb bevételkiesést szenvedte el...","id":"20210126_leggazdagabb_futballklubok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc7e3b32-4237-4eb2-8955-dd2f37d885d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ad697af-9a9a-4b82-b21f-ba962070d027","keywords":null,"link":"/sport/20210126_leggazdagabb_futballklubok","timestamp":"2021. január. 26. 17:14","title":"Leggazdagabb futballklubok: a Barcelona egy hajszállal előzi a Real Madridot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]