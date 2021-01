Hilton Valentine játszotta fel a rocktörténet egyik legismertebb dalnyitányát (minden kezdő gitáros először megtanult intróját) a The House of The Rising Sun elején. 77 éves volt.

Valentine alapítója és gitárosa volt az Animals együttesnek, a Rock and Roll Hírességek Csarnokának tagja.

A halálhírét a zenekar kiadója, az ABKCO Music is megerősítette. "Mélyen együtt érzünk Valentine családjával, barátaival. "A The Animals alapító tagja úttörő gitáros volt, aki hatással volt az elkövetkező évtizedekben is a rock and roll hangzására." A halál oka egyelőre nem ismert - írja a Rolling Stone.

Eric Burdon, az együttes énekese azt írta, hogy „a Rising Sun nyitó hangjai soha többé nem fognak ugyanúgy szólni... Hilton nem csak eljátszotta, hanem meg is élte azokat!”

A Newcastle-i Animals a ’60-as években alakult angol együttes volt, mely a „Brit invázió” idején az USA-ban is népszerűvé vált. Ismertségüket nyers, bluesos hangzásuknak és énekesüknek, a jellegzetes, mély hangú Eric Burdonnek köszönhetik. Legnépszerűbb daluk azb1964-ban megjelent The House of the Rising Sun volt. Ez év novemberében ezzel a dallal léptek fel először a The Ed Sullivan Show-ban.

A zenekar eredeti felállása a következő volt: Eric Burdon (ének), Alan Price (orgona és billentyűsök), Hilton Valentine (gitár), John Steel (dob) és Bryan "Chas" Chandler (basszusgitár).