Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a759ce1e-5930-4a96-ba50-d85b2ceb6ccc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Paul Crutzen az elsők között mutatta be, hogyan teszi tönkre az emberi tevékenység az ózonréteget. A holland vegyész 87 éves volt.","shortLead":"Paul Crutzen az elsők között mutatta be, hogyan teszi tönkre az emberi tevékenység az ózonréteget. A holland vegyész 87...","id":"20210129_ozonlyuk_paul_crutzen_vegyesz_kemikus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a759ce1e-5930-4a96-ba50-d85b2ceb6ccc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f535cfdf-6385-4bba-af84-1a6f309cf2cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210129_ozonlyuk_paul_crutzen_vegyesz_kemikus","timestamp":"2021. január. 29. 14:03","title":"Meghalt az ózonlyuk egyik felfedezője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18ee6bec-29c9-49eb-9d7b-62e788c235d5","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Az oroszországi Mash újságírói bejutottak abba a fekete-tengeri épületbe, amelyről az ellenzéki blogger, Alekszej Navalnij azt állította, a hatalmas palotát Vlagyimir Putyin oligarchái építtették az orosz államfő számára. Míg Navalnij videójában – az építészeti tervek alapján készített 3D-s virtuális sétán – pazar szalonok látszanak, a Mash-videóban csak üres falak állnak.","shortLead":"Az oroszországi Mash újságírói bejutottak abba a fekete-tengeri épületbe, amelyről az ellenzéki blogger, Alekszej...","id":"20210129_Igy_nez_ki_Putyinpalotaja_belulrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18ee6bec-29c9-49eb-9d7b-62e788c235d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4dac939-5415-4869-8f46-da2918b0ff4f","keywords":null,"link":"/vilag/20210129_Igy_nez_ki_Putyinpalotaja_belulrol","timestamp":"2021. január. 29. 16:19","title":"Így néz ki a Putyinhoz kötött palota belülről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ddf10bb-69cf-444e-85a0-0df24ad02466","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Meghatározták a magyar edzőnek, hogy hátralevő meccseken a Herthával hány pontot kell minimum szereznie.","shortLead":"Meghatározták a magyar edzőnek, hogy hátralevő meccseken a Herthával hány pontot kell minimum szereznie.","id":"20210128_dardai_pal_szerzodes_zaradek_hertha","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ddf10bb-69cf-444e-85a0-0df24ad02466&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d43772c-3d5b-4986-b99f-f33b3385f4c1","keywords":null,"link":"/sport/20210128_dardai_pal_szerzodes_zaradek_hertha","timestamp":"2021. január. 28. 12:36","title":"Kicker: Dárdai szerződésében van egy súlyos záradék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c98d6a80-e7c1-4f33-a1b5-987e36f3d883","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"2017-ben állítottak szobrot a leghíresebb magyar futballistáról Ausztráliában, mára elhanyagolt lett. ","shortLead":"2017-ben állítottak szobrot a leghíresebb magyar futballistáról Ausztráliában, mára elhanyagolt lett. ","id":"20210128_puskas_ferenc_szobor_melbourne","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c98d6a80-e7c1-4f33-a1b5-987e36f3d883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55d5c5bc-02b6-4601-8b83-7eef69f07682","keywords":null,"link":"/sport/20210128_puskas_ferenc_szobor_melbourne","timestamp":"2021. január. 28. 17:05","title":"Belepte a gaz és meg is rongálták Puskás Öcsi melbourne-i szobrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ab0cffe-7b53-42b5-be17-cdba6be93d00","c_author":"Füstmentes","category":"brandchannel","description":"Tudja, hogy hány szál cigarettát szívnak el naponta a Földön? És azon gondolkodott már, hogy a magyar felnőtt lakosság mekkora része dohányzik? Valóban a nikotin a legnagyobb ellenség? Mit tehetünk az ártalomcsökkentés érdekében? Töltse ki kvízünket, ahol minden kérdésre választ kap!","shortLead":"Tudja, hogy hány szál cigarettát szívnak el naponta a Földön? És azon gondolkodott már, hogy a magyar felnőtt lakosság...","id":"fustmentes_20201210_Fustmentes_kviz_a_dohanyzasrol_es_az_artalomcsokkentesrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ab0cffe-7b53-42b5-be17-cdba6be93d00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d3eb59f-4b9d-49e6-9d82-552260f91f3a","keywords":null,"link":"/brandchannel/fustmentes_20201210_Fustmentes_kviz_a_dohanyzasrol_es_az_artalomcsokkentesrol","timestamp":"2021. január. 28. 14:30","title":"Mennyit tud az ártalomcsökkentésről? Töltse ki füstmentes kvízünket!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Füstmentes","c_partnerlogo":"5606d0d7-dfa6-418b-8c21-9f81d280bf53","c_partnertag":"füstmentes"},{"available":true,"c_guid":"1aabe8b5-6996-47ef-a5ff-3791ae9b54a7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Szigetnél a kétharmadával csökkent a munkatársak száma, írja Kádár Tamás főszervező, ám mindaddig, amíg mások direkt támogatásokat élveznek, addig úgy fog tűnni, hogy a szakma milliárdokat kap.","shortLead":"A Szigetnél a kétharmadával csökkent a munkatársak száma, írja Kádár Tamás főszervező, ám mindaddig, amíg mások direkt...","id":"20210129_sziget_foszervezo_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1aabe8b5-6996-47ef-a5ff-3791ae9b54a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10e3e35e-ed39-430b-9126-2977208b5aa4","keywords":null,"link":"/elet/20210129_sziget_foszervezo_koronavirus","timestamp":"2021. január. 29. 11:50","title":"Sziget-főszervező: A kormánynak végre valódi segítséget kellene nyújtania","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"643b429a-2b65-4cac-9cd6-7d81cad17df0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mondhatni több minőségi kategóriát átugrottak a csapatszállító kisbusszal. ","shortLead":"Mondhatni több minőségi kategóriát átugrottak a csapatszállító kisbusszal. ","id":"20210129_Ha_egy_Ford_Transit_lehet_tulzo_akkor_ez_az","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=643b429a-2b65-4cac-9cd6-7d81cad17df0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c32e8202-ee66-4849-9b7a-3848fa02e19d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210129_Ha_egy_Ford_Transit_lehet_tulzo_akkor_ez_az","timestamp":"2021. január. 29. 12:48","title":"Ha egy Ford Transit lehet túlzó, akkor ez a tuningolt változat mindenképp az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96f2af0d-3a9c-4ff8-9434-b55fd1328718","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A győriek a BL-ben rekordot jelentő, 49 mérkőzésből álló veretlenségi sorozattal büszkélkedhetnek.","shortLead":"A győriek a BL-ben rekordot jelentő, 49 mérkőzésből álló veretlenségi sorozattal büszkélkedhetnek.","id":"20210129_gyor_kezilabda_bl_montenegro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96f2af0d-3a9c-4ff8-9434-b55fd1328718&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e05958f0-e12a-4226-a57e-8e8799da0cd8","keywords":null,"link":"/sport/20210129_gyor_kezilabda_bl_montenegro","timestamp":"2021. január. 29. 22:08","title":"Kézilabda BL: megnyerte montenegrói mérkőzését a Győr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]