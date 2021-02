Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f6313b7-a591-4249-9993-99abcd2d6191","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jól járnak azok a Netflix-előfizetők, akik mobilon vagy táblagépen követik a szolgáltató műsorait, az ahhoz használt eszköz pedig Android-rendszerű. Esetükben ugyanis jobb hangminőség jár majd a rengeteg sorozat és film mellé.","shortLead":"Jól járnak azok a Netflix-előfizetők, akik mobilon vagy táblagépen követik a szolgáltató műsorait, az ahhoz használt...","id":"20210203_netflix_hangminoseg_xhe_aac_kodek_android_telefon_tablet_filmnezes_online","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f6313b7-a591-4249-9993-99abcd2d6191&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aeea645-767c-4269-86f5-2857291a5edf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210203_netflix_hangminoseg_xhe_aac_kodek_android_telefon_tablet_filmnezes_online","timestamp":"2021. február. 03. 10:03","title":"Jobban fog szólni a Netflix az androidos készülékeken, ha gyors az internet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67dc4da6-f9f9-4600-ab51-763617245d56","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A tao-program keretében jutott újabb, bőkezű támogatáshoz a felcsúti utánpótlás alapítványa.","shortLead":"A tao-program keretében jutott újabb, bőkezű támogatáshoz a felcsúti utánpótlás alapítványa.","id":"20210201_felcsut_akademia_tao_kozpenz_ingatlanfejlesztes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67dc4da6-f9f9-4600-ab51-763617245d56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6499cd85-e0b7-4ce1-9d36-21b9083edc5e","keywords":null,"link":"/kkv/20210201_felcsut_akademia_tao_kozpenz_ingatlanfejlesztes","timestamp":"2021. február. 01. 13:27","title":"A 2,4 milliárdon túl kapott még 440 milliót a felcsúti fociakadémia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42342318-3a7e-47eb-8182-0d64e90a8228","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Nem igaz, hogy a gyermekeket egyáltalán nem érinti a koronavírus-fertőzés: a 18 év alattiak közül Magyarországon is több százan szorultak már kórházi kezelésre. Nagyon ritka esetben a gyerekkori Covid–19 betegségnek egy súlyos szövődménye is kialakulhat, a MIS-C betegségben az az alattomos, hogy általában a koronavírus-fertőzés után 3-4 héttel jelentkezik, függetlenül attól, hogy a gyermeknek voltak-e tünetei, vagy nem. A kezelt gyerekek többségét csak több hónap után tudják gyógyultnak nyilvánítani, így különösen fontos, hogy a szülők időben felismerjék, ha gond van. Elmondjuk, mire kell figyelni.","shortLead":"Nem igaz, hogy a gyermekeket egyáltalán nem érinti a koronavírus-fertőzés: a 18 év alattiak közül Magyarországon is...","id":"20210202_koronavirus_szovodmeny_gyermek_Heim_Pl_intenziv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42342318-3a7e-47eb-8182-0d64e90a8228&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9888f837-847f-43eb-9446-71a092a1b736","keywords":null,"link":"/itthon/20210202_koronavirus_szovodmeny_gyermek_Heim_Pl_intenziv","timestamp":"2021. február. 02. 06:30","title":"Hároméves gyermeket is kezeltek már a koronavírus ritka, de súlyos szövődményével Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b96b07c-77e7-43e5-a8eb-2d1c925400e7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kényszerű bezártság, az egyre elterjedtebbé váló otthoni munka egyaránt hozzájárultak ahhoz, hogy mind több időt töltünk digitális eszközeinkkel. De vajon hol a határa annak, hogy végül ne váljunk képernyőfüggőké?","shortLead":"A kényszerű bezártság, az egyre elterjedtebbé váló otthoni munka egyaránt hozzájárultak ahhoz, hogy mind több időt...","id":"20210202_lockdown_bezartsag_kijarasi_tilalom_digitalis_fuggoseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b96b07c-77e7-43e5-a8eb-2d1c925400e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3648ed7-4131-4dc2-a5c8-9f36feb8fece","keywords":null,"link":"/tudomany/20210202_lockdown_bezartsag_kijarasi_tilalom_digitalis_fuggoseg","timestamp":"2021. február. 02. 08:03","title":"Hogyan kerülheti el, hogy képernyőfüggővé váljon a nagy bezárkózásban? Ötletek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"735283d8-72f2-41c6-bba4-48f86209b80e","c_author":"Szűcs Ágnes (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Varga Judit szeretne annyi cikket írni Magyarországról a Politico uniós ügyekkel foglalkozó lapba, mint a sajtótermék teljes állásban dolgozó munkatársa – derült ki a magyar igazságügyi miniszter és az ír európai uniós ügyekért felelős államtitkár vitájából kedden.","shortLead":"Varga Judit szeretne annyi cikket írni Magyarországról a Politico uniós ügyekkel foglalkozó lapba, mint a sajtótermék...","id":"20210202_Varga_Judit_Politico_jogallamisag_vita","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=735283d8-72f2-41c6-bba4-48f86209b80e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"424458e4-126c-4c37-b4bf-65f4506be6f4","keywords":null,"link":"/eurologus/20210202_Varga_Judit_Politico_jogallamisag_vita","timestamp":"2021. február. 02. 17:39","title":"Varga Judit szeretne többször írni a Politicóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16f6c72c-ba60-40e7-81c8-2f9a7ac501ae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 83 éves színésznő is megkapta a koronavírus elleni oltást.","shortLead":"A 83 éves színésznő is megkapta a koronavírus elleni oltást.","id":"20210202_Jane_Fonda_azt_mondja_nem_faj_az_oltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16f6c72c-ba60-40e7-81c8-2f9a7ac501ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddc5c85b-7fc8-469f-ac92-046962265e17","keywords":null,"link":"/elet/20210202_Jane_Fonda_azt_mondja_nem_faj_az_oltas","timestamp":"2021. február. 02. 08:44","title":"Jane Fonda azt mondja, nem fáj az oltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1c54060-866d-408b-a141-8d525fc2bfdd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Életveszélyes helyezetekbe sodorja magát sok autós, ahogy visszatolatva, megfordulva, vagy épp sétálva próbál visszamenni a körforgalomba.","shortLead":"Életveszélyes helyezetekbe sodorja magát sok autós, ahogy visszatolatva, megfordulva, vagy épp sétálva próbál...","id":"20210202_korforgalom_video_bekescsaba_auto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e1c54060-866d-408b-a141-8d525fc2bfdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17d5f317-a13a-495f-a4ed-f38c671cca1c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210202_korforgalom_video_bekescsaba_auto","timestamp":"2021. február. 02. 08:36","title":"Képtelen mit kezdeni sok autós az új többsávos körforgalommal Békéscsabán – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4af7a53e-4b8d-4fd0-a483-8aa7887a6e08","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Google Maps képes egy útvonal tervezésénél kijelölni az ideálisan útba eső töltőpontokat, és kalkulál a töltési idővel is. De nem használhatja bárki.","shortLead":"A Google Maps képes egy útvonal tervezésénél kijelölni az ideálisan útba eső töltőpontokat, és kalkulál a töltési...","id":"20210201_A_villanyautosokra_is_gondol_mar_a_Google_Maps","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4af7a53e-4b8d-4fd0-a483-8aa7887a6e08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dd11e1b-7a50-419a-86ae-6f96940d1053","keywords":null,"link":"/cegauto/20210201_A_villanyautosokra_is_gondol_mar_a_Google_Maps","timestamp":"2021. február. 01. 14:26","title":"A villanyautósokra is gondol már a Google Maps","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]