[{"available":true,"c_guid":"01bf7898-339b-4c27-b1bc-4ed8fc9af475","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szolidaritásból fújták fel ismét a Lady MRD-s feliratot.","shortLead":"Szolidaritásból fújták fel ismét a Lady MRD-s feliratot.","id":"20210207_momentum_jachtparkolo_kulugyminiszterium","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01bf7898-339b-4c27-b1bc-4ed8fc9af475&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"436a96b7-088d-4ee9-ba66-91f8303dbf62","keywords":null,"link":"/itthon/20210207_momentum_jachtparkolo_kulugyminiszterium","timestamp":"2021. február. 07. 10:54","title":"Újra felfestette a Momentum a jachtparkolót a külügyminisztérium elé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85592e40-c5e1-4c8e-afd3-729471d9c484","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyre terjeszkedik a hatvanpusztai birtok, ezúttal egy istálló tartószerkezetének meggyengülése miatt engedélyezték a bontást.","shortLead":"Egyre terjeszkedik a hatvanpusztai birtok, ezúttal egy istálló tartószerkezetének meggyengülése miatt engedélyezték...","id":"20210207_orban_gyozo_hatvanpuszta_birtok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85592e40-c5e1-4c8e-afd3-729471d9c484&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86aa4c6d-5ff3-4b23-8149-4e0c84044584","keywords":null,"link":"/kkv/20210207_orban_gyozo_hatvanpuszta_birtok","timestamp":"2021. február. 07. 19:45","title":"Újabb műemléket bontottak el Orbán apjának birtokán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nagyon sok körzetben nincs háziorvos, a párt szerint ez jelenti a megoldást.","shortLead":"Nagyon sok körzetben nincs háziorvos, a párt szerint ez jelenti a megoldást.","id":"20210207_Mobil_oltoegysegeket_akar_a_DK","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"235690e1-98fc-496c-a51d-57e075f989ff","keywords":null,"link":"/itthon/20210207_Mobil_oltoegysegeket_akar_a_DK","timestamp":"2021. február. 07. 12:46","title":"Mobil oltóegységeket akar a DK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"319e909b-3443-4adc-8418-9908ffc501a1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jogvitában áll Szász János rendező a Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvánnyal, ez állhat a rendezővel szemben indult eljárás hátterében - írja az Index. ","shortLead":"Jogvitában áll Szász János rendező a Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvánnyal, ez állhat a rendezővel szemben...","id":"20210206_Egy_alapitvannyal_all_vitaban_Szasz_Janos_ez_allhat_az_ellene_indult_eljaras_hattereben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=319e909b-3443-4adc-8418-9908ffc501a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d4dc3b4-cecd-41cb-af38-953efb099139","keywords":null,"link":"/kultura/20210206_Egy_alapitvannyal_all_vitaban_Szasz_Janos_ez_allhat_az_ellene_indult_eljaras_hattereben","timestamp":"2021. február. 06. 15:20","title":"Egy alapítvánnyal áll vitában Szász János, ez állhat az ellene indult eljárás hátterében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb302992-018c-4bea-b761-9dfa8958ab10","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Hunyorogva is alig látni annak a kézikonzolnak a képernyőjét, amellyel a régi game boyos időknek állít emléket feltalálója.","shortLead":"Hunyorogva is alig látni annak a kézikonzolnak a képernyőjét, amellyel a régi game boyos időknek állít emléket...","id":"20210206_arduboy_nano_kezikonzol_nagyito_game_boy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb302992-018c-4bea-b761-9dfa8958ab10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf76a557-cc41-45f5-83a3-63ec39ce196c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210206_arduboy_nano_kezikonzol_nagyito_game_boy","timestamp":"2021. február. 06. 12:03","title":"Egy nagyítóra is szüksége lesz, ha játszana a legújabb konzollal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ce29bed-f8ff-493a-8383-53a6189b78c8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint február közepén mutathatja be a Samsung az új telefonját, a Galaxy F62-t, ami az F-sorozat második generációs mobiljaként debütálhat.","shortLead":"A tervek szerint február közepén mutathatja be a Samsung az új telefonját, a Galaxy F62-t, ami az F-sorozat második...","id":"20210207_samsung_galaxy_f62_kozepkategorias_telefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ce29bed-f8ff-493a-8383-53a6189b78c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee24f85a-90c2-4bb9-977d-4005b1f1621b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210207_samsung_galaxy_f62_kozepkategorias_telefon","timestamp":"2021. február. 07. 09:03","title":"7000 mAh-s akkumulátorral érkezhet a Samsung új telefonja, a Galaxy F62","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d717d3c-c8d3-47d2-b81b-e88bf0328f4f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész az SZFE Vas utcai épülete, a most elbúcsúztatott Ódry Színpad elől posztolt. Szinetár Dóra szerint az SZFE-n lobotómiát hajtanak végre. Alföldi Róbert is posztolt a szimbolikus temetésről.","shortLead":"A színész az SZFE Vas utcai épülete, a most elbúcsúztatott Ódry Színpad elől posztolt. Szinetár Dóra szerint az SZFE-n...","id":"20210208_nagy_ervin_szfe_odry_szinpad_temetes_szinetar_dora_alfoldi_robert_fullajtar_andrea_andrusko_marcella","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d717d3c-c8d3-47d2-b81b-e88bf0328f4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d384242d-d86a-4aeb-a541-de3365bbd8a0","keywords":null,"link":"/kultura/20210208_nagy_ervin_szfe_odry_szinpad_temetes_szinetar_dora_alfoldi_robert_fullajtar_andrea_andrusko_marcella","timestamp":"2021. február. 08. 10:52","title":"Nagy Ervin: Szégyen, gyalázat, ami itt történt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cffa0c7c-5d44-4ef3-a146-a92aab2818bc","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Európa legrégibb és legelső demokráciája volt az utolsó a számottevő demokratikus államok sorában, ahol a nők szavazati jogot kaptak – éppen ötven évvel ezelőtt, 1971. február 7-én. Ez nem ellentmondás, hanem maga a magyarázat. Svájc demokráciája volt régi hagyományainál fogva a legközvetlenebb. Itt az alkotmány legapróbb módosítását is népszavazással kell elfogadtatni. Másutt akkor kaptak a nők szavazati jogot, amikor a férfi politikai elit készen állott rá. Svájcban meg csak akkor, amikor az egész ország férfi népe állott erre készen. Hiszen a nők szavazati jogáról értelemszerűen mindenhol csak férfiak szavazhattak. ","shortLead":"Európa legrégibb és legelső demokráciája volt az utolsó a számottevő demokratikus államok sorában, ahol a nők szavazati...","id":"20210207_Revesz_Sandor_Erted_jogfosztunk_nem_ellened","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cffa0c7c-5d44-4ef3-a146-a92aab2818bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73568888-fc15-4fa5-a4e6-69082810d695","keywords":null,"link":"/360/20210207_Revesz_Sandor_Erted_jogfosztunk_nem_ellened","timestamp":"2021. február. 07. 16:30","title":"Miért csak 50 éve kaptak választójogot a nők Svájcban? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]