[{"available":true,"c_guid":"e73693f0-c078-4147-9232-630896ce82ec","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több hiányosságot is megállapított a Nemzeti Bank a hivatalból indított eljárás során. A CIB-nek 90-180 napon belül kell orvosolnia kell őket.","shortLead":"Több hiányosságot is megállapított a Nemzeti Bank a hivatalból indított eljárás során. A CIB-nek 90-180 napon belül...","id":"20210210_cib_bank_nemzeti_bank_buntetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e73693f0-c078-4147-9232-630896ce82ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97d763dd-49d5-49d7-b38f-c78d9066098d","keywords":null,"link":"/kkv/20210210_cib_bank_nemzeti_bank_buntetes","timestamp":"2021. február. 10. 12:38","title":"Pontatlan kalkulátor miatt büntette meg a jegybank a CIB Bankot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea6bf6dc-9ab7-4e3a-8a0f-01cff533e314","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Nagy-Britanniában az egyik legnépszerűbb író sem riad vissza attól, hogy a szerelmesregénye ne csak egy fekete srác és egy fehér nő kapcsolatáról szóljon, de arról is, hogy ki undorodik Boris Johnsontól, és ki nem. Elolvastunk két angol „Brexit-regényt”.","shortLead":"Nagy-Britanniában az egyik legnépszerűbb író sem riad vissza attól, hogy a szerelmesregénye ne csak egy fekete srác és...","id":"20210208_brexit_regenyek_nick_hornby_olyan_mint_te_ali_smith_osz_kritika_boris_johnson_irodalom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea6bf6dc-9ab7-4e3a-8a0f-01cff533e314&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"876cf91a-d9ce-4e93-a43d-a22238384edf","keywords":null,"link":"/kultura/20210208_brexit_regenyek_nick_hornby_olyan_mint_te_ali_smith_osz_kritika_boris_johnson_irodalom","timestamp":"2021. február. 08. 20:00","title":"Európában nem lehet nem Európához tartozni, bármiben is állapodjanak meg a politikusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cfa7cd7-2ca0-40f3-b759-af35d362fb57","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csupán egy frissítés elég volt arra, hogy egy korábban ártatlan androidos QR-kód-olvasóból rémálom váljék.","shortLead":"Csupán egy frissítés elég volt arra, hogy egy korábban ártatlan androidos QR-kód-olvasóból rémálom váljék.","id":"20210210_barcode_scanner_androidos_app_adware_a_frissitese_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4cfa7cd7-2ca0-40f3-b759-af35d362fb57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d90efe5-a6a5-4757-9847-bf97643777be","keywords":null,"link":"/tudomany/20210210_barcode_scanner_androidos_app_adware_a_frissitese_utan","timestamp":"2021. február. 10. 08:03","title":"Több millió androidos telefonra kerülhetett vírus egy appfrissítéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0006aa5e-7559-4d28-83bd-c0e493e0b435","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője szerint komoly bizalomvesztés tapasztalható Moszkva és az Európai Unió között. ","shortLead":"Az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője szerint komoly bizalomvesztés tapasztalható Moszkva és az Európai Unió...","id":"20210209_Borrell_Oroszorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0006aa5e-7559-4d28-83bd-c0e493e0b435&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a86adb9-9ae5-41fc-8c58-a0633252f73a","keywords":null,"link":"/vilag/20210209_Borrell_Oroszorszag","timestamp":"2021. február. 09. 16:57","title":"Borrell szerint nincs konstruktív párbeszéd Oroszországgal az emberi és szabadságjogok terén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség szerint jók voltak a látási viszonyok, és a sorompó is rendben működött. A kecskeméti nő ennek ellenére megpróbált áthaladni az érkező vonat előtt.","shortLead":"Az ügyészség szerint jók voltak a látási viszonyok, és a sorompó is rendben működött. A kecskeméti nő ennek ellenére...","id":"20210209_vademeles_nagymama_vasuti_atjaro_vonat_lanyunoka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dd0df75-357d-40e5-94f3-d45777821739","keywords":null,"link":"/itthon/20210209_vademeles_nagymama_vasuti_atjaro_vonat_lanyunoka","timestamp":"2021. február. 09. 11:05","title":"Vádat emeltek a nagymama ellen, aki az érkező vonat ellenére a sínekre hajtott, emiatt két unokája is meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dbe8243-ca24-44c8-81e5-985e7972f641","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"2020-ban Kína volt Magyarországon az első számú befektető.","shortLead":"2020-ban Kína volt Magyarországon az első számú befektető.","id":"20210209_Orban_Viktor_kinai_vakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5dbe8243-ca24-44c8-81e5-985e7972f641&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c99f164-9d0a-4dcb-8500-b993a0baaace","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210209_Orban_Viktor_kinai_vakcina","timestamp":"2021. február. 09. 16:30","title":"Orbán: Akár már a jövő héten érkezhetnek a kínai vakcinák Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5baf05f9-99b3-4e05-bd9e-0555a9a921a8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A londoni klub magyar másodedzője szerint a Premier League-ben nagyon koncentráltan kell dolgozni, mert minden rossz döntésnek nagyon komoly következményei lehetnek.

","shortLead":"A londoni klub magyar másodedzője szerint a Premier League-ben nagyon koncentráltan kell dolgozni, mert minden rossz...","id":"20210209_low_zsolt_thomas_tuchel_chelsea_fc_paris_saint_germain","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5baf05f9-99b3-4e05-bd9e-0555a9a921a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0542dd1-4cc3-4381-b95d-03c472ecbd17","keywords":null,"link":"/sport/20210209_low_zsolt_thomas_tuchel_chelsea_fc_paris_saint_germain","timestamp":"2021. február. 09. 14:55","title":"Lőw Zsolt a Chelsea-ről: Elképesztő, erőn felüli teljesítmény lenne az első négyben végezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3928f1e8-454b-462f-ac24-f9ea9b0f75e5","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Újságírók nélküli, megválogatott kérdésekből álló sajtótájékoztatók, ellentmondó nyilatkozatok, kaotikus információáramlás – lassan egy év telt el a koronavírus-járvány magyarországi megjelenése óta, de a kormány azóta is képtelen volt érdemben változtatni a kezdetektől uralkodó kommunikációs zűrzavaron. Legutóbb már az Emberi Erőforrások Minisztériumának kellett cáfolnia a kormányfő kijelentését. Pedig egy veszélyhelyzetben éppen a pontos és őszinte tájékoztatás lenne egy kormány egyik legfontosabb feladata. ","shortLead":"Újságírók nélküli, megválogatott kérdésekből álló sajtótájékoztatók, ellentmondó nyilatkozatok, kaotikus...","id":"20210209_Jarvanyhelyzet_kormanyzati_kommunikacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3928f1e8-454b-462f-ac24-f9ea9b0f75e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca93b96b-7b22-442f-ac0b-2055a6510f8d","keywords":null,"link":"/itthon/20210209_Jarvanyhelyzet_kormanyzati_kommunikacio","timestamp":"2021. február. 09. 11:00","title":"Járványhelyzetben egy ország vezetésének hitelesen kell tájékoztatnia, a magyar kormánynak ez nem sikerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]