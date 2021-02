Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a6f19dc3-0ed7-447f-8af6-925047330ae0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat vezetője Facebookon kéri az emberek segítségét a szervezet túléléséhez. ","shortLead":"A Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat vezetője Facebookon kéri az emberek segítségét a szervezet túléléséhez. ","id":"20210219_kivereznek_a_kutyasmentok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6f19dc3-0ed7-447f-8af6-925047330ae0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8d7ba62-c79c-4fcc-ae49-d228bbd62717","keywords":null,"link":"/elet/20210219_kivereznek_a_kutyasmentok","timestamp":"2021. február. 19. 16:33","title":"A járvány miatt elfogytak a forrásaik, most a kutyás mentők szorulnak megmentésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d325ba33-35d2-4bf2-8b8c-74109dab03c9","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az üzlet a válságban is jól ment, ez is közrejátszik a paletta bővítésében.","shortLead":"Az üzlet a válságban is jól ment, ez is közrejátszik a paletta bővítésében.","id":"202107_top_21_bestseller_bardosandras_uj_kiadoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d325ba33-35d2-4bf2-8b8c-74109dab03c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e81bc33e-1dd4-4c37-8834-7b2d1b87558b","keywords":null,"link":"/360/202107_top_21_bestseller_bardosandras_uj_kiadoja","timestamp":"2021. február. 20. 08:30","title":"Bárdos Andrásék új könyvkiadót alapítottak, mert a régit kinőtték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45aa03fe-69cf-4f06-9a33-0628cdbf79fa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A klónozott feketelábú görény ugyanúgy viselkedik, mint a többi ilyen állat.","shortLead":"A klónozott feketelábú görény ugyanúgy viselkedik, mint a többi ilyen állat.","id":"20210219_tudosok_amerika_goreny_klon_klonozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45aa03fe-69cf-4f06-9a33-0628cdbf79fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a98823b4-69f6-4d40-8c4e-d11350fc31e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210219_tudosok_amerika_goreny_klon_klonozas","timestamp":"2021. február. 19. 16:03","title":"Amerikai tudósok sikeresen klónozták egy veszélyeztetett faj egyik példányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87d3001a-b10c-4cfb-b99e-77d0c851e4ce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Akciót indított a rendőrség a buszsávokat jogosulatlanul használó autósok ellen.","shortLead":"Akciót indított a rendőrség a buszsávokat jogosulatlanul használó autósok ellen.","id":"20210220_Igy_magyarazkodnak_a_buszsavot_hasznalo_es_a_tilosban_megallo_autosok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87d3001a-b10c-4cfb-b99e-77d0c851e4ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"695f841b-5400-4fe7-bf8b-36f6ece97c65","keywords":null,"link":"/elet/20210220_Igy_magyarazkodnak_a_buszsavot_hasznalo_es_a_tilosban_megallo_autosok","timestamp":"2021. február. 20. 19:01","title":"Így magyarázkodnak a buszsávot használó és a tilosban megálló autósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84edd38c-6d3b-4c19-a48e-2c46ac522a1b","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Kornai János töpreng. Ilyesmit eddig nem tett nyilvánosan, hiszen csak kiérlelt, ezerszer ellenőrzött gondolatokkal állt elő. Legutóbbi írásait viszont így jellemzi: biztos benne, hogy a felvetett témák fontosak, de abban bizonytalan, hogy megtalálta-e a helyes választ.","shortLead":"Kornai János töpreng. Ilyesmit eddig nem tett nyilvánosan, hiszen csak kiérlelt, ezerszer ellenőrzött gondolatokkal...","id":"202107__kornai_janos__frankenstein__diktaturak_es_autokraciak__szornyek_evadja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84edd38c-6d3b-4c19-a48e-2c46ac522a1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e313ccb4-90f1-4e3b-bbda-90edbd643605","keywords":null,"link":"/360/202107__kornai_janos__frankenstein__diktaturak_es_autokraciak__szornyek_evadja","timestamp":"2021. február. 20. 08:15","title":"Felelősek-e a tudósok azért, ha szörnyetegek használják a gondolataikat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5938328-8fc6-4023-828c-e9d08aa7d918","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járvány halálos áldozatainak száma már 14 299.","shortLead":"A járvány halálos áldozatainak száma már 14 299.","id":"20210221_koronavirus_jarvany_halalos_aldozatok_statisztika_egeszsegugy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5938328-8fc6-4023-828c-e9d08aa7d918&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44076394-c76a-49c8-99c2-166cbd4f5d2a","keywords":null,"link":"/itthon/20210221_koronavirus_jarvany_halalos_aldozatok_statisztika_egeszsegugy","timestamp":"2021. február. 21. 09:39","title":"Koronavírus: 47 elhunyt, 2912 új fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01a62373-fcac-42b2-a232-f7365d617143","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A brit királyi család bemutatta a nagyvilágnak Eugénia hercegnő újszülött fiát.","shortLead":"A brit királyi család bemutatta a nagyvilágnak Eugénia hercegnő újszülött fiát.","id":"20210220_Nevet_kapott_a_legkisebb_royal_bebi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01a62373-fcac-42b2-a232-f7365d617143&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddd515d4-a31c-444d-896c-9a19aa8ab22d","keywords":null,"link":"/elet/20210220_Nevet_kapott_a_legkisebb_royal_bebi","timestamp":"2021. február. 20. 12:12","title":"Nevet kapott a legkisebb royal bébi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a5f8b7b-c4a6-419e-89bc-ab5e07597a52","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vasárnap már több helyen kisüthet a nap.","shortLead":"Vasárnap már több helyen kisüthet a nap.","id":"20210220_Suru_kodbe_borult_az_orszag_figyelmeztetest_adott_ki_az_OMSZ","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a5f8b7b-c4a6-419e-89bc-ab5e07597a52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58014d5a-6092-4abf-88f2-d16814b76eb4","keywords":null,"link":"/elet/20210220_Suru_kodbe_borult_az_orszag_figyelmeztetest_adott_ki_az_OMSZ","timestamp":"2021. február. 20. 07:55","title":"Sűrű ködbe borult az ország, figyelmeztetést adott ki az OMSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]