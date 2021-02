Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"134ea878-265e-4c79-87e7-48f71c6624be","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szakszervezet szerdán 14 órától 24 órás munkabeszüntetést hirdetett.","shortLead":"A szakszervezet szerdán 14 órától 24 órás munkabeszüntetést hirdetett.","id":"20210224_sztrajk_continental_mako","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=134ea878-265e-4c79-87e7-48f71c6624be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88c5e374-2889-45e9-9537-6317d79f4f16","keywords":null,"link":"/kkv/20210224_sztrajk_continental_mako","timestamp":"2021. február. 24. 13:35","title":"Újra sztrájkolni fognak a Continental makói dolgozói, de most már 24 órán át","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1f4d40a-814f-4864-bcef-60a05a1d4f55","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy hét alatt csaknem 42 fokkal emelkedett a hőmérséklet egy német meteorológiai állomáson, ilyen mértékű változásra még nem volt példa Németországban a mérések kezdete óta – közölte a Német Időjárási Szolgálat (DWD).","shortLead":"Egy hét alatt csaknem 42 fokkal emelkedett a hőmérséklet egy német meteorológiai állomáson, ilyen mértékű változásra...","id":"20210224_gottingen_homerseklet_valtozasa_42_fok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1f4d40a-814f-4864-bcef-60a05a1d4f55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55cf5d43-065c-41e9-9617-9f651cd910fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210224_gottingen_homerseklet_valtozasa_42_fok","timestamp":"2021. február. 24. 12:33","title":"Egy hét alatt 42 fokkal ugrott meg a hőmérséklet Németországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8476441-b0b4-40ec-94c2-c191f51a221a","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az egészségügyért is felelős miniszter, Kásler Miklós a hatályos törvényt támogatja.","shortLead":"Az egészségügyért is felelős miniszter, Kásler Miklós a hatályos törvényt támogatja.","id":"20210225_Abortuszszabaly_az_Alkotmanybirosag_elott__hamarosan_donteni_kell","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8476441-b0b4-40ec-94c2-c191f51a221a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ded5f398-10ae-481e-8ee4-121cbd9c4ca2","keywords":null,"link":"/itthon/20210225_Abortuszszabaly_az_Alkotmanybirosag_elott__hamarosan_donteni_kell","timestamp":"2021. február. 25. 19:40","title":"Az Ab-nek döntenie kell az abortusztörvényről és vihart kavarhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c56426ab-51f0-4004-a646-a5f726ef02b3","c_author":"Joó Hajnalka","category":"gazdasag","description":"A magyar-amerikai tulajdonosok több mint 1000 hektárnyi birtoka mellett egy másik eladótól is vettek volna ugyanott egy 80 hektárnyi területet, de a hvg.hu információi szerint a százmilliós szerződés bejegyzését is megtagadta a kormányhivatal.","shortLead":"A magyar-amerikai tulajdonosok több mint 1000 hektárnyi birtoka mellett egy másik eladótól is vettek volna ugyanott...","id":"20210225_Rogan_felesege_es_csaladja_masik_foldvasarlasat_is_elkaszalta_a_kormanyhivatal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c56426ab-51f0-4004-a646-a5f726ef02b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0a64d68-d057-4f08-83d0-f0cb0a29c46c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210225_Rogan_felesege_es_csaladja_masik_foldvasarlasat_is_elkaszalta_a_kormanyhivatal","timestamp":"2021. február. 25. 15:50","title":"Rogán felesége és családja másik földvásárlását is elkaszálta a kormányhivatal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77ce86c8-4965-4ab8-9ec8-d6d5854dd889","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A könyvvizsgáló a már ismert 3,5 milliárdos után további egymilliárdnyi kötelezettséget és 220 milliós áfatartozást talált.","shortLead":"A könyvvizsgáló a már ismert 3,5 milliárdos után további egymilliárdnyi kötelezettséget és 220 milliós áfatartozást...","id":"20210225_magyar_teniszszovetseg_lazar_janos_szucs_lajos_konyvvizsgalat_hiany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77ce86c8-4965-4ab8-9ec8-d6d5854dd889&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1019d930-5bdd-4c60-8e90-83bc809d74a1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210225_magyar_teniszszovetseg_lazar_janos_szucs_lajos_konyvvizsgalat_hiany","timestamp":"2021. február. 25. 14:06","title":"Újabb milliárdos hiányt tártak fel a teniszszövetségnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"babe790f-ce18-4e59-82b9-854a37342b2e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kevés hír tudja annyira berobbantani az üzletet, mint a feloszlásé: miután a Get Luckyt és a One More Time-ot is jegyző duó bejelentette, hogy huszonhárom év után abbahagyják a zenélést, milliók játszották le a dalaikat.","shortLead":"Kevés hír tudja annyira berobbantani az üzletet, mint a feloszlásé: miután a Get Luckyt és a One More Time-ot is jegyző...","id":"20210225_Hirtelen_tobb_millioan_kezdtek_Daft_Punkot_hallgatni_miutan_a_duo_bejelentette_hogy_befejezik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=babe790f-ce18-4e59-82b9-854a37342b2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe822ee4-eca6-449d-b712-2ae778ebe61d","keywords":null,"link":"/kultura/20210225_Hirtelen_tobb_millioan_kezdtek_Daft_Punkot_hallgatni_miutan_a_duo_bejelentette_hogy_befejezik","timestamp":"2021. február. 25. 11:29","title":"Hirtelen több millióan kezdtek Daft Punkot hallgatni, miután a duó bejelentette, hogy befejezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"964eb348-60fb-4735-8886-3886abf5f2a2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenész szerint a szakmában mindenkinek vannak alkoholproblémái, legfeljebb olyanok vannak, akik hazudnak és nem vallják be.","shortLead":"A zenész szerint a szakmában mindenkinek vannak alkoholproblémái, legfeljebb olyanok vannak, akik hazudnak és nem...","id":"20210224_Ganxsta_Zolee_alkoholproblemakkal_kuzd_de_nem_akar_leszokni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=964eb348-60fb-4735-8886-3886abf5f2a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2991e9e1-46c9-4c67-a7ae-84e3a4680348","keywords":null,"link":"/elet/20210224_Ganxsta_Zolee_alkoholproblemakkal_kuzd_de_nem_akar_leszokni","timestamp":"2021. február. 24. 13:13","title":"Ganxsta Zolee alkoholproblémákkal küzd, de nem akar leszokni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a22cd718-f82a-4bb1-a5c8-11cb1b80eb19","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"1978-ban, egy számítógépes konferencián tűnt fel először egy nagy tábla, az Apple ikonikus, szivárványos logójával. Most kalapács alá kerül, és a kikiáltása ára 12 ezer dollár, azaz körülbelül három és fél millió forintnak megfelelő összeg.","shortLead":"1978-ban, egy számítógépes konferencián tűnt fel először egy nagy tábla, az Apple ikonikus, szivárványos logójával...","id":"20210225_apple_logos_kiskereskedelmi_tabla_aukcio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a22cd718-f82a-4bb1-a5c8-11cb1b80eb19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d70230f-8e90-4ae2-b575-f8a2a8f2ad07","keywords":null,"link":"/tudomany/20210225_apple_logos_kiskereskedelmi_tabla_aukcio","timestamp":"2021. február. 25. 15:03","title":"3,5 millió forintért kerül kalapács alá az Apple szivárványos táblája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]