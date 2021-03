Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c1816667-84b9-4d4f-8357-bb39d98b3292","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az illatszerboltokban érte meg igazán dolgozni, míg zöldségesnek lenni nem volt különösebben kifizetődő.","shortLead":"Az illatszerboltokban érte meg igazán dolgozni, míg zöldségesnek lenni nem volt különösebben kifizetődő.","id":"20210302_Kevesebb_elado_tobbet_keresett_tavaly","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1816667-84b9-4d4f-8357-bb39d98b3292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd8eabf3-e593-4c26-9530-f86dadde15ad","keywords":null,"link":"/kkv/20210302_Kevesebb_elado_tobbet_keresett_tavaly","timestamp":"2021. március. 02. 16:29","title":"Kevesebb eladó többet keresett tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a6f34f5-4e03-429f-afb5-3b9decf4a718","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Újra lefújták az egyszer már lefújt angliai Download és a barcelonai Primavera Sound fesztiválokat is: 2022-nél előbb nem rendezik meg egyiket sem.","shortLead":"Újra lefújták az egyszer már lefújt angliai Download és a barcelonai Primavera Sound fesztiválokat is: 2022-nél előbb...","id":"20210303_fesztivalszezon_lefujtak_download_festival_primavera_sound_elhalasztjak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a6f34f5-4e03-429f-afb5-3b9decf4a718&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f7f2112-64a5-40df-97c4-238b77e77f6b","keywords":null,"link":"/kultura/20210303_fesztivalszezon_lefujtak_download_festival_primavera_sound_elhalasztjak","timestamp":"2021. március. 03. 12:04","title":"Baljós hírek az idei nemzetközi fesztiválszezonról: másodszor is elmarad két fontos rendezvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86787ee6-5405-4ca1-a5cd-34c72b442c93","c_author":"Bihari Ádám, Gergely Márton, Szűcs Ágnes / Brüsszel","category":"360","description":"Mivel túl drágának találta a magyar kormány a Moderna vakcináját, lemondott 1,8 millió adagról. Helyette Orbán a közel kétszer olyan drága – sokak által kétségekkel fogadott – kínai oltás reklámarcának szegődött.\r

","shortLead":"Mivel túl drágának találta a magyar kormány a Moderna vakcináját, lemondott 1,8 millió adagról. Helyette Orbán a közel...","id":"20210303_A_sarkanyfuarus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86787ee6-5405-4ca1-a5cd-34c72b442c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b852f189-6a98-4b68-8544-5b332d6e4c83","keywords":null,"link":"/360/20210303_A_sarkanyfuarus","timestamp":"2021. március. 03. 15:00","title":"Melyik híradót nézi? Ettől függ a véleménye a kínai vakcináról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5837f28-dc19-4578-9e44-6d174a262642","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ausztriában – Volarlberg kivételével – csak az éttermek kerthelyiségei nyithatnak ki húsvét előtt, továbbá engedélyezik az ifjúsági sporttevékenységet szabadtéren, de a részvétel feltétele a negatív koronavírusteszt lesz. \r

","shortLead":"Ausztriában – Volarlberg kivételével – csak az éttermek kerthelyiségei nyithatnak ki húsvét előtt, továbbá engedélyezik...","id":"20210301_ausztria_nyiras_kerthelyiseg_vorarlberg_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5837f28-dc19-4578-9e44-6d174a262642&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"607b3fce-4c20-4060-88b0-bcc2fcd02377","keywords":null,"link":"/vilag/20210301_ausztria_nyiras_kerthelyiseg_vorarlberg_koronavirus","timestamp":"2021. március. 01. 21:52","title":"Alakul a nyitás időterve Ausztriában, ahol hetente 2 millió koronavírusteszt készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Matt Hancock brit egészségügyi miniszter szerint az adatok is igazolják, hogy az oltások működnek.","shortLead":"Matt Hancock brit egészségügyi miniszter szerint az adatok is igazolják, hogy az oltások működnek.","id":"20210301_pfizer_astrazeneca_oltas_vakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3841f702-bda5-45f0-9a37-4806761d2d52","keywords":null,"link":"/tudomany/20210301_pfizer_astrazeneca_oltas_vakcina","timestamp":"2021. március. 01. 20:33","title":"Egy új kutatás szerint a Pfizer és az AstraZeneca oltásából egy is 80 százalékos védettséget ad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d20398e0-0161-4381-aa65-df0eb1ccbd11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy videós azzal próbálta valószerűbbé tenni a játékbéli lövéseket, hogy egy indukciós motorra kötötte számítógépét. Az eredmény hangos és rázós.","shortLead":"Egy videós azzal próbálta valószerűbbé tenni a játékbéli lövéseket, hogy egy indukciós motorra kötötte számítógépét...","id":"20210303_youtuber_rezges_szamitogep_kontroller_motor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d20398e0-0161-4381-aa65-df0eb1ccbd11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7e9df30-198f-46ab-8e3c-a9679f3bf0c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210303_youtuber_rezges_szamitogep_kontroller_motor","timestamp":"2021. március. 03. 11:33","title":"Ez az őrült youtuber igazi motorral ad rezgést a játéknak, majdnem szétesik tőle az asztala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24f3b875-df21-458b-8158-239722a3882f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"75 éves kor felett még mindig csak a Pfizer és a Moderna vakcináival oltanak.","shortLead":"75 éves kor felett még mindig csak a Pfizer és a Moderna vakcináival oltanak.","id":"20210302_astrazeneca_idosek_franciaorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24f3b875-df21-458b-8158-239722a3882f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e39b7dfe-bdbc-4398-9ae6-e8999eb9f943","keywords":null,"link":"/vilag/20210302_astrazeneca_idosek_franciaorszag","timestamp":"2021. március. 02. 18:07","title":"Meggondolta magát Franciaország, mégis kaphatják az AstraZeneca oltást az idős, krónikus beteg emberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49bc1a14-0e34-4faf-9b27-308fb2dc0880","c_author":"HVG","category":"360","description":"A katolikus-liberális Lord Acton irtózott azoktól a politikai eszméktől, amelyek az abszolút hatalomhoz vezetnek, tudhatjuk meg Gájer László új munkájából.\r

","shortLead":"A katolikus-liberális Lord Acton irtózott azoktól a politikai eszméktől, amelyek az abszolút hatalomhoz vezetnek...","id":"202108_konyv__liberalis_kereszteny_gajer_laszlo_lord_acton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49bc1a14-0e34-4faf-9b27-308fb2dc0880&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc5092b7-47ee-4009-8f76-ed94002260d0","keywords":null,"link":"/360/202108_konyv__liberalis_kereszteny_gajer_laszlo_lord_acton","timestamp":"2021. március. 01. 16:00","title":"A brit liberális gondolkodó, akit idézünk, de nem ismerünk ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]