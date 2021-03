Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c7b38930-230e-4950-9684-4faa30d3009a","c_author":"Tuba Lajos","category":"360","description":"Szlovákiában a koalíción belüli feszültséghez vezetett az orosz vakcina megérkezése, Csehország csak uniós jóváhagyást élvező szerrel akar oltani. Mindkét országban tombol a járvány új hulláma, amit erősített a népszerűtlen karanténintézkedésektől ódzkodó kormánypolitika.





","shortLead":"Szlovákiában a koalíción belüli feszültséghez vezetett az orosz vakcina megérkezése, Csehország csak uniós jóváhagyást...","id":"20210310_Felresikerult_taktikazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7b38930-230e-4950-9684-4faa30d3009a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c9db567-14e7-4bbc-9a3c-2fde3269178d","keywords":null,"link":"/360/20210310_Felresikerult_taktikazas","timestamp":"2021. március. 10. 15:00","title":"\"Idióta, kocsmatöltelék-provokátor\" – ez megy a szlovák kormányüléseken a járványban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dbd2c77-9edb-4ec0-8da9-e79b8dd945c4","c_author":"Cemix Hungary Kft.","category":"brandcontent","description":"Az egyik legnagyobb ökológiai lábnyommal működő iparágban elengedhetetlen a folyamatos fejlődés és fejlesztés, még akkor is, ha a hazai piac egyik vezető cégéről beszélünk. Harminc éve jelen vannak a szektorban, mégis új cég- és brandnévvel jelentkeztek: Veit Tamással, a Cemix Hungary, Croatia, Romania Group ügyvezetőjével beszélgettünk.","shortLead":"Az egyik legnagyobb ökológiai lábnyommal működő iparágban elengedhetetlen a folyamatos fejlődés és fejlesztés, még...","id":"20210309_Epitoipar_innovacio_es_a_kornyezettudatos_mukodes_Cemix_Hungary","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6dbd2c77-9edb-4ec0-8da9-e79b8dd945c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85780b0e-614f-4c29-a2a9-be4649b46fad","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210309_Epitoipar_innovacio_es_a_kornyezettudatos_mukodes_Cemix_Hungary","timestamp":"2021. március. 09. 15:30","title":"A jövő építőipara: fókuszban az innováció és a környezettudatos működés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a31e4921-f375-4a1a-8605-0d95918f72c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bűnügyi felügyeletbe került a koronavírussal fertőzött betegek kezelésére szolgáló gyógyszerrel üzletelő orvos és ismerőse a Fővárosi Törvényszék másodfokú tanácsának döntése értelmében. ","shortLead":"Bűnügyi felügyeletbe került a koronavírussal fertőzött betegek kezelésére szolgáló gyógyszerrel üzletelő orvos és...","id":"20210310_nyomkoveto_orvos_koronavirus_elleni_gyogyszer_favipiravir","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a31e4921-f375-4a1a-8605-0d95918f72c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44c7cf29-e0f6-4a3d-8bd6-f1f5075c93ad","keywords":null,"link":"/itthon/20210310_nyomkoveto_orvos_koronavirus_elleni_gyogyszer_favipiravir","timestamp":"2021. március. 10. 19:05","title":"Nyomkövetőt kapott a koronavírus elleni gyógyszerrel seftelő magyar orvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80841738-13f5-4e8c-b42c-e302036f4849","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Herczeg Ferenccel nem az a probléma, hogy magasztalta Mussolinit, hanem az, hogy nincs ott a száz legfontosabb magyar prózaíró között, most pedig Mikszáth és Jókai mellé emelték. A regényei egy mai középiskolás számára olvashatatlanok – mondja az író, könyvkiadó.

","shortLead":"Herczeg Ferenccel nem az a probléma, hogy magasztalta Mussolinit, hanem az, hogy nincs ott a száz legfontosabb magyar...","id":"202109__nyary_krisztian__kotelezo_olvasmanyokrol_indulatokrol__az_irodalom_olyan_mint_az_oltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80841738-13f5-4e8c-b42c-e302036f4849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7cf231b-c656-45e3-a3ed-a1659e97ffe1","keywords":null,"link":"/360/202109__nyary_krisztian__kotelezo_olvasmanyokrol_indulatokrol__az_irodalom_olyan_mint_az_oltas","timestamp":"2021. március. 10. 07:00","title":"Nyáry Krisztián: A gyerekek jobban értenék Jókait, ha a kortárs írókkal együtt tanítanák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"183ca313-0ee3-4d44-b342-557702a00465","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Harmadosztályú labdarúgó-mérkőzéssel tesztelik a 12,5 milliárdos kispesti stadiont.","shortLead":"Harmadosztályú labdarúgó-mérkőzéssel tesztelik a 12,5 milliárdos kispesti stadiont.","id":"20210310_Honved_tartalekcsapat_Bozsik_Arena","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=183ca313-0ee3-4d44-b342-557702a00465&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b024a0b4-820e-407a-8986-64b0e6630259","keywords":null,"link":"/sport/20210310_Honved_tartalekcsapat_Bozsik_Arena","timestamp":"2021. március. 10. 17:35","title":"A Honvéd tartalékcsapata avatja fel az új Bozsik Arénát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d04e82f5-cffe-4779-acb0-7879ca4b13ff","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Megtalálták a Nagy-Britanniában hatalmas fényjelenség kíséretében az elmúlt héten becsapódott meteorit darabjait: a gloucestershire-i Winchcombe egyik lakója az autóbejáróján bukkant a kupacnyi elszenesedett kőzetre. Később mások is jelentkeztek hasonló leletekkel, összesen mintegy 300-400 grammnyi meteorittörmeléket gyűjtöttek be a szakemberek.



","shortLead":"Megtalálták a Nagy-Britanniában hatalmas fényjelenség kíséretében az elmúlt héten becsapódott meteorit darabjait...","id":"20210310_nagy_britannia_becsapodott_meteorit_darabjai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d04e82f5-cffe-4779-acb0-7879ca4b13ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3858a197-e5fe-4fa6-b11c-e12eafabd601","keywords":null,"link":"/tudomany/20210310_nagy_britannia_becsapodott_meteorit_darabjai","timestamp":"2021. március. 10. 10:03","title":"Megtalálták a Nagy-Britanniában becsapódott meteorit darabjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cbef158-43fc-4e31-a536-4134e6b16047","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Nem gazdaságos politikai reklámkiadványokat és ingyenes reklámújságokat kivinni – ezzel indokolja a Magyar Posta a leállást.","shortLead":"Nem gazdaságos politikai reklámkiadványokat és ingyenes reklámújságokat kivinni – ezzel indokolja a Magyar Posta...","id":"20210310_Politikai_reklamkiadvanyok_Magyar_Posta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3cbef158-43fc-4e31-a536-4134e6b16047&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0da3d2a5-dc8c-46fe-9c1c-250fef3df276","keywords":null,"link":"/kkv/20210310_Politikai_reklamkiadvanyok_Magyar_Posta","timestamp":"2021. március. 10. 10:23","title":"Politikai és reklámkiadványokat sem terjeszt júliustól a Magyar Posta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e44efe0-cbc9-4851-b978-2829cda3178b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kutatók a vizsgálat alapján azt sejtik, hogy az állat valószínűleg tényleg költötte a tojásait, és eközben pusztult el.","shortLead":"A kutatók a vizsgálat alapján azt sejtik, hogy az állat valószínűleg tényleg költötte a tojásait, és eközben pusztult...","id":"20210310_oviraptoroszaurzsz_dinoszaurusz_tojas_embrio_paleontologia_dinoszaurusz_feszek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e44efe0-cbc9-4851-b978-2829cda3178b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b82dbb6-9775-4906-9814-4520d944309b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210310_oviraptoroszaurzsz_dinoszaurusz_tojas_embrio_paleontologia_dinoszaurusz_feszek","timestamp":"2021. március. 10. 20:03","title":"Fészkén és tojásain ülő dinoszaurusz maradványaira bukkantak Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]