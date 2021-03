Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"341c2217-e713-40e1-a69f-d7b8b491ba14","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Seven River Journey néven induló hajóskaland összesen tizennégy országot és hét folyót érint.","shortLead":"A Seven River Journey néven induló hajóskaland összesen tizennégy országot és hét folyót érint.","id":"20210314_hajout_magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=341c2217-e713-40e1-a69f-d7b8b491ba14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38f12b0d-07d6-44e3-92cc-4b7fa14f7de8","keywords":null,"link":"/elet/20210314_hajout_magyarorszag","timestamp":"2021. március. 14. 12:50","title":"Jön minden idők leghosszabb folyami hajóútja, Magyarországot is érinti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da77b054-c5af-4ac8-a0d6-bec5d6444aae","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem tudni, hogy az esetnek köze van-e a vakcinához, az Európai Gyógyszerügynökség vizsgálja az eseteket.","shortLead":"Nem tudni, hogy az esetnek köze van-e a vakcinához, az Európai Gyógyszerügynökség vizsgálja az eseteket.","id":"20210313_Norvegiaban_korhazba_kerult_harom_AstraZenecaval_oltott_egeszsegugyi_dolgozo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da77b054-c5af-4ac8-a0d6-bec5d6444aae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4390ab17-3e3e-4785-b1bb-436456124f5f","keywords":null,"link":"/vilag/20210313_Norvegiaban_korhazba_kerult_harom_AstraZenecaval_oltott_egeszsegugyi_dolgozo","timestamp":"2021. március. 13. 20:20","title":"Norvégiában kórházba került három, AstraZenecával oltott egészségügyi dolgozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a5577f3-2bae-4f16-a2a4-6f1d0f1a8a72","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy hazánkban sportoló szerb olimpiai bajnok a vétkes sofőr. ","shortLead":"Egy hazánkban sportoló szerb olimpiai bajnok a vétkes sofőr. ","id":"20210313_Kiderult_ki_okozott_balesetet_a_Blaha_Lujza_teren","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a5577f3-2bae-4f16-a2a4-6f1d0f1a8a72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1950e0a-3c4f-4b26-a777-fa423dd74fd8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210313_Kiderult_ki_okozott_balesetet_a_Blaha_Lujza_teren","timestamp":"2021. március. 13. 14:55","title":"Kiderült, ki okozott balesetet a Blaha Lujza téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c59fd83-36bd-4bd5-8622-96ec6444be81","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A sussexi hercegné brit sajtóértesülések szerint politikai pályára készül, és akár a 2024-ben esedékes elnökválasztást is célba veheti.","shortLead":"A sussexi hercegné brit sajtóértesülések szerint politikai pályára készül, és akár a 2024-ben esedékes elnökválasztást...","id":"20210314_meghan_markle_politika_usa_elnoke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c59fd83-36bd-4bd5-8622-96ec6444be81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60444313-992d-480f-86d2-637862278c14","keywords":null,"link":"/elet/20210314_meghan_markle_politika_usa_elnoke","timestamp":"2021. március. 14. 14:45","title":"Meghan Markle akár az amerikai elnökségért is elindulhat 2024-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6351667-2b50-473a-8ff3-ce224166ec59","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgy tűnik, mégis hiányzik az egészségügyből távozott több mint 4 ezer dolgozó.\r

