[{"available":true,"c_guid":"40ede053-183b-4b7d-8b28-d9d04553c3a2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A koronavírus-járvány néha formabontó ötleteket hív elő az emberekből. ","shortLead":"A koronavírus-járvány néha formabontó ötleteket hív elő az emberekből. ","id":"20210317_Repulogepekrol_permetezne_kezfertotlenitovel_a_varosat_egy_brazil_politikus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40ede053-183b-4b7d-8b28-d9d04553c3a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36e6875d-f305-4fa5-8018-f975bbd358d2","keywords":null,"link":"/elet/20210317_Repulogepekrol_permetezne_kezfertotlenitovel_a_varosat_egy_brazil_politikus","timestamp":"2021. március. 17. 11:12","title":"Repülőgépekről permetezné kézfertőtlenítővel a városát egy brazil politikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31e28477-af78-4236-a0dc-0c5a26ad1105","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Chrome böngésző 89-es változata szinte minden platformon érezhető javulást hoz.","shortLead":"A Chrome böngésző 89-es változata szinte minden platformon érezhető javulást hoz.","id":"20210317_google_chrome_89_letoltes_frissites_mac_windows_bongeszo_android","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31e28477-af78-4236-a0dc-0c5a26ad1105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"324e0fc9-c457-4bd0-8c92-34e61866debd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210317_google_chrome_89_letoltes_frissites_mac_windows_bongeszo_android","timestamp":"2021. március. 17. 12:03","title":"Mindegy, hogy milyen gépe van, mindenképp telepítse az új Chrome-verziót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0198f458-d6fb-483a-bf92-4d21c62263cd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nagyon gyorsan terjed a brit variáns, 300 ezer felett van az aktív fertőzöttek száma. Bezárnak az üzletek, a kulturális intézmények és a szállodák.","shortLead":"Nagyon gyorsan terjed a brit variáns, 300 ezer felett van az aktív fertőzöttek száma. Bezárnak az üzletek, a kulturális...","id":"20210317_lengyelorszag_szigoritas_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0198f458-d6fb-483a-bf92-4d21c62263cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14566217-102f-414c-984f-64472320a771","keywords":null,"link":"/vilag/20210317_lengyelorszag_szigoritas_koronavirus","timestamp":"2021. március. 17. 16:52","title":"Kiterjesztik a járványügyi szigorításokat Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő mélyaltatásban volt, amikor betegtársa egy ollóval rátámadt.","shortLead":"A nő mélyaltatásban volt, amikor betegtársa egy ollóval rátámadt.","id":"20210317_covid_osztaly_szurkalas_tanarno_budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42dcef6a-6437-488a-8815-9fb982571039","keywords":null,"link":"/itthon/20210317_covid_osztaly_szurkalas_tanarno_budapest","timestamp":"2021. március. 17. 14:13","title":"Meghalt a nő, akit egy másik beteg szurkált össze egy fővárosi kórház Covid-osztályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eda75f5-301a-4efc-b370-17dda72580f9","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210317_Marabu_Feknyuz_SZFE","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5eda75f5-301a-4efc-b370-17dda72580f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7838842e-fecf-4b9a-8cf1-f934230a2406","keywords":null,"link":"/itthon/20210317_Marabu_Feknyuz_SZFE","timestamp":"2021. március. 17. 15:36","title":"Marabu Féknyúz: SZFE","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e96e659-63dd-44e1-9725-60f01f7dc8b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Blikk szerint a kínai férfi már korábban is rátámadt egy betegre, akkor a biztonságiak közbeléptek.","shortLead":"A Blikk szerint a kínai férfi már korábban is rátámadt egy betegre, akkor a biztonságiak közbeléptek.","id":"20210317_Tanarno_tamadas_sebeszeti_ollo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e96e659-63dd-44e1-9725-60f01f7dc8b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af366541-f62a-4d93-9142-7bfd13b92422","keywords":null,"link":"/itthon/20210317_Tanarno_tamadas_sebeszeti_ollo","timestamp":"2021. március. 17. 08:28","title":"Gépek tartják életben azt a tanárnőt, akit sebészeti ollóval támadott meg egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e1d7e7a-47b3-4def-a8f2-b438dd9ba3d0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Norvég hitelt kap Magyarország a harci-védelmi képességek növelésére.","shortLead":"Norvég hitelt kap Magyarország a harci-védelmi képességek növelésére.","id":"20210317_hitel_hadero_norveg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e1d7e7a-47b3-4def-a8f2-b438dd9ba3d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b25705ff-141e-4336-a031-e2c28bff91ea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210317_hitel_hadero_norveg","timestamp":"2021. március. 17. 09:09","title":"130 milliárd forint hitelt veszünk fel a magyar haderő fejlesztésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2622acd-4f5a-44c4-b932-5a39ee65d854","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Mennyire ismerik az emberek azt a tetőt, amely alatt élnek? Ezzel kapcsolatban tettünk fel kérdéseket egy hete, és nagyjából háromezer olvasónk válaszolt. Most jött el az ideje, hogy összesítsük a válaszaikat.","shortLead":"Mennyire ismerik az emberek azt a tetőt, amely alatt élnek? Ezzel kapcsolatban tettünk fel kérdéseket egy hete, és...","id":"20210317_tetofedes_lakasfelujitas_valaszok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2622acd-4f5a-44c4-b932-5a39ee65d854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e741cc71-dce5-4e49-938a-cfc7ce00c5f1","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210317_tetofedes_lakasfelujitas_valaszok","timestamp":"2021. március. 17. 11:34","title":"Megkérdeztük olvasóinkat: sokan terveznek tetőfelújítást, az ár/érték arány a fontos számukra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]