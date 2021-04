Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c839cff2-43fe-440e-bfe0-f44fa5426bb1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A fertőzöttek száma túl van a 47 millión. ","shortLead":"A fertőzöttek száma túl van a 47 millión. ","id":"20210409_koronavirus_jarvany_covid19_europa_halalos_aldozatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c839cff2-43fe-440e-bfe0-f44fa5426bb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb9952f4-7a98-452d-be29-c1bbbf721550","keywords":null,"link":"/vilag/20210409_koronavirus_jarvany_covid19_europa_halalos_aldozatok","timestamp":"2021. április. 09. 21:28","title":"Már több mint egymillió halálos áldozata van a járványnak Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f38203b-4fbf-432a-8e53-a353c8ba66a1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A rojalisták, a köztársaság-pártiak és a rendőrök összecsapásainak már többtucatnyi sérültje van.","shortLead":"A rojalisták, a köztársaság-pártiak és a rendőrök összecsapásainak már többtucatnyi sérültje van.","id":"20210408_eszakirorszag_zavargas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f38203b-4fbf-432a-8e53-a353c8ba66a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c21551d-d5ec-40a6-a4d5-0234af414cef","keywords":null,"link":"/vilag/20210408_eszakirorszag_zavargas","timestamp":"2021. április. 08. 13:43","title":"Hatodik napja tartanak a zavargások Észak-Írországban, rendkívüli ülést tart a parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b07cc3cc-89c2-4a44-8034-0a5f6565b9fa","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A négy éven át tartó német megszállás alatt Coco Chanel a párizsi Ritzben lakott, ahol a német felső vezetők köreiben forgott, részt vett a partijaikon, bár undorral nézte őket – erről is szól a Párizs királynője című könyv.","shortLead":"A négy éven át tartó német megszállás alatt Coco Chanel a párizsi Ritzben lakott, ahol a német felső vezetők köreiben...","id":"20210409_Naci_kollaborans_volte_Coco_Chanel__Ebbol_a_konyvbol_kiderul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b07cc3cc-89c2-4a44-8034-0a5f6565b9fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6def4f2-14a9-45b4-a654-a225f938cb01","keywords":null,"link":"/360/20210409_Naci_kollaborans_volte_Coco_Chanel__Ebbol_a_konyvbol_kiderul","timestamp":"2021. április. 09. 14:00","title":"Náci kollaboráns volt-e Coco Chanel? – ebből a könyvből kiderül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea823ebf-d21d-43f2-8535-cdde67ecc849","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Négy páciensnél keletkeztek vérrögök a Janssen oltás beadása után, egyikük meg is halt.","shortLead":"Négy páciensnél keletkeztek vérrögök a Janssen oltás beadása után, egyikük meg is halt.","id":"20210409_Europai_Gyogyszerugynokseg_verrogkepzodes_Johnson__Johnson_vakcina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea823ebf-d21d-43f2-8535-cdde67ecc849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d76e2731-4ec9-4c09-8f5f-7779398b5b1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210409_Europai_Gyogyszerugynokseg_verrogkepzodes_Johnson__Johnson_vakcina","timestamp":"2021. április. 09. 16:27","title":"Az Európai Gyógyszerügynökség a Johnson & Johnson vakcináját is vizsgálja vérrögképződés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcc7c9a0-3940-4f17-b291-81c4c240d917","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A teniszezőnek az enyhe fej- és torokfájáson, illetve a fáradékonyságon kívül nincsenek tünetei.","shortLead":"A teniszezőnek az enyhe fej- és torokfájáson, illetve a fáradékonyságon kívül nincsenek tünetei.","id":"20210408_Babos_Timea_koronavirusos_lett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dcc7c9a0-3940-4f17-b291-81c4c240d917&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc24b3d1-b039-446f-ac25-3d7f51daf2ed","keywords":null,"link":"/sport/20210408_Babos_Timea_koronavirusos_lett","timestamp":"2021. április. 08. 18:22","title":"Babos Tímeának félbe kell hagynia egy tornát a koronavírus-fertőzése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58d981a0-83e6-4a27-b2d6-85473ff4b755","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jövőről, jövőbeli terveiről beszélgetett az Apple első embere egy interjúban. Úgy gondolja, le fog köszönni valamikor az elkövetkező tíz évben.","shortLead":"A jövőről, jövőbeli terveiről beszélgetett az Apple első embere egy interjúban. Úgy gondolja, le fog köszönni valamikor...","id":"20210408_tim_cook_interju_new_york_times","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58d981a0-83e6-4a27-b2d6-85473ff4b755&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f90f091b-9652-495e-ae91-32c4b82148b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210408_tim_cook_interju_new_york_times","timestamp":"2021. április. 08. 12:03","title":"Tim Cook: Tíz év múlva már nem én leszek az Apple élén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c3a87f9-3970-4d40-9cf5-beb4b1ffcabf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Telefonon hívta fel Szijjártó Pétert az osztrák külügyminiszter, aki szerint a média alapvető feladata, hogy kritikus kérdéseket tegyen fel. A magyar külügyminiszter viszont álhírterjesztésről, képmutatásról és liberális mainstreamről beszélt nemcsak a Profil újságírója, hanem Petry Zsolt ügyében is. ","shortLead":"Telefonon hívta fel Szijjártó Pétert az osztrák külügyminiszter, aki szerint a média alapvető feladata, hogy kritikus...","id":"20210408_szijjarto_peter_osztrak_kulugyminiszter_magyar_kozmedia_lejaratott_ujsagiro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c3a87f9-3970-4d40-9cf5-beb4b1ffcabf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44eb2235-e472-4536-8867-56c7baf07f07","keywords":null,"link":"/itthon/20210408_szijjarto_peter_osztrak_kulugyminiszter_magyar_kozmedia_lejaratott_ujsagiro","timestamp":"2021. április. 08. 16:17","title":"Elfogadhatatlan a közmédia lejárató riportja az osztrák külügy szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c23b287-4b69-4810-ae50-e79aa9641592","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A tervek szerint május elején kezdheti meg hazafelé tartó útját a NASA OSIRIS-REx nevű űrszondája, amely a Bennu felszínéről gyűjtött mintákkal tér majd vissza a Földre.","shortLead":"A tervek szerint május elején kezdheti meg hazafelé tartó útját a NASA OSIRIS-REx nevű űrszondája, amely a Bennu...","id":"20210408_nasa_osiris_rex_bennu_aszteroida_urkutatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c23b287-4b69-4810-ae50-e79aa9641592&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1f2b17c-33b6-4dc5-acdb-198b5695efe0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210408_nasa_osiris_rex_bennu_aszteroida_urkutatas","timestamp":"2021. április. 08. 20:03","title":"Búcsút vesz a NASA űrszondája a 321 millió kilométerre lévő aszteroidától, lassan elindul a Föld felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]