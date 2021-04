A Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége (Mahasz) által rendezett eseményen 12+1 hazai és 6 külföldi kategóriában adták át a szakmai zsűri által odaítélt 2021-as Fonogram-díjakat, a koronavírus-járvány miatt - akárcsak tavaly - virtuálisan. A győzteseket online videókban jelentették be.

Íme, a díjazottak:

1. az év hazai klasszikus pop-rock albuma vagy hangfelvétele

CHARLIE - Mindenen túl (Tom-Tom Records)

2. az év külföldi klasszikus pop-rock albuma vagy hangfelvétele

BRUCE SPRINGSTEEN - Letter To You (Sony Music)

3. az év hazai modern pop-rock albuma vagy hangfelvétele

HALOTT PÉNZ - Melletted / Amikor feladnád / Szeretni, akit nem lehet (feat. Rúzsa Magdi) (szerzői kiadás)

4. az év külföldi modern pop-rock albuma vagy hangfelvétele

DUA LIPA - Future Nostalgia / Club Future Nostalgia / Levitating (feat. DaBaby) (Magneoton/Warner Music)

5. az év hazai alternatív vagy indie-rock albuma vagy hangfelvétele

FRAN PALERMO - Crocodile Juice Bar (MZK Publishing)

6. az év külföldi alternatív vagy indie-rock albuma vagy hangfelvétele

TAME IMPALA - The Slow Rush (Universal Music)

7. az év hazai elektronikus zenei albuma vagy hangfelvétele

VIKTORIA METZKER - The Rhythm Of The Night (Elephant House)

8. az év külföldi elektronikus zenei albuma vagy hangfelvétele

PURPLE DISCO MACHINE - Hypnotized (& Sophie and the Giants) / Exotica / In My Arms / Emotion EP (Sony Music)

9. az év hazai rap vagy hip-hop albuma vagy hangfelvétele

KRÚBI - Ösztönlény (Universal Music)

10. az év külföldi rap vagy hip-hop albuma vagy hangfelvétele

24KGOLDN feat. IANN DIOR - Mood (Sony Music)

11. az év hazai hard rock vagy metal albuma vagy hangfelvétele

LAZARVS - Lazarvs (MMM Records)

12. az év külföldi hard rock vagy metal albuma vagy hangfelvétele

AC/DC - Power Up (Sony Music)

13. az év hazai hagyományos slágerzenei albuma vagy hangfelvétele

DUPLA KÁVÉ - Piros pohár (Stefanus Kiadói Kft.)

14. az év hazai kortárs szórakoztatózenei albuma vagy hangfelvétele

TEMESI BERCI - Symphosium 40 (Music Fashion Art & Management)

15. az év hazai gyermek albuma vagy hangfelvétele

KOVÁCSOVICS FRUZSINA - Írország és Olvasváros (szerzői kiadás)

16. az év hazai jazz albuma vagy hangfelvétele

GERGO BORLAI - The Missing Song (Blue Canoe Records)

17. az év hazai világ- vagy népzenei albuma vagy hangfelvétele

ÖTÖDIK ÉVSZAK - Ne rejtsd el (Fonó)

18. az év felfedezettje

DZSÚDLÓ (Supermanagement)

19. az év hangfelvétele

BAGOSSY BROTHERS COMPANY - Visszajövök (Prime Event Management)

életműdíj

TÖRÖK ÁDÁM

szakmai életműdíj

HAJNAL GÁBOR