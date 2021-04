Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"4098b4da-0862-4dd3-9f19-33ab0c84eb74","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A legénység 53 tagja meghalt. Előzőleg érzékelők 850 méteres mélységben lokalizálták a tengeralattjárót, amelynek maximális merülési mélysége 500 méter. ","shortLead":"A legénység 53 tagja meghalt. Előzőleg érzékelők 850 méteres mélységben lokalizálták a tengeralattjárót, amelynek...","id":"20210425_Nem_keresik_tovabb_az_indonez_hadsereg_eltunt_tengeralattjarojat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4098b4da-0862-4dd3-9f19-33ab0c84eb74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86e435d7-0a49-4f9b-a372-9d8ff8e57496","keywords":null,"link":"/vilag/20210425_Nem_keresik_tovabb_az_indonez_hadsereg_eltunt_tengeralattjarojat","timestamp":"2021. április. 25. 09:57","title":"Megtalálták az indonéz hadsereg eltűnt tengeralattjáróját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7c4b91c-ef35-42cc-b0cf-86cb252ec02e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 36 éves tunéziai férfi két napja ölte meg Rambouillet rendőrségének egyik munkatársát.","shortLead":"A 36 éves tunéziai férfi két napja ölte meg Rambouillet rendőrségének egyik munkatársát.","id":"20210425_Radikalis_szemelyisegzavarokkal_kuzdo_ferfi_olt_a_francia_rendorsegen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d7c4b91c-ef35-42cc-b0cf-86cb252ec02e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8d6490a-4b67-4c19-9c93-69f11f29703b","keywords":null,"link":"/vilag/20210425_Radikalis_szemelyisegzavarokkal_kuzdo_ferfi_olt_a_francia_rendorsegen","timestamp":"2021. április. 25. 19:36","title":"Radikális, személyiségzavarokkal küzdő férfi ölt a francia rendőrségen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d833cc9-ea2a-4b51-879c-6da45e2d8a10","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A következő napokban néhol még fagyhat, de aztán enyhülés jön. Április utolsó napjaiban is változékony lesz az időjárás: napsütésre, de záporokra is készülni kell.","shortLead":"A következő napokban néhol még fagyhat, de aztán enyhülés jön. Április utolsó napjaiban is változékony lesz...","id":"20210425_Aprilis_utolso_napjaiban_is_valtozekony_lesz_az_idojaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d833cc9-ea2a-4b51-879c-6da45e2d8a10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60824239-1dad-4681-ac2f-35cc2d1cec9c","keywords":null,"link":"/itthon/20210425_Aprilis_utolso_napjaiban_is_valtozekony_lesz_az_idojaras","timestamp":"2021. április. 25. 16:16","title":"Április utolsó napjaiban is változékony lesz az időjárás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e55fc99-4c2c-4f1e-a9e3-2cbc418d2344","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Digitális és zöldpolitikai \"forradalmat\" ígér a Mario Draghi közgazdász miniszterelnök vezetésével összeállított több mint kétszáz milliárd eurós gazdasági helyreállítási program, amelynek részletei vasárnap kerültek nyilvánosságra.","shortLead":"Digitális és zöldpolitikai \"forradalmat\" ígér a Mario Draghi közgazdász miniszterelnök vezetésével összeállított több...","id":"20210425_Zold_forradalom_a_Draghikormany_helyreallitasi_csomagjaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e55fc99-4c2c-4f1e-a9e3-2cbc418d2344&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a037f40a-e859-42c6-ae7f-ca5f89443409","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210425_Zold_forradalom_a_Draghikormany_helyreallitasi_csomagjaban","timestamp":"2021. április. 25. 21:02","title":"Zöld forradalom a Draghi-kormány helyreállítási csomagjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02cb4bbd-699a-4944-a030-8fc84cf7a201","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Történészek szerint mintegy másfél millió örményt gyilkoltak meg az Oszmán Birodalom területén. ","shortLead":"Történészek szerint mintegy másfél millió örményt gyilkoltak meg az Oszmán Birodalom területén. ","id":"20210424_Biden_hivatalosan_nepirtasnak_minositette_az_ormenyek_ellen_1915ben_elkovetett_atrocitasokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02cb4bbd-699a-4944-a030-8fc84cf7a201&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30ff6831-e7db-47da-8d3b-57f6a5ed833e","keywords":null,"link":"/vilag/20210424_Biden_hivatalosan_nepirtasnak_minositette_az_ormenyek_ellen_1915ben_elkovetett_atrocitasokat","timestamp":"2021. április. 24. 19:10","title":"Biden hivatalosan népirtásnak minősítette az örmények ellen 1915-ben elkövetett atrocitásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c24824-bcc8-44f6-a804-e61b887d6b9e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy Szerbiában beoltott magyar igazolást is mutatott a háziorvosának, aki azt mondta, nem tud mit tenni.","shortLead":"Egy Szerbiában beoltott magyar igazolást is mutatott a háziorvosának, aki azt mondta, nem tud mit tenni.","id":"20210424_vedettsegi_igazolas_vedooltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2c24824-bcc8-44f6-a804-e61b887d6b9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93da9120-7649-42bf-a85a-74ffa9490a26","keywords":null,"link":"/itthon/20210424_vedettsegi_igazolas_vedooltas","timestamp":"2021. április. 24. 08:52","title":"Telex: Nem kap védettségi igazolást, akit külföldön oltottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bf70466-f0d1-4d56-98a5-a272a0c6c04f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Elérte a beoltottak száma a 3,5 millió főt, így szombattól a vendéglátóhelyek megnyithatták a teraszukat, kerthelyiségüket. Az első kicsit szabadabb napon az időjárás is kegyes volt, így a belvárostól a Római-partig egy nagy szabadtéri fesztivállá vált a város. ","shortLead":"Elérte a beoltottak száma a 3,5 millió főt, így szombattól a vendéglátóhelyek megnyithatták a teraszukat...","id":"20210424_Nyitnak_a_teraszok_eled_a_varos__galeria","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9bf70466-f0d1-4d56-98a5-a272a0c6c04f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed17b00f-a379-4066-ba43-f4e9b69026d4","keywords":null,"link":"/kkv/20210424_Nyitnak_a_teraszok_eled_a_varos__galeria","timestamp":"2021. április. 24. 11:26","title":"Terasznyitás után egy nagy fesztiválnak tűnik a város - galéria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"245b9527-af3b-44d9-bf96-5773ffc8be61","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hamarosan új szerepkörben találkozhatnak vele a nézők.\r

\r

","shortLead":"Hamarosan új szerepkörben találkozhatnak vele a nézők.\r

\r

","id":"20210424_Majka_nemet_mondott_az_RTLnek_marad_a_TV2nel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=245b9527-af3b-44d9-bf96-5773ffc8be61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b29d4dec-ec54-4f01-abd0-e2ea1c3e4b1c","keywords":null,"link":"/kkv/20210424_Majka_nemet_mondott_az_RTLnek_marad_a_TV2nel","timestamp":"2021. április. 24. 10:58","title":"Majka marad a TV2-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]