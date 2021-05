Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"86fbe8be-68d9-4aac-afdf-ea3702f6cf96","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jó, ennek a kettőnek semmi köze nincs egymáshoz, de a május 4-ének is több köze van Margaret Thatcherhöz, mint Obi Wan Kenobihoz.



","shortLead":"Jó, ennek a kettőnek semmi köze nincs egymáshoz, de a május 4-ének is több köze van Margaret Thatcherhöz, mint Obi Wan...","id":"20210504_Nem_lehetett_baj_a_matek_erettsegivel_hiszen_ma_van_a_nemzetkozi_Star_Warsnap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86fbe8be-68d9-4aac-afdf-ea3702f6cf96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64c6da04-adf4-4427-9a24-3b4728e3ce6a","keywords":null,"link":"/elet/20210504_Nem_lehetett_baj_a_matek_erettsegivel_hiszen_ma_van_a_nemzetkozi_Star_Warsnap","timestamp":"2021. május. 04. 16:06","title":"Nem lehetett baj a matekérettségivel, hiszen ma van a nemzetközi Star Wars-nap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e3376f7-d143-443f-a5a0-e35d971abf5a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A faj a világ legnagyobb súlyú molylepkéjeként ismert, súlya akár egy verébé. De ember viszonylag ritkán találkozik velük.","shortLead":"A faj a világ legnagyobb súlyú molylepkéjeként ismert, súlya akár egy verébé. De ember viszonylag ritkán találkozik...","id":"20210505_molylepke_epitkezes_rovar_iskola","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e3376f7-d143-443f-a5a0-e35d971abf5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d13df39d-6ff7-4ee6-a6df-9c37c6a4b213","keywords":null,"link":"/tudomany/20210505_molylepke_epitkezes_rovar_iskola","timestamp":"2021. május. 05. 10:37","title":"Kétökölnyi méretű molylepke került elő egy ausztrál építkezésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5a3870d-f29c-406f-b42e-2979ca177d5a","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Újra kezd felpörögni az ingatlanpiac, a túl szép ajánlatok azonban sajnos általában nem igazak.","shortLead":"Újra kezd felpörögni az ingatlanpiac, a túl szép ajánlatok azonban sajnos általában nem igazak.","id":"20210505_Lakast_venne_Egyre_tobb_a_svindler_ime_nehany_tipp_mire_erdemes_vigyazni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5a3870d-f29c-406f-b42e-2979ca177d5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcad17db-d30e-41cc-90fc-d908a8f5bb8d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210505_Lakast_venne_Egyre_tobb_a_svindler_ime_nehany_tipp_mire_erdemes_vigyazni","timestamp":"2021. május. 05. 11:35","title":"Lakást venne? Egyre több a svindler, íme, néhány tipp, mire érdemes vigyázni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e44d064-7a95-462c-a589-6ecec7a65036","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"A járványvédekezési alapba megy az önkormányzatoktól elvett pénz a kiskereskedelmi különadóval együtt. A járványalapnak ezen kívül nem terveztek bevételt.","shortLead":"A járványvédekezési alapba megy az önkormányzatoktól elvett pénz a kiskereskedelmi különadóval együtt. A járványalapnak...","id":"20210504_koltsegvetes_onkormanyzatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e44d064-7a95-462c-a589-6ecec7a65036&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73c5311c-5d8f-4ee7-ab79-ee91e4b63ecc","keywords":null,"link":"/kkv/20210504_koltsegvetes_onkormanyzatok","timestamp":"2021. május. 04. 14:15","title":"A kormány 2022-ben sem adja vissza az önkormányzatoknak egyik legfontosabb bevételüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ce1c6a4-6263-4283-9c5f-db9395f80b96","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két hete az Apple sok más újdonság mellett bejelentette rég várt kütyükereső eszközét, az AirTaget. Mint minden Apple-termék esetében, itt is minőségi eszközről van szó, azonban ennek is van Achilles-sarka.","shortLead":"Két hete az Apple sok más újdonság mellett bejelentette rég várt kütyükereső eszközét, az AirTaget. Mint minden...","id":"20210504_apple_airtag_nem_pontos_sokemeletes_epuletben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ce1c6a4-6263-4283-9c5f-db9395f80b96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e23e02ba-cb4e-412f-8878-19bad329e2ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20210504_apple_airtag_nem_pontos_sokemeletes_epuletben","timestamp":"2021. május. 04. 11:03","title":"Megtalálták az Apple AirTag gyenge pontját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ca0295a-0c83-41e3-88a1-b28878ded3e1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Sebastian Kurz kancellár kedden jelentette be, hogy mivel az európai változatra még sokat kell várni, sürgősen lépniük kell valamit.","shortLead":"Sebastian Kurz kancellár kedden jelentette be, hogy mivel az európai változatra még sokat kell várni, sürgősen lépniük...","id":"20210504_oltasi_igazolvany_ausztria","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ca0295a-0c83-41e3-88a1-b28878ded3e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb9a2f4f-1287-44b0-be4e-cc658f30d465","keywords":null,"link":"/vilag/20210504_oltasi_igazolvany_ausztria","timestamp":"2021. május. 04. 17:14","title":"Oltási igazolvány bevezetésére készül Ausztria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0df0dae-4e82-47a8-b454-ab067696db49","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Ha önkormányzati tulajdonban lévő telkeket nem érint a program, az új helyzetet jelent, de a kormányhatározatból nem derül ki, hogy ennek érdekében hogyan rajzolják át a térképet.","shortLead":"Ha önkormányzati tulajdonban lévő telkeket nem érint a program, az új helyzetet jelent, de a kormányhatározatból nem...","id":"20210505_kinai_egyetem_fudan_diakvaros","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0df0dae-4e82-47a8-b454-ab067696db49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cebf4b1d-2713-49ee-9514-8337d5e404bb","keywords":null,"link":"/itthon/20210505_kinai_egyetem_fudan_diakvaros","timestamp":"2021. május. 05. 08:50","title":"Önkormányzati telkek nélkül akarja elhelyezni a kormány a kínai egyetemet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b43c1baa-fa29-44a6-9c90-b0415e0b27c3","c_author":"Németh András","category":"gazdasag","description":"A negyedik ipari forradalom az élelmiszeripart is elérte, ám itt a digitalizáció nem csak azt jelenti, hogy a korábbiaknál nagyobb kapacitással működő gyárak az egyedi igények kielégítésére is képesek, hanem azt is, hogy új szintre emelkedik az élelmiszerbiztonság: tökéletesen nyomon követhetővé válik az alapanyagok útja. Tovább követjük a száraztészta útját, ezúttal a gyártással.","shortLead":"A negyedik ipari forradalom az élelmiszeripart is elérte, ám itt a digitalizáció nem csak azt jelenti...","id":"20210505_fmcg_automatizalas_elelmiszer_gyartas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b43c1baa-fa29-44a6-9c90-b0415e0b27c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"799f64e2-9708-4666-a5f7-0d5455d190eb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210505_fmcg_automatizalas_elelmiszer_gyartas","timestamp":"2021. május. 05. 10:35","title":"Ilyen, amikor robotok gyúrják és nyújtják a tésztát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]