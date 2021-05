Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"19a6822c-5d85-4646-8fe6-e701bf06281a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Párbeszéd társelnöke 2018-ban nyert a 10-es számú választókörzetben.","shortLead":"A Párbeszéd társelnöke 2018-ban nyert a 10-es számú választókörzetben.","id":"20210505_Szabo_Timeat_tamogatja_a_Jobbik_Obudan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19a6822c-5d85-4646-8fe6-e701bf06281a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf837ebe-37f0-4eed-8308-96485c9ea067","keywords":null,"link":"/itthon/20210505_Szabo_Timeat_tamogatja_a_Jobbik_Obudan","timestamp":"2021. május. 05. 11:54","title":"Szabó Tímeát támogatja a Jobbik a III. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47c19caa-dedb-44dd-9405-09d79cc8854c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak megtervezte, meg is építette az első ki- és visszahúzható fénykardot a Disney. Azt még nem tudni, hogyan teljesít a birodalmiak ellen.","shortLead":"Nem csak megtervezte, meg is építette az első ki- és visszahúzható fénykardot a Disney. Azt még nem tudni, hogyan...","id":"20210506_disney_fenykard_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47c19caa-dedb-44dd-9405-09d79cc8854c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcdef242-29b0-4433-a2cc-39380e20b082","keywords":null,"link":"/tudomany/20210506_disney_fenykard_video","timestamp":"2021. május. 06. 09:03","title":"Elkészült a Disney \"igazi\" fénykardja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d7ae527-0b90-4883-9fe0-b31e856729f8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Genesis első autói már idén nyáron megérkeznek.","shortLead":"A Genesis első autói már idén nyáron megérkeznek.","id":"20210505_a_hyundai_premiummarkaja_europaban_uzen_hadat_a_nemet_rivalisoknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d7ae527-0b90-4883-9fe0-b31e856729f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d42d582e-7c1f-4879-b029-5576549274b7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210505_a_hyundai_premiummarkaja_europaban_uzen_hadat_a_nemet_rivalisoknak","timestamp":"2021. május. 05. 11:21","title":"A Hyundai prémiummárkája Európában üzen hadat a német riválisoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67b9cee9-2ac6-42ca-92b9-bfde7f5f722a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japánok követik a francia konszerntárs példáját és eladták a német cégben lévő részvényeiket.","shortLead":"A japánok követik a francia konszerntárs példáját és eladták a német cégben lévő részvényeiket.","id":"20210506_A_Renault_utan_a_Nissan_is_kiszallt_a_Mercedesbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67b9cee9-2ac6-42ca-92b9-bfde7f5f722a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86d4a8bd-6f9b-4e0c-8320-053e8cffe377","keywords":null,"link":"/cegauto/20210506_A_Renault_utan_a_Nissan_is_kiszallt_a_Mercedesbol","timestamp":"2021. május. 06. 09:41","title":"A Renault után a Nissan is kiszállt a Mercedesből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3338d01a-d862-4a98-ab52-5783039c1d27","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A biokémikust körbevezették a Semmelweis Egyetem Városmajori Klinikáján.","shortLead":"A biokémikust körbevezették a Semmelweis Egyetem Városmajori Klinikáján.","id":"20210505_kariko_katalin_merkely_bela","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3338d01a-d862-4a98-ab52-5783039c1d27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"891436a0-b529-4168-b258-e42b4a3b4bf6","keywords":null,"link":"/itthon/20210505_kariko_katalin_merkely_bela","timestamp":"2021. május. 05. 15:32","title":"Karikó Katalin beugrott Merkely Bélához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de0d6af3-70d8-4a04-8adb-545e03d31b12","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Müller Cecília szerint az állásfoglalást csak az eddig rendelkezésre álló adatok alapján készítették, hivatalos döntés csak a hétvégén lesz. ","shortLead":"Müller Cecília szerint az állásfoglalást csak az eddig rendelkezésre álló adatok alapján készítették, hivatalos döntés...","id":"20210504_operativ_torzs_WHO_Sinopharm","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de0d6af3-70d8-4a04-8adb-545e03d31b12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5666c50-f5a7-4ab7-9cc8-e1669344aa0d","keywords":null,"link":"/itthon/20210504_operativ_torzs_WHO_Sinopharm","timestamp":"2021. május. 04. 12:20","title":"Az operatív törzs úgy válaszolt a WHO kételyeire a Sinopharmról, hogy nem válaszolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ed0ddfa-1b07-40bd-bdce-199995267754","c_author":"KUKA","category":"brandcontent","description":"Az elmúlt tíz évben Magyarországon is egyre több és egyre kisebb cégek nyitnak az automatizált gyártás felé, a legkülönbözőbb iparágakban. De mire kell ügyelni robotválasztás előtt? Honnan tudom, hogy készen áll a cégem a robotokra? Milyen robotok vannak egyáltalán, és mit tudnak? És főleg, mi az a kobot?","shortLead":"Az elmúlt tíz évben Magyarországon is egyre több és egyre kisebb cégek nyitnak az automatizált gyártás felé...","id":"20210503_Az_automatizalas_ma_mar_elkerulhetetlen_de_hogyan_valasszuk_ki_a_tokeletes_robotot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ed0ddfa-1b07-40bd-bdce-199995267754&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b3c996a-aed8-4df2-a1aa-8f5724c51d87","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210503_Az_automatizalas_ma_mar_elkerulhetetlen_de_hogyan_valasszuk_ki_a_tokeletes_robotot","timestamp":"2021. május. 04. 11:30","title":"Az automatizálás ma már elkerülhetetlen, de hogyan válasszuk ki a tökéletes robotot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e2f80fa-2835-4cbd-a429-a305affd76f6","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Praktizált orvosként, ügyvédként, szolgált papként, igaz, egyik hivatáshoz sem volt papírja Bósa Istvánnak. Fél életét börtönben töltötte, de szeretett dicsekedni tetteivel. Ha mérleget vonunk karrierjéről, inkább mennyiséget, mintsem minőséget találunk: ellentétben a nagymenő szélhámosokkal, stiklijeivel csak \"aprópénzt\" keresett. Dezső András cikksorozatának újabb epizódja.","shortLead":"Praktizált orvosként, ügyvédként, szolgált papként, igaz, egyik hivatáshoz sem volt papírja Bósa Istvánnak. Fél életét...","id":"20210505_Magyar_svindlerek_9_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e2f80fa-2835-4cbd-a429-a305affd76f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfb7ae66-c4cb-44e3-8e64-92c68cc2ba60","keywords":null,"link":"/360/20210505_Magyar_svindlerek_9_resz","timestamp":"2021. május. 05. 19:00","title":"A csalókirály, aki eladta a Nyugati pályaudvar tetejét – Magyar svindlerek, 9. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]