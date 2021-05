Szerzői jogok megsértése miatt beperelték Donald Glovert, művésznevén Childish Gambinót This is America című Grammy-díjas dala miatt, amely 2018 májusában debütált a YouTube-on és hatalmas siker lett.

A Kidd Wes néven fellépő Emelike Nwosuocha szerint Glover az ő Made in America című számát lopta el, amely két évvel korábban jelent meg.

A beadvány szövege szerint Nwosuocha úgy véli, hogy a két dal szövegének témája, tartalma és struktúrája kirívóan hasonló, de a dalok ritmikájában, tempójában is talált olyan egyezéseket, amelyek szerinte egy laikus számára is feltűnnek.

A rapper még egy szakértőt is felkért a két szám összehasonlításához, aki arra jutott, hogy

ezek a hasonlóságok valószínűleg nem véletlenek.

Noha konkrét összegről nem esett szó a periratban, Nwosuocha kártérítést követel „Glover és társírói dollárszázmillióiból”.

Nem ez az első eset, hogy plágiummal vádolják a This is Americát. 2018-ban egy hip-hop blogger hasonlóságot talált közte, és Jase Harley dala, az American Pharaoh között. Jase Harley akkor úgy reagált, hogy szerinte is az ő számából inspirálódhatott Childish Gambino, kifejtette, hogy mennyire meghatotta, hogy felismerték, mint korunk egyik legfontosabb zenei és vizuális művészeti produkciójának inspirációs forrását, ugyanakkor arra kérte a rajongóit, hogy koncentráljanak a lényegre, és ne támadják Childish Gambinót, hiszen az számít igazán, hogy végre hallatni tudják a hangukat, és rá tudták irányítani a figyelmet az elszenvedett igazságtalanságokra. Fam Udeorji, Childish Gambino menedzsere akkor visszautasította a vádakat, mondván, kliense dala 2015 óta készül, és ezt Pro Tools-fájlokkal is tudják bizonyítani.

A mostani kereset Childish Gambino mellett az RCA és a Roc Nation kiadót is megemlíti, valamint a háttérvokált éneklő Young Thugot.

A BBC kereste Donald Glovert az üggyel kapcsolatban, de egyelőre nem reagált.

