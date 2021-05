Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8a4218a1-755c-4fbe-9ea4-4c96be7a5a5b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezért érdemes volt két női minisztert is kivinnünk Portóba.","shortLead":"Ezért érdemes volt két női minisztert is kivinnünk Portóba.","id":"20210507_Reuters_eu_csucs_egyenloseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a4218a1-755c-4fbe-9ea4-4c96be7a5a5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1392586-3e76-4f23-b6b9-cf14c17777bf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210507_Reuters_eu_csucs_egyenloseg","timestamp":"2021. május. 07. 13:11","title":"Reuters: A magyar és a lengyel kormányfő kihúzatta a \"nemek közötti egyenlőséget\" az EU-csúcs nyilatkozatából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9cd111e-7591-4bc9-8fcd-f3be8eedb38c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az értekezletet – amely a G7-külügyminiszterek első személyes találkozója az elmúlt két évben – szigorú járványvédelmi intézkedések közepette tartják.","shortLead":"Az értekezletet – amely a G7-külügyminiszterek első személyes találkozója az elmúlt két évben – szigorú járványvédelmi...","id":"20210505_koronavirus_g7_ertekezlet_indiai_kuldottseg_karanten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9cd111e-7591-4bc9-8fcd-f3be8eedb38c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b846d77f-e5c4-4e56-81f9-9055cfce046d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210505_koronavirus_g7_ertekezlet_indiai_kuldottseg_karanten","timestamp":"2021. május. 05. 19:01","title":"Felbukkant a koronavírus a G7-értekezleten, indiaiak vonultak karanténba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"004ef735-892a-4b2e-ac12-b51516c398ea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csupán négy éve annak, hogy a Samsung kiadta az akkor vadonatúj formatervezésű Galaxy S8-at. Ennyi idő azonban nagyon soknak számít az okostelefonok világában, így nem véletlen, hogy a Samsung nyugdíjba küldi, pontosabban nem ad már ki hozzá biztonsági frissítéseket.","shortLead":"Csupán négy éve annak, hogy a Samsung kiadta az akkor vadonatúj formatervezésű Galaxy S8-at. Ennyi idő azonban nagyon...","id":"20210507_samsung_galaxy_s8_csalad_tamogatas_megszunese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=004ef735-892a-4b2e-ac12-b51516c398ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1df8f9a7-7218-417f-bed2-b5f4ef92335c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210507_samsung_galaxy_s8_csalad_tamogatas_megszunese","timestamp":"2021. május. 07. 10:03","title":"Leveszi a népszerű S8-as telefonokról a kezét a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21b176f6-a155-4675-8396-b33039ea68ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"AZ MLSZ tervei szerint Nemzeti Népegészségügyi Központ által fejlesztett applikáció alkalmas lesz erre.","shortLead":"AZ MLSZ tervei szerint Nemzeti Népegészségügyi Központ által fejlesztett applikáció alkalmas lesz erre.","id":"20210507_eb_meccs_applikacio_mlsz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21b176f6-a155-4675-8396-b33039ea68ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1ebe5d7-c477-46a4-9cc1-7c78c59f63ba","keywords":null,"link":"/itthon/20210507_eb_meccs_applikacio_mlsz","timestamp":"2021. május. 07. 08:11","title":"Applikációval fogják ellenőrizni a nézők védettségét a budapesti Eb-meccseken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d140ec23-9c81-4cf2-83a7-f318abbcb8e2","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Vasárnaptól két évre „a gazdasági versenyképesség jogi feltételrendszerének erősítését célzó intézkedésekkel összefüggő feladatok ellátásáért felelős kormánybiztossá” nevezték ki dr. Bogdán Tibort.","shortLead":"Vasárnaptól két évre „a gazdasági versenyképesség jogi feltételrendszerének erősítését célzó intézkedésekkel összefüggő...","id":"20210507_kormanybiztos_bogdan_tibor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d140ec23-9c81-4cf2-83a7-f318abbcb8e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6784046-a14c-4480-929e-7cba2da85d08","keywords":null,"link":"/itthon/20210507_kormanybiztos_bogdan_tibor","timestamp":"2021. május. 07. 08:52","title":"Új feladatot kapott a kormánybiztos, akinek a feladatköre másfél éve megszűnt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e42d8a2-c131-4d4a-af62-338984d5997a","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Apránként újabb részletek szivárognak a formálódó, új európai konzervatív szövetségről. Orbán Viktor nyilván nem véletlenül elejtett félmondatából tudhatjuk, hogy a francia Marine Le Pen is egyre közelebb kerül a magyar–olasz–lengyel tengelyhez.","shortLead":"Apránként újabb részletek szivárognak a formálódó, új európai konzervatív szövetségről. Orbán Viktor nyilván nem...","id":"20210506_Orosz_elefant_Orban_porcelanboltjaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e42d8a2-c131-4d4a-af62-338984d5997a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97733eda-5d3f-4472-b632-91cdf4a387cb","keywords":null,"link":"/eurologus/20210506_Orosz_elefant_Orban_porcelanboltjaban","timestamp":"2021. május. 06. 14:47","title":"Orosz elefánt Orbán porcelánboltjában: mégse jön össze könnyen a Fidesz új pártszövetsége?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d29b9f36-b30b-47f7-954b-d6b60d24a7ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nap kisüt, de a hőmérséklet nem lesz túl magas. ","shortLead":"A nap kisüt, de a hőmérséklet nem lesz túl magas. ","id":"20210506_idojaras_jelentes_meteorologia_elorejelzes_napos_ido","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d29b9f36-b30b-47f7-954b-d6b60d24a7ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1361f35-4ca5-46fa-827e-72d05606a638","keywords":null,"link":"/itthon/20210506_idojaras_jelentes_meteorologia_elorejelzes_napos_ido","timestamp":"2021. május. 06. 05:25","title":"Nyugodtabb idő várható a tegnapinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"855daa76-7505-4424-8c20-38eac1ac1482","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi saját anyja közösségi profiljáról küldött gyűlölködő, trágár fenyegetést Kálmán Olga műsorvezető-politikusnak. ","shortLead":"A férfi saját anyja közösségi profiljáról küldött gyűlölködő, trágár fenyegetést Kálmán Olga műsorvezető-politikusnak. ","id":"20210505_kalman_olga_zaklatas_elfogtak_az_elkovetot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=855daa76-7505-4424-8c20-38eac1ac1482&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce2b957b-6919-415d-9488-47e96ba0349b","keywords":null,"link":"/itthon/20210505_kalman_olga_zaklatas_elfogtak_az_elkovetot","timestamp":"2021. május. 05. 21:20","title":"Győrben fogták el a Kálmán Olgát fejlevágással fenyegető férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]