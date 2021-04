Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a6cdc928-cde9-4fba-8bfa-a22593c36894","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már tizenegy éve látványosan ellenáll a kormánypárt annak, hogy megismerhetőek legyenek a rendszerváltás előtti állambiztonsági iratok.","shortLead":"Már tizenegy éve látványosan ellenáll a kormánypárt annak, hogy megismerhetőek legyenek a rendszerváltás előtti...","id":"20210407_titkosszolgalati_iratok_kutatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6cdc928-cde9-4fba-8bfa-a22593c36894&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc4117c4-e5c4-4266-b6f7-edcba66eb4f9","keywords":null,"link":"/itthon/20210407_titkosszolgalati_iratok_kutatas","timestamp":"2021. április. 07. 18:35","title":"Alig engedi a Fidesz, hogy az 1989 előtti titkosszolgálati iratokat kutathassák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1316f12-1d1e-4f19-884b-d5d58cb361ba","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Veszélyezteti a híveket a pap, aki maszk nélkül tart misét, ezért indult több eljárás Franciaországban.","shortLead":"Veszélyezteti a híveket a pap, aki maszk nélkül tart misét, ezért indult több eljárás Franciaországban.","id":"20210407_Maszk_es_vedotavolsag_nelkuli_husveti_misek_miatt_indult_eljaras_Franciaorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1316f12-1d1e-4f19-884b-d5d58cb361ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb3ebcf4-e417-4e05-891c-00375d0e6f22","keywords":null,"link":"/vilag/20210407_Maszk_es_vedotavolsag_nelkuli_husveti_misek_miatt_indult_eljaras_Franciaorszagban","timestamp":"2021. április. 07. 22:00","title":"Maszk és védőtávolság nélküli húsvéti misék miatt indult eljárás Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"158cf097-08f5-4fd8-b971-542c67e9b198","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Márciusra a 80 évesnél idősebbek, illetve az egészségügyben dolgozók a 80 százalékát akarták beoltani a koronavírus ellen. Nem sikerült.","shortLead":"Márciusra a 80 évesnél idősebbek, illetve az egészségügyben dolgozók a 80 százalékát akarták beoltani a koronavírus...","id":"20210406_oltas_europai_unio_idosek_egeszsegugyi_dolgozok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=158cf097-08f5-4fd8-b971-542c67e9b198&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f33f446-7217-4dc9-93e6-ca2fcf67ad05","keywords":null,"link":"/vilag/20210406_oltas_europai_unio_idosek_egeszsegugyi_dolgozok","timestamp":"2021. április. 06. 21:02","title":"Az idősek és az egészségügyisek oltásában is elmaradt az EU a várakozásoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baa8a224-f41e-4fc9-abb1-6533f17ce4fc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az osztrák kancellár szerint fontos, hogy óvatosan és jó időzítéssel készítsék elő a nyitó lépéseket.","shortLead":"Az osztrák kancellár szerint fontos, hogy óvatosan és jó időzítéssel készítsék elő a nyitó lépéseket.","id":"20210407_koronavirus_jarvany_ausztria_gazdasag_ujrainditas_nyitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=baa8a224-f41e-4fc9-abb1-6533f17ce4fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9935bff-0804-4a7e-9baf-c832e7556403","keywords":null,"link":"/vilag/20210407_koronavirus_jarvany_ausztria_gazdasag_ujrainditas_nyitas","timestamp":"2021. április. 07. 05:28","title":"Májusi, óvatos újraindításra készül Ausztria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"483853cf-f15b-4133-b54a-ed5b91bac456","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Békés megyei országgyűlési képviselő panasszal élt a gyanúsítás ellen. ","shortLead":"A Békés megyei országgyűlési képviselő panasszal élt a gyanúsítás ellen. ","id":"20210408_simonka_gyorgy_kihallgatas_fidesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=483853cf-f15b-4133-b54a-ed5b91bac456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4acda9c5-9ba5-489e-a8ab-2eba960afce6","keywords":null,"link":"/itthon/20210408_simonka_gyorgy_kihallgatas_fidesz","timestamp":"2021. április. 08. 13:08","title":"Ismét gyanúsítottként hallgatták ki a fideszes Simonka Györgyöt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36c66473-232c-47d1-8f87-4e2fab1657a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy ismeretlen kártevő két vállra fektette a rendszert, amelyet közvetve autók műszaki ellenőrzéséhez is használnak. Az eredmény: legalább hét amerikai államban ez most egyáltalán nem lehetséges.","shortLead":"Egy ismeretlen kártevő két vállra fektette a rendszert, amelyet közvetve autók műszaki ellenőrzéséhez is használnak...","id":"20210406_malware_virus_muszaki_vizsga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36c66473-232c-47d1-8f87-4e2fab1657a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1a0f60d-adf8-4951-87e2-1766505c5761","keywords":null,"link":"/tudomany/20210406_malware_virus_muszaki_vizsga","timestamp":"2021. április. 06. 18:04","title":"Számítógépes vírus miatt hét amerikai államban áll az autók műszaki vizsgáztatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"105135f7-cd43-47b9-95a6-a4718d41b311","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A kézműves tonikszirupok felfedezése a legizgalmasabb esemény, ami a gin világát az utóbbi évtizedben felkavarta. Cikkünkben Aaron Knoll Gin című könyvéből mutatunk be egy receptet.","shortLead":"A kézműves tonikszirupok felfedezése a legizgalmasabb esemény, ami a gin világát az utóbbi évtizedben felkavarta...","id":"20210407_hazi_tonikszirup_recept","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=105135f7-cd43-47b9-95a6-a4718d41b311&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c618f41-0ac8-4d13-a521-38f6a6eb6a2a","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210407_hazi_tonikszirup_recept","timestamp":"2021. április. 07. 19:34","title":"Hogyan készítsünk házilag tonikszirupot? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fca84df8-43ba-424c-bf70-53fdeca23e1a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"300 ezer koronavírus-tesztet rendelt a cél érdekében a 2,1 milliós ország.","shortLead":"300 ezer koronavírus-tesztet rendelt a cél érdekében a 2,1 milliós ország.","id":"20210407_szlovenia_iskolak_nyitas_teszteles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fca84df8-43ba-424c-bf70-53fdeca23e1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab2901e0-0f1b-45eb-8494-67b8b21be806","keywords":null,"link":"/vilag/20210407_szlovenia_iskolak_nyitas_teszteles","timestamp":"2021. április. 07. 19:44","title":"Az iskolák újranyitása előtt tesztelik a diákokat Szlovéniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]