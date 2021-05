Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő Miskolcról utazott Budaörsre, hogy világra hozhassa a gyerekét.","shortLead":"A nő Miskolcról utazott Budaörsre, hogy világra hozhassa a gyerekét.","id":"20210507_otthon_szules_budaors_ujszolott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0c94e29-e5a4-4db5-97bc-2f28a215937e","keywords":null,"link":"/itthon/20210507_otthon_szules_budaors_ujszolott","timestamp":"2021. május. 07. 10:41","title":"Otthon szülés után meghalt egy újszülött Budaörsön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32069632-7a13-48c1-8e83-f0d9d406c40e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint már ebben a hónapban nekilát az amerikai védelmi minisztérium főfelügyelősége átnézni, hogy a Pentagon milyen lépéseket tett az ufójelenségek vizsgálata során.","shortLead":"A tervek szerint már ebben a hónapban nekilát az amerikai védelmi minisztérium főfelügyelősége átnézni, hogy a Pentagon...","id":"20210505_ufo_vizsgalat_eszleles_repulo_objektum_azonositatlan_legkori_jelenseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32069632-7a13-48c1-8e83-f0d9d406c40e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1449bae2-3142-45a5-ad96-ba8b30c5d341","keywords":null,"link":"/tudomany/20210505_ufo_vizsgalat_eszleles_repulo_objektum_azonositatlan_legkori_jelenseg","timestamp":"2021. május. 05. 16:03","title":"A Pentagon főfelügyelősége indít vizsgálatot az ufóészlelések vizsgálata ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b315fb1b-aa34-4df4-9f62-6a6a72d4b145","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Mire felébred Csipkerózsika-álmából a turizmus, már a kormányhoz közel álló szereplők mondhatnak ítéletet ágazati versenytársaikról. A HVG megszerezte a Magyar Turisztikai Ügynökség megújuló stratégiáját, amely új védjegyrendszer bevezetésével számol.","shortLead":"Mire felébred Csipkerózsika-álmából a turizmus, már a kormányhoz közel álló szereplők mondhatnak ítéletet ágazati...","id":"20210505_Uj_strategia_a_turizmusban_no_Orban_Rahel_es_kore_befolyasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b315fb1b-aa34-4df4-9f62-6a6a72d4b145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77d33b8a-0947-4c53-8d3e-1579c91d6498","keywords":null,"link":"/kkv/20210505_Uj_strategia_a_turizmusban_no_Orban_Rahel_es_kore_befolyasa","timestamp":"2021. május. 05. 11:59","title":"Új stratégia a turizmusban: nő Orbán Ráhel és köre befolyása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47c19caa-dedb-44dd-9405-09d79cc8854c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak megtervezte, meg is építette az első ki- és visszahúzható fénykardot a Disney. Azt még nem tudni, hogyan teljesít a birodalmiak ellen.","shortLead":"Nem csak megtervezte, meg is építette az első ki- és visszahúzható fénykardot a Disney. Azt még nem tudni, hogyan...","id":"20210506_disney_fenykard_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47c19caa-dedb-44dd-9405-09d79cc8854c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcdef242-29b0-4433-a2cc-39380e20b082","keywords":null,"link":"/tudomany/20210506_disney_fenykard_video","timestamp":"2021. május. 06. 09:03","title":"Elkészült a Disney \"igazi\" fénykardja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be857850-fb6d-433b-9e78-2055cfb03de2","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A legtöbb bejelentést a fővárosból és Pest megyéből kapták a tűzoltók szerdán.","shortLead":"A legtöbb bejelentést a fővárosból és Pest megyéből kapták a tűzoltók szerdán.","id":"20210506_katasztrofavedelem_tuzoltok_viharos_szel_karok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be857850-fb6d-433b-9e78-2055cfb03de2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"054cf4c5-9795-44a8-938b-ed1cd0cd00a4","keywords":null,"link":"/itthon/20210506_katasztrofavedelem_tuzoltok_viharos_szel_karok","timestamp":"2021. május. 06. 08:26","title":"Villamosra is döntött fát a viharos szél Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9baf410-592b-4c05-8b13-001f2a9c0f26","c_author":"HVG","category":"360","description":"Pénzeső a klientúrának, aprópénz szociális és oktatási célokra – derül ki az aktualizált konvergenciaprogramból, amely a válságból való gyors kilábalást, ám a felturbózott államadósság komótos csökkentését ígéri.","shortLead":"Pénzeső a klientúrának, aprópénz szociális és oktatási célokra – derül ki az aktualizált konvergenciaprogramból, amely...","id":"20210504_Szep_remenyek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9baf410-592b-4c05-8b13-001f2a9c0f26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d85ed6c0-e54c-475d-9cb1-e71dcad29cc7","keywords":null,"link":"/360/20210504_Szep_remenyek","timestamp":"2021. május. 05. 13:00","title":"A választásokig szórja a pénzt a kormány, utána jöhet a szigor ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e1095fa-f61d-4cf9-973d-6c26569251ab","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyarországon dolgozó külföldi vállalatok fele szerint idén még nem tudják elérni a koronavírus-válság előtti szintet, amit az is nehezít, hogy több problémával is meg kell küzdeniük. Ezek közül kiemelkedik a munkaerőhiány, de sokan nem elégedettek a korrupciós helyzettel sem. Ugyanakkor soha ilyen sokan nem mondták, hogy nem bánták meg, hogy ide hozták a cégüket – derül ki a Német–Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara (DUIHK) friss felméréséből. A bemutató sajtótájékoztatón Varga Mihály arról is beszélt, miben közelítettük meg Ausztriát.","shortLead":"A Magyarországon dolgozó külföldi vállalatok fele szerint idén még nem tudják elérni a koronavírus-válság előtti...","id":"20210506_duihk_felmeres_vallalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e1095fa-f61d-4cf9-973d-6c26569251ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5a71871-edff-4364-af20-32bfb37f67a1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210506_duihk_felmeres_vallalat","timestamp":"2021. május. 06. 12:38","title":"További béremeléseket terveznek a multicégek idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d628b343-7d9e-49dc-a772-8063c3792425","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aktív fertőzöttek száma 5725-tel csökkent.","shortLead":"Az aktív fertőzöttek száma 5725-tel csökkent.","id":"20210506_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_egeszsegugy_vedooltas_halalos_aldozatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d628b343-7d9e-49dc-a772-8063c3792425&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59e67eba-9adc-4a54-b9e0-267e4416545c","keywords":null,"link":"/itthon/20210506_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_egeszsegugy_vedooltas_halalos_aldozatok","timestamp":"2021. május. 06. 09:01","title":"Koronavírus: 124 újabb elhunyt, 4,15 millió beoltott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]