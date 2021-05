Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"325381cb-c115-4eac-b9c6-dcfa037d3b21","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Minden rajongó ismeri: a főcím szökőkutas jelenetéről van szó.","shortLead":"Minden rajongó ismeri: a főcím szökőkutas jelenetéről van szó.","id":"20210509_Utaltak_a_hires_Jobaratokjelenetet_a_szereplok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=325381cb-c115-4eac-b9c6-dcfa037d3b21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7592c152-56c6-450d-a94a-08ca00279017","keywords":null,"link":"/kultura/20210509_Utaltak_a_hires_Jobaratokjelenetet_a_szereplok","timestamp":"2021. május. 09. 19:14","title":"Utálták a híres Jóbarátok-jelenetet a szereplők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d20c0423-165e-4e29-8e10-23b7be07ddde","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A négy blokkból csak egy üzemelt teljes gőzzel, de már pörgetik fel a többit is.","shortLead":"A négy blokkból csak egy üzemelt teljes gőzzel, de már pörgetik fel a többit is.","id":"20210509_Felgozzel_ment_a_paksi_eromu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d20c0423-165e-4e29-8e10-23b7be07ddde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c2db46c-16d6-426d-b93b-ed602a3862f4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210509_Felgozzel_ment_a_paksi_eromu","timestamp":"2021. május. 09. 15:35","title":"Hirtelen eltűnt a paksi erőmű termelésének a fele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy órával nőhet a menetidő több autópályán is baleset miatt.","shortLead":"Egy órával nőhet a menetidő több autópályán is baleset miatt.","id":"20210510_Torlodas_M0son_M3as_M7es","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4db44ae0-77b2-4754-924a-5046929e86d9","keywords":null,"link":"/cegauto/20210510_Torlodas_M0son_M3as_M7es","timestamp":"2021. május. 10. 08:22","title":"Több kilométeres a dugó az M0-son, az M3-ason és az M7-esen is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0df0dae-4e82-47a8-b454-ab067696db49","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A ferencvárosi polgármester elmegy a beszélgetésre, de \"sok jóra nem számít\".","shortLead":"A ferencvárosi polgármester elmegy a beszélgetésre, de \"sok jóra nem számít\".","id":"20210510_Palkovics_Laszlo_Karacsony_Gergely_Baranyi_Krisztina_Fudan_egyeztetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0df0dae-4e82-47a8-b454-ab067696db49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a09376a0-b4c5-4429-b4cf-e2c973b2f014","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210510_Palkovics_Laszlo_Karacsony_Gergely_Baranyi_Krisztina_Fudan_egyeztetes","timestamp":"2021. május. 10. 11:09","title":"Palkovics meghívta Karácsonyt és Baranyit a Fudan Egyetemről szóló egyeztetésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"940f5604-91e2-424f-9568-ba6bd9af4462","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kósa Lajos szerint a főpolgármester lenézi azokat, akik nem úgy néznek ki, ahogy ő. Fürjes Balázs és Dömötör Csaba az ellenzéki politikus angoltudását firtatja.","shortLead":"Kósa Lajos szerint a főpolgármester lenézi azokat, akik nem úgy néznek ki, ahogy ő. Fürjes Balázs és Dömötör Csaba...","id":"20210509_tallai_andras_zsiraf_karacsony_gergely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=940f5604-91e2-424f-9568-ba6bd9af4462&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae14dde8-829e-4796-ba9d-1bba2c211254","keywords":null,"link":"/itthon/20210509_tallai_andras_zsiraf_karacsony_gergely","timestamp":"2021. május. 09. 11:42","title":"Tállai András zsiráffal hasonlította össze Karácsony Gergelyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b657782-4224-47ae-b718-ab96b2796c5f","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Titkos csatornákon zajlott puhatolózás, ám az áttörést a népi Kína és az USA kapcsolatában fél évszázada amerikai asztaliteniszezők váratlan meghívása hozta. A történtek a véletlen és az alapos előkészítés különös összjátékaként alakultak.","shortLead":"Titkos csatornákon zajlott puhatolózás, ám az áttörést a népi Kína és az USA kapcsolatában fél évszázada amerikai...","id":"202118__pingpongdiplomacia__nagy_merkozesek__moszkva_kijatszasa__leutottek_alabdat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b657782-4224-47ae-b718-ab96b2796c5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b1b3f90-19d1-4e70-a28e-c2a7de78a475","keywords":null,"link":"/360/202118__pingpongdiplomacia__nagy_merkozesek__moszkva_kijatszasa__leutottek_alabdat","timestamp":"2021. május. 09. 16:00","title":"Necces volt: 50 éve ültette egy asztalhoz Kínát és az USA-t a pingpongdiplomácia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nyilatkozat nélkül nem adható be az oltás. A fiatalok a Pfizer oltóanyagát kapják.","shortLead":"A nyilatkozat nélkül nem adható be az oltás. A fiatalok a Pfizer oltóanyagát kapják.","id":"20210510_oltas_regisztracio_pfizer_szuloi_hozzajarulo_nyilatkozat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7679f52e-bcd3-4417-b8b1-481fb8913d48","keywords":null,"link":"/itthon/20210510_oltas_regisztracio_pfizer_szuloi_hozzajarulo_nyilatkozat","timestamp":"2021. május. 10. 10:21","title":"Hamarosan oltják a 16–18 éveseket, innen tölthető le a szülői hozzájáruló nyilatkozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"579c9566-392a-4e3d-835a-863ff0fac2c9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A nyár előtt így adnának lökést az éledező turizmusnak.","shortLead":"A nyár előtt így adnának lökést az éledező turizmusnak.","id":"20210509_Ujabb_olasz_falvak_fizetnenek_a_bekoltozoknek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=579c9566-392a-4e3d-835a-863ff0fac2c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31185af8-8b84-40de-bde0-3f0dae699020","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210509_Ujabb_olasz_falvak_fizetnenek_a_bekoltozoknek","timestamp":"2021. május. 09. 17:48","title":"Újabb olasz falvak fizetnének a beköltözőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]