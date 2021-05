Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányzati tájékoztató oldal szerdán 2 599 041 második oltásról számolt be, ezt csütörtökön frissítették 2 559 041-re.","shortLead":"A kormányzati tájékoztató oldal szerdán 2 599 041 második oltásról számolt be, ezt csütörtökön frissítették 2 559...","id":"20210513_koronavirus_tajekoztato_oldal_hiba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0dc6426-917e-44bc-be1f-39f146b2d971","keywords":null,"link":"/itthon/20210513_koronavirus_tajekoztato_oldal_hiba","timestamp":"2021. május. 13. 10:13","title":"Utólag módosították a szerdai oltási számokat a kormányzati honlapon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d8661fc-875c-47fa-b4ca-24bf699d5b22","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az önkormányzati bérlakások ügyében kedden nyújtottak be egy törvényjavaslatot. A főpolgármester szerint ennek azonban nem a bérlők, hanem az ügyeskedők, a fideszes csókosok és a lakásmaffia lesznek az igazi nyertesei.","shortLead":"Az önkormányzati bérlakások ügyében kedden nyújtottak be egy törvényjavaslatot. A főpolgármester szerint ennek azonban...","id":"20210513_karacsony_gergely_berlakasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d8661fc-875c-47fa-b4ca-24bf699d5b22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"706cb63c-1e33-41d1-8bec-222a81a1ffc8","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210513_karacsony_gergely_berlakasok","timestamp":"2021. május. 13. 15:36","title":"Karácsony szerint a lakásmaffia lesz a kormány új törvényjavaslatának nyertese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d166684d-c640-4cdf-8dd3-66c272c5bf69","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A benzin átlagára három hónapja, a gázolaj ára negyedik hónapja magasabb 400 forintnál.","shortLead":"A benzin átlagára három hónapja, a gázolaj ára negyedik hónapja magasabb 400 forintnál.","id":"20210513_Elerheti_a_kilenc_evvel_ezelotti_rekordszintet_az_uzemanyagok_ara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d166684d-c640-4cdf-8dd3-66c272c5bf69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05080cd2-2419-4d50-81d3-3569d0eb6a6e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210513_Elerheti_a_kilenc_evvel_ezelotti_rekordszintet_az_uzemanyagok_ara","timestamp":"2021. május. 13. 09:44","title":"Elérheti a kilenc évvel ezelőtti rekordszintet az üzemanyagok ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6165abba-685b-4bc4-9aa9-f39a26f6fbe5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A piac egyik legnépszerűbb böngészője, a Google Chrome olyan újdonságokkal bővült, melyeket kimondottan az új iOS-verzióval érkezett widgetek miatt készített a fejlesztő.","shortLead":"A piac egyik legnépszerűbb böngészője, a Google Chrome olyan újdonságokkal bővült, melyeket kimondottan az új...","id":"20210514_google_chrome_widget_ios_iphone","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6165abba-685b-4bc4-9aa9-f39a26f6fbe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a3dc003-727b-4f74-a309-1dbffa77ab12","keywords":null,"link":"/tudomany/20210514_google_chrome_widget_ios_iphone","timestamp":"2021. május. 14. 11:03","title":"Érdemes frissíteni a Chrome-ot az iPhone-okon, három új widget is jön vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91f33e76-9447-4882-bc4c-8132678ff7e7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Harvard Egyetem kutatóinak sikerült egy 40 éves problémát leküzdeniük, így hamarosan jöhetnek a lítium-fém akkumulátorok.","shortLead":"Az amerikai Harvard Egyetem kutatóinak sikerült egy 40 éves problémát leküzdeniük, így hamarosan jöhetnek a lítium-fém...","id":"20210514_litium_fem_akkumulator_feltoltes_kapacitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91f33e76-9447-4882-bc4c-8132678ff7e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be7aaecb-42bd-4fd4-9816-c152cff9eda9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210514_litium_fem_akkumulator_feltoltes_kapacitas","timestamp":"2021. május. 14. 08:33","title":"Áttörést értek el a tudósok, jöhetnek az új akkumulátorok, amik sokkal tovább bírják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8f06fb7-f1d6-4486-bed4-55a831c13d73","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szélsőséges palesztinok által az utóbbi napokban kilőtt rakéták nagy részét megfogta izraeli légvédelem, de volt, amelyik átjutott. Az AFP videójából kiderül, miként működik a Vaskupola, cikkünkből pedig az is, hogy miért nem mindenható az egyébként hatékony légvédelmi rendszer.","shortLead":"A szélsőséges palesztinok által az utóbbi napokban kilőtt rakéták nagy részét megfogta izraeli légvédelem, de volt...","id":"20210513_izrael_gaza_palesztin_szelsosegesek_vaskupola_tamir_es_kasszam_raketa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8f06fb7-f1d6-4486-bed4-55a831c13d73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b81bf802-6875-4038-add7-137eae7bfde7","keywords":null,"link":"/vilag/20210513_izrael_gaza_palesztin_szelsosegesek_vaskupola_tamir_es_kasszam_raketa","timestamp":"2021. május. 13. 16:22","title":"Levegőben robbantja fel a támadó rakétákat – így működik az izraeli Vaskupola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f491cf8-b8b4-4761-aba2-74b38ac178f3","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Mindössze háromtized másodpercen múlt az aranyérem.","shortLead":"Mindössze háromtized másodpercen múlt az aranyérem.","id":"20210513_olasz_anna_ezusterem_budapesti_vizes_eb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f491cf8-b8b4-4761-aba2-74b38ac178f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b284d521-4f6f-4885-8c01-a14022c97d02","keywords":null,"link":"/sport/20210513_olasz_anna_ezusterem_budapesti_vizes_eb","timestamp":"2021. május. 13. 13:29","title":"Olasz Anna ezüstérmes lett a budapesti vizes Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd8b069e-44b4-47a7-9ed6-2cf0254913f4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Míg tavalyelőtt 99 ezer forintért lehetett úszni a fürdőben egész évben, az idén 93 ezret kell fizetni 30 alkalomért.","shortLead":"Míg tavalyelőtt 99 ezer forintért lehetett úszni a fürdőben egész évben, az idén 93 ezret kell fizetni 30 alkalomért.","id":"20210514_Sokszorosara_dragult_Meszaros_Lorinc_szegedi_furdojenek_berlete","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd8b069e-44b4-47a7-9ed6-2cf0254913f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b501c18c-f05d-4fb5-9edf-155149335adb","keywords":null,"link":"/kkv/20210514_Sokszorosara_dragult_Meszaros_Lorinc_szegedi_furdojenek_berlete","timestamp":"2021. május. 14. 14:49","title":"Sokszorosára drágult Mészáros Lőrinc szegedi fürdőjének bérlete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]