[{"available":true,"c_guid":"8bc6dab4-5add-468a-9eb3-10c2b3e6cc9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ignorálás, megfélemlítés, hiteltelenítés és egy sor más módszer, amivel a közhatalmat gyakorlók igyekeznek megakadályozni a független sajtó működését. A legrosszabbra az operatív törzs tájékoztatását értékelték a megkérdezett sajtómunkások. A TASZ most adta ki tavalyi felmérésének összegzését.\r

\r

","shortLead":"Ignorálás, megfélemlítés, hiteltelenítés és egy sor más módszer, amivel a közhatalmat gyakorlók igyekeznek...","id":"20210512_kozhatalom_kormany_sajto_akadalyozasa_tasz_mediahelyzet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8bc6dab4-5add-468a-9eb3-10c2b3e6cc9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"524d9e49-eac4-46c0-8d48-7dd823140b3a","keywords":null,"link":"/itthon/20210512_kozhatalom_kormany_sajto_akadalyozasa_tasz_mediahelyzet","timestamp":"2021. május. 12. 15:39","title":"Van egy általános kuss - így gáncsolja a független sajtó működését az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányzati tájékoztató oldal szerdán 2 599 041 második oltásról számolt be, ezt csütörtökön frissítették 2 559 041-re.","shortLead":"A kormányzati tájékoztató oldal szerdán 2 599 041 második oltásról számolt be, ezt csütörtökön frissítették 2 559...","id":"20210513_koronavirus_tajekoztato_oldal_hiba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0dc6426-917e-44bc-be1f-39f146b2d971","keywords":null,"link":"/itthon/20210513_koronavirus_tajekoztato_oldal_hiba","timestamp":"2021. május. 13. 10:13","title":"Utólag módosították a szerdai oltási számokat a kormányzati honlapon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"938363a0-2404-42ba-b90b-da7c8f08f215","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi a Szilágyi Erzsébet fasor egyik buszmegállójában ütött meg és rugdosott egy ellenőrt.","shortLead":"A férfi a Szilágyi Erzsébet fasor egyik buszmegállójában ütött meg és rugdosott egy ellenőrt.","id":"20210512_Rendorseg_keresi_ferfi_bantalmazas_jegyellenor_II_kerulet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=938363a0-2404-42ba-b90b-da7c8f08f215&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dcf4b69-76cb-49dd-a2cc-7ed6084640f4","keywords":null,"link":"/itthon/20210512_Rendorseg_keresi_ferfi_bantalmazas_jegyellenor_II_kerulet","timestamp":"2021. május. 12. 18:22","title":"A rendőrség keresi a férfit, aki bántalmazott egy jegyellenőrt a II. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68deb735-498f-4963-b51f-50566937ddf3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egészségügyi Világszervezetnek előbb kellett volna nemzetközi vészhelyzetet hirdetnie és utazási korlátozásokat javasolnia, a világ gazdagabb országai pedig egy egész hónapot vesztegettek el azzal, hogy nem csináltak semmit – állapította meg egy független szakértőkből álló testület jelentése. ","shortLead":"Az Egészségügyi Világszervezetnek előbb kellett volna nemzetközi vészhelyzetet hirdetnie és utazási korlátozásokat...","id":"20210512_vilagjarvany_WHO_koronavirus_jelentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68deb735-498f-4963-b51f-50566937ddf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76e83d1a-4af9-420a-9447-dbf8decb67f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210512_vilagjarvany_WHO_koronavirus_jelentes","timestamp":"2021. május. 12. 14:05","title":"Meg lehetett volna előzni a világjárványt, de hibát hibára halmoztak – állítja a WHO által felkért független testület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7011ae8e-f150-4ee6-9c7c-d44f1d4f8f54","c_author":"Balla István-Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"A járvány az ország összes vendéglátóhelyét nehéz helyzetbe hozta, és bár a megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató éttermek kapnak állami támogatást a dolgozóik után, náluk valamelyest nagyobb kihívást jelentett egyben tartani a csapatot, és folyamatosan megerősíteni a kollégáikban azt az érzést, hogy szükség van rájuk, és visszavárják őket. A budapesti Nem Adom Fel kávézó dolgozóival, és a szekszárdi, de már a fővárosban is működő Ízlelő étterem tulajdonosával beszélgettünk.","shortLead":"A járvány az ország összes vendéglátóhelyét nehéz helyzetbe hozta, és bár a megváltozott munkaképességűeket...","id":"20210512_Nem_adom_fel_kavezo_Izlelo_etterem_megvaltozott_munkakepesseguek_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7011ae8e-f150-4ee6-9c7c-d44f1d4f8f54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24d7ff35-f491-4e6e-bd4e-4806cdd9d159","keywords":null,"link":"/elet/20210512_Nem_adom_fel_kavezo_Izlelo_etterem_megvaltozott_munkakepesseguek_jarvany","timestamp":"2021. május. 12. 20:00","title":"„Volt, aki dupla adag ételt rendelt, kérte, az egyiket adjuk egy rászorulónak”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"829ec4fc-3383-4ba1-92c3-cbe63328fd52","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még az év elején ígérte meg a Samsung, hogy még kényelmesebbé teszi az otthon okoseszközeinek elérését és vezérlését. Ennek egyik módja lett, hogy immár Windows 10-es számítógépen is futtatható kapcsolódó alkalmazása.","shortLead":"Még az év elején ígérte meg a Samsung, hogy még kényelmesebbé teszi az otthon okoseszközeinek elérését és vezérlését...","id":"20210514_samsung_smartthings_alkalmazas_windows10_letoltes_microsoft_store","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=829ec4fc-3383-4ba1-92c3-cbe63328fd52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fc49ac0-f88a-4116-b099-e7fef76e7dfe","keywords":null,"link":"/tudomany/20210514_samsung_smartthings_alkalmazas_windows10_letoltes_microsoft_store","timestamp":"2021. május. 14. 10:03","title":"Windowson is elérheti a Samsung otthonvezérlő alkalmazását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7565e6a-857d-4eb9-a0ff-2400668ea508","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210514_Marabu_Feknyuz_Szarvasagancskapu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7565e6a-857d-4eb9-a0ff-2400668ea508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed171dce-1935-459f-bda0-def798937723","keywords":null,"link":"/itthon/20210514_Marabu_Feknyuz_Szarvasagancskapu","timestamp":"2021. május. 14. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Szarvasagancskapu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd112ee9-ee22-4cc7-8d7a-b22876e0dd8c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Elárverezik a volt román diktátor repülőgépét, a licit 25 ezer euróról indul.","shortLead":"Elárverezik a volt román diktátor repülőgépét, a licit 25 ezer euróról indul.","id":"20210513_Most_megveheti_Ceausescu_kulongepet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd112ee9-ee22-4cc7-8d7a-b22876e0dd8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"271ee92e-3d59-4fd6-84e7-0aae81007f32","keywords":null,"link":"/elet/20210513_Most_megveheti_Ceausescu_kulongepet","timestamp":"2021. május. 13. 09:33","title":"Most megveheti Ceausescu különgépét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]