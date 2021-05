Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7f2e9491-68ea-449a-a261-455789cb90fe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magyar piacra is elhozza Bespoke-szériás hűtőszekrényeit a Samsung. A gyártó bemutatóján a mutatós berendezések okosságára is felhívta a figyelmet.","shortLead":"A magyar piacra is elhozza Bespoke-szériás hűtőszekrényeit a Samsung. A gyártó bemutatóján a mutatós berendezések...","id":"20210515_samsung_bespoke_hutoszekreny_cserelheto_panelek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f2e9491-68ea-449a-a261-455789cb90fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ab011cc-cd9d-4e54-b941-47f0c6e0929c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210515_samsung_bespoke_hutoszekreny_cserelheto_panelek","timestamp":"2021. május. 15. 10:03","title":"Igen mutatós hűtőket hoz be a hazai piacra a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A fia hét, a lánya kilenc éves volt.","shortLead":"A fia hét, a lánya kilenc éves volt.","id":"20210516_Hangok_parancsolatara_olte_meg_ket_kisgyereket_egy_amerikai_no","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dd95b0a-e36f-4e6c-971e-445a63debcc8","keywords":null,"link":"/vilag/20210516_Hangok_parancsolatara_olte_meg_ket_kisgyereket_egy_amerikai_no","timestamp":"2021. május. 16. 13:04","title":"\"Hangok parancsolatára\" ölte meg két kisgyerekét egy amerikai nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce458b74-d43a-4c5e-9317-3e15bb9950e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legjobb lenne visszavonni - írja Csach Gábor balassagyarmati városvezető a törvénytervezetről, ami révén értékük 30 százalékán vehetnék meg a bérlők az önkormányzati lakásokat.","shortLead":"A legjobb lenne visszavonni - írja Csach Gábor balassagyarmati városvezető a törvénytervezetről, ami révén értékük 30...","id":"20210514_onkormanyzati_berlakas_csach_gabor_balassagyarmat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce458b74-d43a-4c5e-9317-3e15bb9950e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff3df767-3211-4bb4-b83a-bde71a5445a4","keywords":null,"link":"/itthon/20210514_onkormanyzati_berlakas_csach_gabor_balassagyarmat","timestamp":"2021. május. 14. 21:01","title":"Balassagyarmat fideszes polgármesterének sem tetszik a bérlakásokról szóló javaslat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8af3b5a-04b6-49f1-afe7-a5c268c256ac","c_author":"HVG","category":"360","description":"A világ legtöbb országában évente (tíz)milliókra rúg a repülés közben magas épületeknek csapódó és elhulló madarak száma. A kutatók különféle módokon próbálják védeni az állatokat az ütközésektől. ","shortLead":"A világ legtöbb országában évente (tíz)milliókra rúg a repülés közben magas épületeknek csapódó és elhulló madarak...","id":"202119_utkozo_madarak_hangos_riasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8af3b5a-04b6-49f1-afe7-a5c268c256ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b019716-1725-4c5b-a1a1-cdceed157a85","keywords":null,"link":"/360/202119_utkozo_madarak_hangos_riasztas","timestamp":"2021. május. 15. 16:10","title":"Kitalálták, hogy ijesszék el a tornyok mellől a kevésbé elszánt madarakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28b41060-2417-478c-9421-8c4462af021c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Da Vinci Salvator Mundijától kezdve Rembrandt Öreg férfi karosszékben című képén át Rubens Fiatal lány portréjáig számos kép szerzőségével kapcsolatban merültek fel kételyek. Ezekből mutatjuk be a leghíresebb eseteket 5x1 percben.","shortLead":"Da Vinci Salvator Mundijától kezdve Rembrandt Öreg férfi karosszékben című képén át Rubens Fiatal lány portréjáig...","id":"202119_festmenyek_vitatott_szerzosege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28b41060-2417-478c-9421-8c4462af021c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54642100-bd88-4ca9-a945-c17447e130c2","keywords":null,"link":"/360/202119_festmenyek_vitatott_szerzosege","timestamp":"2021. május. 15. 16:00","title":"Adna 450 millió dollárt egy képért, amelyet talán Leonardo festett?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8e0fec0-ac11-4b74-8ba8-36982cca9868","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt években ugrásszerű mértékben fejlődött kameratechnológiának köszönhetően elképesztő részletességgel és közelségből vagyunk képesek rögzíteni olyan ritka természeti jelenségeket, amelyeket eddig csak távolról vagy egyáltalán nem szemlélhettünk meg. A Viasat Nature szombat este 21 órától háromrészes Veszélyes Föld dokumentumsorozatával mutatja be az ilyesfajta felvételeket, és szakértők segítségével magyarázza meg kialakulásukat.","shortLead":"Az elmúlt években ugrásszerű mértékben fejlődött kameratechnológiának köszönhetően elképesztő részletességgel és...","id":"20210515_viasat_history_veszelyes_fold_kepalkoto_technologia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8e0fec0-ac11-4b74-8ba8-36982cca9868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d39cca25-886e-475f-a093-2a59cd18fbcc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210515_viasat_history_veszelyes_fold_kepalkoto_technologia","timestamp":"2021. május. 15. 09:03","title":"Hogyan lesz a törékeny hópihéből halálos lavina?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a85c551b-7903-4837-b765-4eb9906ff6e9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A modell kisfilmjét bárki megveheti úgynevezett nem helyettesíthető tokenért, azaz NFT-ért.","shortLead":"A modell kisfilmjét bárki megveheti úgynevezett nem helyettesíthető tokenért, azaz NFT-ért.","id":"20210516_Cara_Delevingne_a_vaginajarol_keszitett_kulonleges_videot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a85c551b-7903-4837-b765-4eb9906ff6e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17b7243d-2351-4ab0-bf4f-21f0a1d53cd7","keywords":null,"link":"/elet/20210516_Cara_Delevingne_a_vaginajarol_keszitett_kulonleges_videot","timestamp":"2021. május. 16. 10:18","title":"Cara Delevingne a vaginájáról készített különleges videót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77aee299-823d-4d3e-8aa1-c4eaf8ea84ee","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az évente a világ vezetőinek részvételével zajló Müncheni Biztonságpolitikai Konferencia elnöke Európa és Amerika határozottabb fellépését sürgeti, hogy a demokrácia ne veszítsen a tekintélyuralommal szemben.","shortLead":"Az évente a világ vezetőinek részvételével zajló Müncheni Biztonságpolitikai Konferencia elnöke Európa és Amerika...","id":"20210515_Wolfgang_Ischinger_csak_kemenyen_a_korrupt_autokratakkal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77aee299-823d-4d3e-8aa1-c4eaf8ea84ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69e864a3-0a3b-4f60-b8c0-ad92f67df34e","keywords":null,"link":"/360/20210515_Wolfgang_Ischinger_csak_kemenyen_a_korrupt_autokratakkal","timestamp":"2021. május. 15. 09:00","title":"Wolfgang Ischinger: Szembe kell szállni a kleptokrata autokratákkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]