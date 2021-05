Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f961b440-b52c-4027-bf98-c8f5b7a104ec","c_author":"Tamás Ervin","category":"360","description":"Karácsonyról azt tartják, hogy egymástól eltérő gondolkodású emberekkel is szót tud érteni. De vajon van-e ezen a végletekig elvadított terepen még igény erre? Képes-e a béke követeként színre lépni úgy, hogy szétszednek mindent körülötte? Vélemény.","shortLead":"Karácsonyról azt tartják, hogy egymástól eltérő gondolkodású emberekkel is szót tud érteni. De vajon van-e ezen...","id":"20210514_Tamas_Ervin_Az_indulo_mozdony_sipszava","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f961b440-b52c-4027-bf98-c8f5b7a104ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe984125-8152-4eb6-a436-fd37bc4df5d2","keywords":null,"link":"/360/20210514_Tamas_Ervin_Az_indulo_mozdony_sipszava","timestamp":"2021. május. 14. 18:00","title":"Tamás Ervin: Mindenki Karácsonyra várt – de mire lesz elég, amit ő hozott a politikába?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88960cf3-cd3e-45d5-8ce8-c7e9e04a050e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség 3 millió forint értékben foglalt le drogot az ügyben, amelyben a gyanú szerint a színész is érintett lehet. ","shortLead":"A rendőrség 3 millió forint értékben foglalt le drogot az ügyben, amelyben a gyanú szerint a színész is érintett lehet. ","id":"20210514_Kabitoszerkereskedelem_vademeles_Arpa_Attila","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88960cf3-cd3e-45d5-8ce8-c7e9e04a050e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11024d7f-69b6-4448-bb29-99af949c85c2","keywords":null,"link":"/itthon/20210514_Kabitoszerkereskedelem_vademeles_Arpa_Attila","timestamp":"2021. május. 14. 16:53","title":"Kábítószer-kereskedelem miatt vádat emelhetnek Árpa Attila ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62150f11-b13b-423e-b8e7-f55da04c8168","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A pártokkal ellentétben nekem nem célom, hogy a mai ellenzékiek lophassanak – mondja Márki-Zay Péter. A Mindenki Magyarországa Mozgalom miniszterelnök-jelöltje szerint az ilyen elemektől és az árulóktól az előválasztáson lehet megszabadítani az ellenzéket. Úgy látja, Orbán Viktor ellen egy olyan karakterű embernek lenne a legtöbb esélye, mint ő, aki meg tudja szólítani a bizonytalanokat. ","shortLead":"A pártokkal ellentétben nekem nem célom, hogy a mai ellenzékiek lophassanak – mondja Márki-Zay Péter. A Mindenki...","id":"20210514_Elesben_MarkiZay_Peterrel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62150f11-b13b-423e-b8e7-f55da04c8168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43d828ac-6f9f-46aa-947a-4d5b82d042ba","keywords":null,"link":"/360/20210514_Elesben_MarkiZay_Peterrel","timestamp":"2021. május. 14. 13:00","title":"Élesben Márki-Zay Péterrel: A Fidesznél még az ellenzéki kartellek is jobbak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f32abe5-765a-4863-b15c-8454d8b10c8a","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Újra járható az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldala a 89-es kilométernél, ahol szombat hajnalban baleset történt. A rendőrség legfrissebb információi szerint a balesetben nyolcan megsérültek és hét jármű rongálódott meg, köztük rendőrségi autók is.","shortLead":"Újra járható az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldala a 89-es kilométernél, ahol szombat hajnalban baleset...","id":"20210515_Ujra_jarhato_az_M1es_autopalya_Hegyeshalom_fele","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f32abe5-765a-4863-b15c-8454d8b10c8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9f9af6c-21aa-4cea-9512-4bfdaadd6cab","keywords":null,"link":"/cegauto/20210515_Ujra_jarhato_az_M1es_autopalya_Hegyeshalom_fele","timestamp":"2021. május. 15. 16:54","title":"Újra járható az M1-es autópálya Hegyeshalom felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b81df39b-ae8a-4f8a-bcf8-3cc1f4a5b4cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt küldöttgyűlése pénteken döntött a felkérésről, szerintük Karácsony képes a változást akarók tömörítésére. ","shortLead":"A párt küldöttgyűlése pénteken döntött a felkérésről, szerintük Karácsony képes a változást akarók tömörítésére. ","id":"20210514_Karacsony_parbeszed_felkeres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b81df39b-ae8a-4f8a-bcf8-3cc1f4a5b4cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c91ea16-2ce4-486e-8caa-089f7b8881f0","keywords":null,"link":"/itthon/20210514_Karacsony_parbeszed_felkeres","timestamp":"2021. május. 14. 15:49","title":"Felkérte Karácsony Gergelyt miniszterelnök-jelöltjének a Párbeszéd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8e0fec0-ac11-4b74-8ba8-36982cca9868","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt években ugrásszerű mértékben fejlődött kameratechnológiának köszönhetően elképesztő részletességgel és közelségből vagyunk képesek rögzíteni olyan ritka természeti jelenségeket, amelyeket eddig csak távolról vagy egyáltalán nem szemlélhettünk meg. A Viasat Nature szombat este 21 órától háromrészes Veszélyes Föld dokumentumsorozatával mutatja be az ilyesfajta felvételeket, és szakértők segítségével magyarázza meg kialakulásukat.","shortLead":"Az elmúlt években ugrásszerű mértékben fejlődött kameratechnológiának köszönhetően elképesztő részletességgel és...","id":"20210515_viasat_history_veszelyes_fold_kepalkoto_technologia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8e0fec0-ac11-4b74-8ba8-36982cca9868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d39cca25-886e-475f-a093-2a59cd18fbcc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210515_viasat_history_veszelyes_fold_kepalkoto_technologia","timestamp":"2021. május. 15. 09:03","title":"Hogyan lesz a törékeny hópihéből halálos lavina?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a85c551b-7903-4837-b765-4eb9906ff6e9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A modell kisfilmjét bárki megveheti úgynevezett nem helyettesíthető tokenért, azaz NFT-ért.","shortLead":"A modell kisfilmjét bárki megveheti úgynevezett nem helyettesíthető tokenért, azaz NFT-ért.","id":"20210516_Cara_Delevingne_a_vaginajarol_keszitett_kulonleges_videot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a85c551b-7903-4837-b765-4eb9906ff6e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17b7243d-2351-4ab0-bf4f-21f0a1d53cd7","keywords":null,"link":"/elet/20210516_Cara_Delevingne_a_vaginajarol_keszitett_kulonleges_videot","timestamp":"2021. május. 16. 10:18","title":"Cara Delevingne a vaginájáról készített különleges videót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb49f79a-2d16-4649-9221-7213e256c679","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A metróvonalat annak idején úgy építették, hogy ha egyszerűen lifteket építenének beléjük, az lehet, hogy lakóházak földszintjén érne a felszínre.","shortLead":"A metróvonalat annak idején úgy építették, hogy ha egyszerűen lifteket építenének beléjük, az lehet, hogy lakóházak...","id":"20210515_Szokatlan_megoldassal_fold_alatti_sikloval_akadalymentesitik_a_3as_metrot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb49f79a-2d16-4649-9221-7213e256c679&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dbd854c-0f91-42c4-92aa-b0863d2bbc3e","keywords":null,"link":"/elet/20210515_Szokatlan_megoldassal_fold_alatti_sikloval_akadalymentesitik_a_3as_metrot","timestamp":"2021. május. 15. 20:25","title":"Szokatlan megoldással, föld alatti siklóval akadálymentesítik a 3-as metrót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]