Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"25d84599-393c-42df-89ef-d60f73cf2e1e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemcsak a kisgyerekeket zavarja éneklés közben a lárma, a madárfiókákat éppúgy, és ennek hosszabb távra szóló következményeit sem lehet kizárni.","shortLead":"Nemcsak a kisgyerekeket zavarja éneklés közben a lárma, a madárfiókákat éppúgy, és ennek hosszabb távra szóló...","id":"20210517_varosi_zajok_madarfiokak_eneke_zebrapintyek_maxplanck","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25d84599-393c-42df-89ef-d60f73cf2e1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f22dccb-2d2f-4289-a6ad-e861a18130df","keywords":null,"link":"/tudomany/20210517_varosi_zajok_madarfiokak_eneke_zebrapintyek_maxplanck","timestamp":"2021. május. 17. 07:03","title":"Egy kísérletből derült ki, micsoda hatással vannak a madárfiókákra a város zajai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Megjöttek a várva várt számok.","shortLead":"Megjöttek a várva várt számok.","id":"20210515_Kihuztak_az_otos_lotto_szamait_egymilliard_forint_a_tet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"759a74fc-5683-43ad-9ab4-79bc898a5c90","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210515_Kihuztak_az_otos_lotto_szamait_egymilliard_forint_a_tet","timestamp":"2021. május. 15. 19:48","title":"Kihúzták az ötös lottó számait, egymilliárd forint a tét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a14b569-f6d7-4949-aad2-3477a7c1716f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Időnként fura dolgok kerülnek egy iPhone látszólag érintetlen csomagolásába, hogy igencsak kellemetlen pillanatokat szerezzenek a pénzét nem sajnáló felhasználónak.","shortLead":"Időnként fura dolgok kerülnek egy iPhone látszólag érintetlen csomagolásába, hogy igencsak kellemetlen pillanatokat...","id":"20210517_iphone12_pro_max_helyett_torott_csempe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a14b569-f6d7-4949-aad2-3477a7c1716f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d30d8fa-b6cd-420b-990f-1273b99cdecf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210517_iphone12_pro_max_helyett_torott_csempe","timestamp":"2021. május. 17. 09:03","title":"A legdrágább iPhone-t rendelte meg, törött csempét kapott helyette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d3c6a47-de40-43f2-9e1a-224d77a954a0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Már májusban újra várja a nézőket a fővárosi színház, ráadásul egy vadonatúj bemutatóval.","shortLead":"Már májusban újra várja a nézőket a fővárosi színház, ráadásul egy vadonatúj bemutatóval.","id":"20210517_A_Katona_Jozsef_Szinhaz_is_ujranyit_Hegedus_D_Geza_uj_eloadasaval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d3c6a47-de40-43f2-9e1a-224d77a954a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39202773-f8b7-4beb-9445-3ff24e18a254","keywords":null,"link":"/kultura/20210517_A_Katona_Jozsef_Szinhaz_is_ujranyit_Hegedus_D_Geza_uj_eloadasaval","timestamp":"2021. május. 17. 13:10","title":"A Katona József Színház is újranyit, Hegedűs D. Géza új előadásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9a84fd6-7a6e-40c0-bfa0-7962aebcaa01","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerintük hiteles, amit csinál.","shortLead":"Szerintük hiteles, amit csinál.","id":"20210516_Varju_Laszlo_moge_all_be_a_Jobbik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9a84fd6-7a6e-40c0-bfa0-7962aebcaa01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23691bcd-c3ff-44ef-9503-06c820fdaa01","keywords":null,"link":"/itthon/20210516_Varju_Laszlo_moge_all_be_a_Jobbik","timestamp":"2021. május. 16. 10:50","title":"Varju László mögé áll be a Jobbik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"239d0e4d-fa4e-446a-8a4a-42f209c9f809","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Müller Cecília országos tiszti főorvos szerint a jövő év végére rendelkezésre állhat a magyar vakcina is.","shortLead":"Müller Cecília országos tiszti főorvos szerint a jövő év végére rendelkezésre állhat a magyar vakcina is.","id":"20210517_operativ_torzs_nemzeti_oltoanyaggyar_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=239d0e4d-fa4e-446a-8a4a-42f209c9f809&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1959e230-e165-4f4f-b2c9-c859158e517f","keywords":null,"link":"/itthon/20210517_operativ_torzs_nemzeti_oltoanyaggyar_koronavirus","timestamp":"2021. május. 17. 12:31","title":"Operatív törzs: 100 nap múlva leteszik a Nemzeti Oltóanyaggyár alapkövét Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cb02760-d9a5-40a5-b84b-7d069a230b72","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az állami milliárdokból indult médiaképzésnek nézett utána a Szabad Európa Rádió. A képzésben résztvevők maguk is tisztában vannak vele, hogy a programban kormánylapok és a közmédia számára nevelnének utánpótlást, de legalább jól fizetnek.","shortLead":"Az állami milliárdokból indult médiaképzésnek nézett utána a Szabad Európa Rádió. A képzésben résztvevők maguk is...","id":"20210517_nemzeti_tehetseggondozo_nonprofit_kft_mediakepzes_progapandistakepzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3cb02760-d9a5-40a5-b84b-7d069a230b72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e42208c-c318-4741-8b82-ca233f9fd299","keywords":null,"link":"/kultura/20210517_nemzeti_tehetseggondozo_nonprofit_kft_mediakepzes_progapandistakepzes","timestamp":"2021. május. 17. 16:52","title":"\"Azt is elmondták, nem baj, ha nem igaz, amit írunk\" - diákok nyilatkoztak az állami médiaképzésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6d61620-1762-4827-8a42-92b1c874bd88","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A szert forgalmazó céget már harmadszor büntette meg a hatóság.","shortLead":"A szert forgalmazó céget már harmadszor büntette meg a hatóság.","id":"20210517_kamu_koronavirus_gyogyszer_forgalmazas_gvh","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6d61620-1762-4827-8a42-92b1c874bd88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3b6e3cb-9f09-4d38-a980-324482bc2026","keywords":null,"link":"/kkv/20210517_kamu_koronavirus_gyogyszer_forgalmazas_gvh","timestamp":"2021. május. 17. 13:14","title":"Kamu koronavírus elleni szer forgalmazóját bírságolta meg a GVH 117,8 millió forintra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]