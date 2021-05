Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4a19a6de-5e97-4c16-bb9c-02885ef94d27","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csang Jiming majdnem 10 éven át volt a ByteDance vezetője, de most úgy érzi, egy cég vezetése nem neki való feladat.","shortLead":"Csang Jiming majdnem 10 éven át volt a ByteDance vezetője, de most úgy érzi, egy cég vezetése nem neki való feladat.","id":"20210520_bytedance_tiktok_csang_jiming_tarsalapito","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a19a6de-5e97-4c16-bb9c-02885ef94d27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82e776ca-21b2-4255-9003-7cfb0334aad1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210520_bytedance_tiktok_csang_jiming_tarsalapito","timestamp":"2021. május. 20. 09:33","title":"Lelép a TikToktól az egyik társalapító, más veszi át a helyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2761db5d-57e8-45c0-bebc-65faad68a358","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok volt elnöke, Barack Obama is megerősítette: valódiak azok az UFO-videók, melyeket az amerikai haditengerészet rögzített. Azt ugyanakkor cáfolta, hogy az USA rendelkezne egy központi raktárral, ahol idegeneket őriznek.","shortLead":"Az Egyesült Államok volt elnöke, Barack Obama is megerősítette: valódiak azok az UFO-videók, melyeket az amerikai...","id":"20210520_barack_obama_urleny_ufo_videok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2761db5d-57e8-45c0-bebc-65faad68a358&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ada2fc4-32df-4a86-9aaf-8791d132463a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210520_barack_obama_urleny_ufo_videok","timestamp":"2021. május. 20. 09:03","title":"Obama szerint valósak az UFO-videók, és egyelőre senki nem találja a magyarázatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d769af2-948e-4d58-a9cc-b83dbdb77800","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google ismét bevezetné az RSS-olvasót, ezúttal a Chrome böngésző részévé téve azt. A tesztelés a következő hetekben indulhat meg.","shortLead":"A Google ismét bevezetné az RSS-olvasót, ezúttal a Chrome böngésző részévé téve azt. A tesztelés a következő hetekben...","id":"20210520_google_chrome_rss_hircsatorna_weboldalak_kovetese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d769af2-948e-4d58-a9cc-b83dbdb77800&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"130895f2-ec8d-4bbb-ae0c-7b0de61c1963","keywords":null,"link":"/tudomany/20210520_google_chrome_rss_hircsatorna_weboldalak_kovetese","timestamp":"2021. május. 20. 14:13","title":"Új funkciót tesztel a Google a Chrome böngészőben, kényelmesebb lesz a híreket olvasni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a28c65cf-1056-44ef-98fd-46b7f9f7a3dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelenséget nagyjából hét másodpercig lehetett látni.","shortLead":"A jelenséget nagyjából hét másodpercig lehetett látni.","id":"20210519_Tuzgomb_tunt_fel_Magyarorszag_felett_az_ejszaka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a28c65cf-1056-44ef-98fd-46b7f9f7a3dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d19dcee-ab0e-4f0a-a49d-3cd426bd617b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210519_Tuzgomb_tunt_fel_Magyarorszag_felett_az_ejszaka","timestamp":"2021. május. 19. 16:53","title":"Tűzgömb tűnt fel Magyarország felett az éjjel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"971dd025-90c9-4679-897e-6326c2ce71b1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A grönlandi jégtakaró középső és nyugati területeinek destabilizálódása már megkezdődött a növekvő hőmérsékletek miatt - közölte a Potsdam Klímakutató Intézet (PIK) hétfőn német és norvég kutatókra hivatkozva. ","shortLead":"A grönlandi jégtakaró középső és nyugati területeinek destabilizálódása már megkezdődött a növekvő hőmérsékletek miatt...","id":"20210520_gronland_jegolvadas_megallitasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=971dd025-90c9-4679-897e-6326c2ce71b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"286b4e10-1fcd-4765-8398-cddd96a88812","keywords":null,"link":"/tudomany/20210520_gronland_jegolvadas_megallitasa","timestamp":"2021. május. 20. 22:18","title":"Lehet, hogy elkéstünk: hamarosan megállíthatatlanná válik Grönland jegének olvadása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"098d8ad4-bc19-4713-98e9-c5c2bbf6449a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Diana hercegnő fiai nyilatkozatban ítélték el a módszereket, amelyekkel megszületett a botrányos interjú.","shortLead":"Diana hercegnő fiai nyilatkozatban ítélték el a módszereket, amelyekkel megszületett a botrányos interjú.","id":"20210521_Harry_es_Vilmos_herceg_soha_tobbe_nem_akarja_latni_a_BBC_Dianainterjujat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=098d8ad4-bc19-4713-98e9-c5c2bbf6449a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e014955-8832-482f-953c-2b030197658a","keywords":null,"link":"/elet/20210521_Harry_es_Vilmos_herceg_soha_tobbe_nem_akarja_latni_a_BBC_Dianainterjujat","timestamp":"2021. május. 21. 07:49","title":"Harry és Vilmos herceg soha többé nem akarja látni a BBC Diana-interjúját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1efe8bfb-c607-489d-832c-70fdd43b31ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy megbízhatónak tartott kiszivárogtató megszellőztette a Twitteren, hogy vége a Huawei és a Leica ötéves kapcsolatának. A kameragyártó kissé rejtélyesen reagált a hírre.","shortLead":"Egy megbízhatónak tartott kiszivárogtató megszellőztette a Twitteren, hogy vége a Huawei és a Leica ötéves...","id":"20210519_huawei_leica_egyuttmukodes_kamerak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1efe8bfb-c607-489d-832c-70fdd43b31ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82436b39-2918-4400-b327-a5c1f4caf45f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210519_huawei_leica_egyuttmukodes_kamerak","timestamp":"2021. május. 19. 10:03","title":"Kérdőjelek a Huawei telefonok kamerái körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6db2193-3aa7-43d1-a2cb-e1f9b67a5cc3","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ha kevésnek érezzük a lágyhibrid kivitelt, a plugin hibrid pedig egyszerűen túl drága, akkor a Ford Kuga arany középutas új öntöltő hibridjét lényegében nekünk találták ki.","shortLead":"Ha kevésnek érezzük a lágyhibrid kivitelt, a plugin hibrid pedig egyszerűen túl drága, akkor a Ford Kuga arany...","id":"20210520_nem_kell_a_konnektor_teszten_a_normal_hibrid_uj_ford_kuga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6db2193-3aa7-43d1-a2cb-e1f9b67a5cc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a472960-e797-4805-b434-7f84e242ee67","keywords":null,"link":"/cegauto/20210520_nem_kell_a_konnektor_teszten_a_normal_hibrid_uj_ford_kuga","timestamp":"2021. május. 20. 06:41","title":"Nem kell a konnektor: teszten a normál hibrid új Ford Kuga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]