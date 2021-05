Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5b17c3ba-3125-4058-88e6-77df9f96c80d","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Egy olyan állásfoglalást készítenek elő az Európai Parlamentben, amelynek értelmében a cseh kormányfőt ki kellene hagyni az uniós döntéshozatalból. Az ok egyszerű: Andrej Babiš olyan pénzek elosztása fölött rendelkezik, amelyek jó része saját cégeinél landol.","shortLead":"Egy olyan állásfoglalást készítenek elő az Európai Parlamentben, amelynek értelmében a cseh kormányfőt ki kellene...","id":"20210528_Csehul_all_Andrej_Babis_szenaja_az_EPben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b17c3ba-3125-4058-88e6-77df9f96c80d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0c138e8-4fe9-400a-a61e-d90383f6c776","keywords":null,"link":"/eurologus/20210528_Csehul_all_Andrej_Babis_szenaja_az_EPben","timestamp":"2021. május. 28. 12:21","title":"Csehül áll Andrej Babis szénája az EP-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c6df4d7-ea81-4adc-9f0a-3b36f2c85495","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A karakteres kis japán terepjáró új generációja csak rövid ideig volt kapható nálunk, aztán a furcsa európai szabályozás ellehetetlenítette az életét. Most azonban visszatért hozzánk, igaz két üléssel kevesebbel és jelentősen drágábban.","shortLead":"A karakteres kis japán terepjáró új generációja csak rövid ideig volt kapható nálunk, aztán a furcsa európai...","id":"20210527_a_nagy_tulelo_ismet_magyarorszagon_a_suzuki_jimny__kiprobaltuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c6df4d7-ea81-4adc-9f0a-3b36f2c85495&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c69dd9f-09a3-4603-b255-30a918eebf53","keywords":null,"link":"/cegauto/20210527_a_nagy_tulelo_ismet_magyarorszagon_a_suzuki_jimny__kiprobaltuk","timestamp":"2021. május. 27. 07:21","title":"A nagy túlélő: visszatért Magyarországra a Suzuki Jimny – kipróbáltuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d42eaf75-8870-4e88-b9ab-390e7fcab62a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az érintett termékeket a vásárlás helyén visszaveszik.","shortLead":"Az érintett termékeket a vásárlás helyén visszaveszik.","id":"20210526_nebih_visszahivas_babakeksz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d42eaf75-8870-4e88-b9ab-390e7fcab62a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"058c154c-ef64-45f9-8741-8d9cf6a042a3","keywords":null,"link":"/kkv/20210526_nebih_visszahivas_babakeksz","timestamp":"2021. május. 26. 15:05","title":"Visszahívtak két babakekszet, mert műanyagszál lehet bennük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5a60c7f-91ed-4e88-8318-bb0faadf824e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók szerint, ha valaki a fertőzés után védőoltást kap, akkor a szervezete koronavírus elleni védelme akár 50-szeresére is növekedhet azokéhoz képest, akik nem oltatták be magukat.","shortLead":"Amerikai kutatók szerint, ha valaki a fertőzés után védőoltást kap, akkor a szervezete koronavírus elleni védelme akár...","id":"20210527_koronavirus_fertozes_vedooltas_vedelem_immunrendszer_memoria_b_sejt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5a60c7f-91ed-4e88-8318-bb0faadf824e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54a61867-30e8-4164-8333-189c9b51b917","keywords":null,"link":"/tudomany/20210527_koronavirus_fertozes_vedooltas_vedelem_immunrendszer_memoria_b_sejt","timestamp":"2021. május. 27. 11:15","title":"Egy életen át is kitarthat a koronavírus elleni immunvédelem, ha a fertőzés után védőoltást is kap valaki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"328cb41c-be5c-4362-95db-5e8613cea212","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A VI. kerületben járt a villamos, amikor nekiestek az utasnak.","shortLead":"A VI. kerületben járt a villamos, amikor nekiestek az utasnak.","id":"20210526_4_6_villamos_garazdasag_utas_veres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=328cb41c-be5c-4362-95db-5e8613cea212&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"891989e7-6886-43a1-93b4-89543cf82f3b","keywords":null,"link":"/itthon/20210526_4_6_villamos_garazdasag_utas_veres","timestamp":"2021. május. 26. 17:27","title":"Megvertek egy utast a 4-es, 6-os villamoson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"689f3d40-e9ea-4867-a8c6-f312d11ece37","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Amazon streamingszolgáltató a stúdióval együtt megvette a 007-es filmeket is, így sok kérdés felmerült a sorozat jövőjével kapcsolatban. Most megjöttek a válaszok is.","shortLead":"Az Amazon streamingszolgáltató a stúdióval együtt megvette a 007-es filmeket is, így sok kérdés felmerült a sorozat...","id":"20210528_A_James_Bondfilmek_a_gigauzlet_ellenere_sem_jutnak_a_Star_Wars_sorsara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=689f3d40-e9ea-4867-a8c6-f312d11ece37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ae54b82-fdc0-4d6e-9fc5-ae3432d50042","keywords":null,"link":"/kultura/20210528_A_James_Bondfilmek_a_gigauzlet_ellenere_sem_jutnak_a_Star_Wars_sorsara","timestamp":"2021. május. 28. 10:48","title":"A James Bond-filmek a gigaüzlet ellenére sem jutnak a Star Wars sorsára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08609ebe-1d07-4681-862f-b9f1f16f1168","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Satya Nadella megfogalmazása szerint a felhasználók egy következő generációs Windowst kapnak ősszel.","shortLead":"Satya Nadella megfogalmazása szerint a felhasználók egy következő generációs Windowst kapnak ősszel.","id":"20210528_microsoft_windows_10_frissites_satya_nadella","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08609ebe-1d07-4681-862f-b9f1f16f1168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6157cecd-bb35-412b-a9bc-700af40d76a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210528_microsoft_windows_10_frissites_satya_nadella","timestamp":"2021. május. 28. 10:33","title":"Microsoft-vezérigazgató: Az elmúlt évtized legjelentősebb Windows-frissítése érkezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18418b67-7265-46c8-a998-1ec14e3d1510","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210528_Marabu_Feknyuz_Laca_inkabb_dicserd_meg_Jakabot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18418b67-7265-46c8-a998-1ec14e3d1510&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec2a7235-1e85-491e-8ca6-86682b97ba90","keywords":null,"link":"/itthon/20210528_Marabu_Feknyuz_Laca_inkabb_dicserd_meg_Jakabot","timestamp":"2021. május. 28. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Laca, inkább dicsérd meg Jakabot!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]