[{"available":true,"c_guid":"219bd2e9-c92a-41e7-ba32-16e1af21063a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az első misszió során szemcsés képek és videók érkeztek, de a lézertechnika ezen is segíthet.","shortLead":"Az első misszió során szemcsés képek és videók érkeztek, de a lézertechnika ezen is segíthet.","id":"20210610_nasa_lezer_holdra_szallas_orion_urhajo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=219bd2e9-c92a-41e7-ba32-16e1af21063a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c98ebb9b-3195-42f3-b5b6-aa8a2bcf4f80","keywords":null,"link":"/tudomany/20210610_nasa_lezer_holdra_szallas_orion_urhajo","timestamp":"2021. június. 10. 10:03","title":"A NASA rajta van, hogy a következő holdra szállást már 4K-ban nézhessük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dca74e0-785e-4604-9e28-72e044fd935d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Angliában elektronikai hulladékból alkottak szobrot a világ legfejlettebb ipari államait összefogó G7-csoport vezetőiről.","shortLead":"Angliában elektronikai hulladékból alkottak szobrot a világ legfejlettebb ipari államait összefogó G7-csoport...","id":"20210610_Szemetszobrot_kaptak_a_G7ek_vezetoi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1dca74e0-785e-4604-9e28-72e044fd935d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"170bf861-8e13-44e2-9d8b-4599df3a8c08","keywords":null,"link":"/kultura/20210610_Szemetszobrot_kaptak_a_G7ek_vezetoi","timestamp":"2021. június. 10. 09:42","title":"Megdöbbentő szemétszobrot kaptak a G7-ek vezetői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdc80104-b218-4bc5-93ae-51ba818c49ca","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A legkevésbé élhető város ezúttal is Damaszkusz lett.","shortLead":"A legkevésbé élhető város ezúttal is Damaszkusz lett.","id":"20210609_auckland_a_vilag_legelhetobb_varosa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bdc80104-b218-4bc5-93ae-51ba818c49ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"617ffd90-11fc-44bd-8334-5de3ed680990","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210609_auckland_a_vilag_legelhetobb_varosa","timestamp":"2021. június. 09. 13:55","title":"Elemzők szerint Auckland a világ legélhetőbb városa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf3f7db6-1ec3-4b78-b685-e131fce8f863","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Nobel-díjas svájci tudós 87 éves volt.","shortLead":"A Nobel-díjas svájci tudós 87 éves volt.","id":"20210609_Elhunyt_Richard_Ernst_az_MRI_atyja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf3f7db6-1ec3-4b78-b685-e131fce8f863&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80ab0515-5785-43a1-9798-53b63a72d930","keywords":null,"link":"/tudomany/20210609_Elhunyt_Richard_Ernst_az_MRI_atyja","timestamp":"2021. június. 09. 13:25","title":"Elhunyt Richard Ernst, az MRI atyja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1d7d291-2acd-4935-90f2-f98491d469f4","c_author":"Duna Terasz Grande","category":"brandcontent","description":"Természetközeli, mégis városi élettér - ez lett a modern, környezettudatos váróslakók legfőbb igénye lakásvásárláskor. A lakói és az építészeti igény a rozsdaövezetek újjáélesztésével találkozhat, amelynek eredményeképp az egész városra hatással lévő projektek valósulhatnak meg. Az egyik ilyen éppen Budapest XIII. kerületében, a főváros egyik legzöldebb Duna-parti lokációjában, a Foka-öböl közelében zajlik. ","shortLead":"Természetközeli, mégis városi élettér - ez lett a modern, környezettudatos váróslakók legfőbb igénye lakásvásárláskor...","id":"20210610_Zold_otthon_a_nagyvarosban_Duna_Terasz_Grande","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1d7d291-2acd-4935-90f2-f98491d469f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdb2fb7e-53d0-4bc5-b791-30ff9a018114","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210610_Zold_otthon_a_nagyvarosban_Duna_Terasz_Grande","timestamp":"2021. június. 10. 11:30","title":"Zöld otthon a nagyvárosban: élettér a tetőn, privát kert a lakáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48258ddd-c192-4efc-83fd-612d078616e6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Útra kelhetnek a magyar nyaralók a tengerpartokra, drámai drágulásra nem kell számítani idén a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke szerint.","shortLead":"Útra kelhetnek a magyar nyaralók a tengerpartokra, drámai drágulásra nem kell számítani idén a Magyar Utazási Irodák...","id":"20210609_magyar_utazasi_irodak_turizmus_koronavirus_nyar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48258ddd-c192-4efc-83fd-612d078616e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d102171b-2052-4e12-94b2-e80d9ad1af10","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210609_magyar_utazasi_irodak_turizmus_koronavirus_nyar","timestamp":"2021. június. 09. 06:14","title":"Éledezik a turizmus, az uniós vakcinaigazolvány pedig valódi áttörést hozhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8871236-b0e5-4969-aeaf-e4c3056211a4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Több mint 40 programmal, könyvbemutatókkal, koncertekkel, sétákkal csütörtökön kezdetét veszi az idén 10. születésnapját ünneplő Margó Irodalmi Fesztivál a Városmajori Szabadtéri Színpadon.



","shortLead":"Több mint 40 programmal, könyvbemutatókkal, koncertekkel, sétákkal csütörtökön kezdetét veszi az idén 10...","id":"20210610_A_konyveket_unnepli_a_Varosmajor__kezdodik_a_Margo_Irodalmi_Fesztival","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8871236-b0e5-4969-aeaf-e4c3056211a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2117d0b9-7d8c-4ebd-a32f-731a17cf9b0e","keywords":null,"link":"/kultura/20210610_A_konyveket_unnepli_a_Varosmajor__kezdodik_a_Margo_Irodalmi_Fesztival","timestamp":"2021. június. 10. 09:17","title":"A könyveket ünnepeli a Városmajor – kezdődik a Margó Irodalmi Fesztivál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c97bc9a-48f5-46f7-83c9-b6c652400758","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Magyarország újraindul! Ezzel a címmel rendezik meg a Világgazdaság konferenciáját, amelyen Orbán Viktor, Varga Mihály és Matolcsy György is felszólal. A témákban is csak úgy záporoznak a szép szavak: Matolcsy előadásának címe Újraindítás és helyreállítás, Vargáé Újraindítás, növekedés, egyensúly.","shortLead":"Magyarország újraindul! Ezzel a címmel rendezik meg a Világgazdaság konferenciáját, amelyen Orbán Viktor, Varga Mihály...","id":"20210609_Matolcsy_mnb_alapkamat_orban_varga_konferencia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c97bc9a-48f5-46f7-83c9-b6c652400758&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12c6d951-9e0c-4038-be0b-ae30e8b4588b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210609_Matolcsy_mnb_alapkamat_orban_varga_konferencia","timestamp":"2021. június. 09. 10:29","title":"Matolcsy: Már júniusban alapkamatot emelhet a jegybank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]