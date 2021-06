Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a5a60c7f-91ed-4e88-8318-bb0faadf824e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Több más betegséggel ellentétben a Covid–19-cel kórházba kerültek vérrögképződését nem gátolja mérhetően az aszpirin – állapította meg egy oxfordi kutatás.","shortLead":"Több más betegséggel ellentétben a Covid–19-cel kórházba kerültek vérrögképződését nem gátolja mérhetően az aszpirin –...","id":"20210608_aszpirin_covid_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5a60c7f-91ed-4e88-8318-bb0faadf824e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6638b12-344e-4332-a31c-a73912fdb728","keywords":null,"link":"/tudomany/20210608_aszpirin_covid_koronavirus","timestamp":"2021. június. 08. 19:40","title":"Sem az aszpirin, sem a Trump által javasolt szer nem hatásos a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15fd80a8-1674-426c-8e7a-43110af4afbd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Merészebben váltanak majd mobilszolgáltatót az emberek, ha jobban össze tudják hasonlítani a díjcsomagokat. Ezzel a reménnyel indították el a BillKiller nevű szolgáltatást, amely kitalálói szerint mindenkinek hasznos lesz, aki elégedetlen a jelenlegi tarifájával.\r

","shortLead":"Merészebben váltanak majd mobilszolgáltatót az emberek, ha jobban össze tudják hasonlítani a díjcsomagokat. Ezzel...","id":"20210609_mobil_tarifa_dijcsomagok_osszehasonlitasa_billkiller_alkalmazas_letoltes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15fd80a8-1674-426c-8e7a-43110af4afbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d3fabba-c4e7-4600-a2f0-472ec243c228","keywords":null,"link":"/tudomany/20210609_mobil_tarifa_dijcsomagok_osszehasonlitasa_billkiller_alkalmazas_letoltes","timestamp":"2021. június. 09. 16:03","title":"Ha ezt telepíti a telefonjára, megmutatja, hogyan tud tízezreket spórolni a mobilszámláján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"771e2e8f-6de3-45af-895c-5d1b3c075740","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem zárta ki a pápa, hogy bárkivel is találkozzon a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkársága szerint.","shortLead":"Nem zárta ki a pápa, hogy bárkivel is találkozzon a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkársága szerint.","id":"20210609_ferenc_papa_eucharisztikus_kongresszus_orban_ader_talalkozo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=771e2e8f-6de3-45af-895c-5d1b3c075740&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51ead80b-2233-4888-bc66-c7e4698f4aea","keywords":null,"link":"/itthon/20210609_ferenc_papa_eucharisztikus_kongresszus_orban_ader_talalkozo","timestamp":"2021. június. 09. 11:59","title":"Az a terv, hogy Ferenc pápa találkozik Orbánékkal, a többi álhír a magyar püspökök szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e8946a2-c1d7-4e8d-9e97-53a1970126ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Wind Catcher (Szélfogó) rendszere nem csak a megtermelt energia miatt különleges. A gyártó azt állítja, sokkal hosszabb ideig használható, mint a hagyományos szélerőművek.","shortLead":"A Wind Catcher (Szélfogó) rendszere nem csak a megtermelt energia miatt különleges. A gyártó azt állítja, sokkal...","id":"20210610_wind_cather_szeleromu_elektromos_aram_haztartas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e8946a2-c1d7-4e8d-9e97-53a1970126ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78c7cf6d-2e25-42f8-b7e7-dd15c3351956","keywords":null,"link":"/tudomany/20210610_wind_cather_szeleromu_elektromos_aram_haztartas","timestamp":"2021. június. 10. 11:33","title":"Az Eiffel-toronynál is nagyobb szélerőművet terveztek, ha bejön, 80 ezer otthont láthat el árammal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f49a9425-39cf-43ce-a149-9bb23a816ef1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Sokan nem hisznek abban, hogy a járványügyi intézkedéseket be tudják tartatni a szervezők a külföldről érkezőkkel.","shortLead":"Sokan nem hisznek abban, hogy a járványügyi intézkedéseket be tudják tartatni a szervezők a külföldről érkezőkkel.","id":"20210609_japan_olimpia_nezok_tokio_2020","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f49a9425-39cf-43ce-a149-9bb23a816ef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"babf75e6-23b6-447b-9967-11b5b5d3c973","keywords":null,"link":"/sport/20210609_japan_olimpia_nezok_tokio_2020","timestamp":"2021. június. 09. 11:43","title":"Nem bíznak a japánok az olimpiára érkező újságírókban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"368208b0-2eea-4cab-a443-ced771f194ad","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A természetből vagy egy vuhani laboratóriumból szabadult-e el a kórokozó? Egyelőre mindenki azt hisz, amit akar, mert egyik verzióra sincs bizonyíték, de ahogy Kína kezelte az ügyet, az nem csak az összeesküvés-elméletek híveit késztette gyanakvásra.\r

\r

\r

\r

\r

","shortLead":"A természetből vagy egy vuhani laboratóriumból szabadult-e el a kórokozó? Egyelőre mindenki azt hisz, amit akar, mert...","id":"20210609_Labormunka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=368208b0-2eea-4cab-a443-ced771f194ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99f75c97-d1e0-490a-b9e3-076a8f66cb9e","keywords":null,"link":"/360/20210609_Labormunka","timestamp":"2021. június. 09. 19:00","title":"Világpolitikai ügy lett abból, hogy nem tudni, honnan ugrott ránk a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5685063e-3d83-46e9-b802-dcbd639cb123","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megjelent a következő tanév rendjéről szóló rendelet.\r

\r

","shortLead":"Megjelent a következő tanév rendjéről szóló rendelet.\r

\r

","id":"20210609_Szerdai_napon_kezdodik_a_kovetkezo_tanev","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5685063e-3d83-46e9-b802-dcbd639cb123&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81fd88f1-7fff-4366-87b8-0a09432577de","keywords":null,"link":"/elet/20210609_Szerdai_napon_kezdodik_a_kovetkezo_tanev","timestamp":"2021. június. 09. 12:44","title":"Szerdai napon kezdődik a következő tanév","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f9945c1-6a18-48e4-a204-6fc3d0e20ec5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"13 ezren pedig 50 ezer forintot sem kapnak.","shortLead":"13 ezren pedig 50 ezer forintot sem kapnak.","id":"20210609_nyugdij_nyugdijasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f9945c1-6a18-48e4-a204-6fc3d0e20ec5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c81118e-3225-4618-b1a2-7c6d7391bc3b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210609_nyugdij_nyugdijasok","timestamp":"2021. június. 09. 08:03","title":"1,2 millió magyar nyugdíjas él 150 ezer forintnál kevesebb pénzből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]