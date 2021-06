Élete egyik legmeghatározóbb korszaka zárult le azzal Rékasi Károlynak, hogy a Barátok közt forgatásai huszonkét év után véget értek. Bár továbbra is színpadon áll, tudja, a fizikuma miatt idejekorán szakítania kell majd a szakmájával, így új értelmet keres az életének – írja a Best magazin.

A színész néhány nappal ezelőtt, a koronavírus miatt hosszú idő után állt először színpadra a Wass Albert-estjével, és a lapnak azt mesélte, alig várta, hogy az öltözőjébe mehessen. „Úgy zokogtam, mint egy taknyos kölyök, hogy megérhettem, hogy újra közönség elé álltam. Olyan odaadó szeretettel fogadtak, hogy potyogtak a könnyeim” – mondta a színész, aki mára elfogadta, hogy a korábbi balesete miatt nem a színpadon öregszik majd meg, ezért arra jutott, hogy amikor befejezi a színészetet, vega-vegán konyhát nyit majd egy barátjával. „Már a hely is megvan. A főváros szívében, központi helyen lesz, többet csak babonából nem szeretnék még mesélni róla.”

Rékasi arról is mesélt, hogy a balesete után majdnem feladta. „A baleset után túl sok volt a baj, és ki akartam lépni ebből a világból. El is terveztem, és pontosan tudtam, mi és hogyan fog történni, már a kellékeket is beszereztem hozzá, hogy szánt szándékkal megváljak az életemtől, de végül leálltam. Az édesanyámra gondoltam, hogy neki mit okoznék. Úgy képzeltem, mindenki más fiatal, és talpra tud majd állni, de ő nem. Úgyhogy akkor egy coach segítségét kértem, hogy valahogy túl legyek a nehezén. Mára már átkoznám magam, ha megtettem volna” – mondta a színész, és hozzátette, mindig igyekszik úgy élni és létezni, hogy a következő napja mindig jobb legyen, mint a mai.

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123, vagy 06 80 820 111 telefonszámot! Amennyiben másvalakiért aggódik, ezt az oldalt ajánljuk figyelmébe.