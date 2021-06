Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"adba393c-cbd6-426d-8ae6-531888c70119","c_author":"H. A.","category":"sport","description":"Egyelőre nem tudni, mi okozta Christian Eriksen keringésének összeomlását a dánok Finnország elleni meccsén. Korábbi orvosa szerint rendben voltak az eredményei. ","shortLead":"Egyelőre nem tudni, mi okozta Christian Eriksen keringésének összeomlását a dánok Finnország elleni meccsén. Korábbi...","id":"20210613_foci_eb_euro_2020_christian_eriksen_dania_finnorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=adba393c-cbd6-426d-8ae6-531888c70119&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8a9382c-6a4e-450b-a7ae-bb9f5b1a90b2","keywords":null,"link":"/sport/20210613_foci_eb_euro_2020_christian_eriksen_dania_finnorszag","timestamp":"2021. június. 13. 10:55","title":"Összeomlottak a dán játékosok az Eriksennel történtek után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3adf0917-8e3f-42ec-ad8e-8860b656f307","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több fővárosi kerületben is belassult a folyamat, és nem csak a járvány miatt.","shortLead":"Több fővárosi kerületben is belassult a folyamat, és nem csak a járvány miatt.","id":"20210614_hagyateki_eljaras_ugyintezes_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3adf0917-8e3f-42ec-ad8e-8860b656f307&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"926d595b-3acc-4e95-8dca-a14659424e7d","keywords":null,"link":"/itthon/20210614_hagyateki_eljaras_ugyintezes_jarvany","timestamp":"2021. június. 14. 08:14","title":"8-9 hónapig is húzódhat most a hagyatéki ügyintézés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb808f92-6c9f-48ee-8749-0e200d5907de","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A világelső Novak Djokovic nyerte meg a francia nyílt teniszbajnokság férfi egyes versenyét, mivel a vasárnapi döntőben kétszettes hátrányból fordítva, öt játszmában legyőzte a görög Sztefanosz Cicipaszt.\r

","shortLead":"A világelső Novak Djokovic nyerte meg a francia nyílt teniszbajnokság férfi egyes versenyét, mivel a vasárnapi döntőben...","id":"20210613_roland_garros_novak_djokovic_sztefanos_cicipasz_donto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb808f92-6c9f-48ee-8749-0e200d5907de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feb02754-03bc-421f-93be-7cbae764c003","keywords":null,"link":"/sport/20210613_roland_garros_novak_djokovic_sztefanos_cicipasz_donto","timestamp":"2021. június. 13. 20:52","title":"Nagyot küzdött Djokovic a 19. Grand Slam-trófeájáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27616659-168c-4f49-9a23-1e8a84980052","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Gary Lineker, Didier Drogba és Jamie Carragher is imádkozik a dán középpályásért, de Vilmos herceg is megszólalt.","shortLead":"Gary Lineker, Didier Drogba és Jamie Carragher is imádkozik a dán középpályásért, de Vilmos herceg is megszólalt.","id":"20210613_Cristianon_Ronaldo_Eriksennek_Maradj_eros","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27616659-168c-4f49-9a23-1e8a84980052&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a2f0879-c8a6-4381-b611-2e79d36a961c","keywords":null,"link":"/sport/20210613_Cristianon_Ronaldo_Eriksennek_Maradj_eros","timestamp":"2021. június. 13. 13:16","title":"Cristiano Ronaldo Eriksennek: Maradj erős!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec64619c-b14f-4bcd-9a68-e9cc779164e3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bertalan Orbán Ráhel és Tiborcz István harmadik gyereke.","shortLead":"Bertalan Orbán Ráhel és Tiborcz István harmadik gyereke.","id":"20210612_Orban_fotot_kozolt_epp_megkeresztelt_unokajarol_Bertalanrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec64619c-b14f-4bcd-9a68-e9cc779164e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5fe124c-5247-47cc-aa63-fd06d2bf16df","keywords":null,"link":"/elet/20210612_Orban_fotot_kozolt_epp_megkeresztelt_unokajarol_Bertalanrol","timestamp":"2021. június. 12. 18:43","title":"Orbán fotót közölt épp megkeresztelt unokájáról, Bertalanról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f603d23f-6a95-484d-942e-e818b1e10d3f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tiborcz-adó és Mészáros-adó, rabszolgatörvény eltörlése, egyetemi autonómia, félmilliós juttatás az egészségügyi és szociális dolgozóknak – Karácsony Gergely bemutatta a jóvátétel kétszer kilenc pontját, melyeket kormányváltás után azonnal el lehet kezdeni. ","shortLead":"Tiborcz-adó és Mészáros-adó, rabszolgatörvény eltörlése, egyetemi autonómia, félmilliós juttatás az egészségügyi és...","id":"20210612_Karacsony_Gergely_jovateteli_program","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f603d23f-6a95-484d-942e-e818b1e10d3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c77de45-ea11-4820-ac93-97b65e65b2e8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210612_Karacsony_Gergely_jovateteli_program","timestamp":"2021. június. 12. 11:51","title":"18 pontban mutatta be a kormányváltás utáni azonnali intézkedéseket Karácsony Gergely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f741387-994a-4c72-9fa1-5d6d4143aa78","c_author":"Windisch Judit","category":"360","description":"Óriási pénzosztásba kezd a kormány a jövő évi választás előtt: átlagosan 400 ezer forintot kaphat vissza egy gyereket nevelő szülő az idén befizetett adójából. Ennek az a feltétele, hogy a kormány által hivatalosan vártnál jobban teljesítsen a gazdaság. De van erre esély? Meddig izgulhatnak a családok? ","shortLead":"Óriási pénzosztásba kezd a kormány a jövő évi választás előtt: átlagosan 400 ezer forintot kaphat vissza egy gyereket...","id":"20210614_orban_csalad_adovisszaterites_2022_valasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f741387-994a-4c72-9fa1-5d6d4143aa78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abfbe8c7-c7ba-4bf7-b432-014d6f0b7bf1","keywords":null,"link":"/360/20210614_orban_csalad_adovisszaterites_2022_valasztas","timestamp":"2021. június. 14. 06:30","title":"A levegőbe beszélt Orbán az adóvisszatérítéssel, vagy a zsebében tudhatja pénzt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"862fd84a-83cf-40bb-9d69-b1405fd811eb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elődjétől eltérően ebben a sportos SUV-ban már nem dízelmotor található.","shortLead":"Elődjétől eltérően ebben a sportos SUV-ban már nem dízelmotor található.","id":"20210614_magyarorszagon_a_245_loeros_uj_skoda_kodiaq_rs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=862fd84a-83cf-40bb-9d69-b1405fd811eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"365ec908-5bfe-4589-9513-f8c41e85a855","keywords":null,"link":"/cegauto/20210614_magyarorszagon_a_245_loeros_uj_skoda_kodiaq_rs","timestamp":"2021. június. 14. 06:41","title":"Magyarországon a 245 lóerős új Skoda Kodiaq RS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]