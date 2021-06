Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1e71bb80-6b5f-4081-be36-839049c5a4df","c_author":"Németh András","category":"tudomany","description":"A tudósok szerint a Déli-sark körüli áramlás olyan erős, hogy az a szárazföld közelében tartja a tenger vízét, így jogos külön óceánnak nevezni az antarktiszi víztömeget – így hát megszületett az újabb óceán, a Déli.","shortLead":"A tudósok szerint a Déli-sark körüli áramlás olyan erős, hogy az a szárazföld közelében tartja a tenger vízét...","id":"20210612_Itt_az_ujabb_ocean_ezuttal_a_Deli","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e71bb80-6b5f-4081-be36-839049c5a4df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9246dd22-8cee-4343-8899-dce95fd17589","keywords":null,"link":"/tudomany/20210612_Itt_az_ujabb_ocean_ezuttal_a_Deli","timestamp":"2021. június. 12. 16:27","title":"Itt a Föld újabb óceánja, ezúttal a Déli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e93ca603-7479-427d-a020-7716a2169571","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Minden korábbinál keményebben lép fel Vlagyimir Putyin orosz elnök rendszere azok ellen, akik nem követik szolgaian a Kreml politikáját. Oroszországban ugyanis szeptemberben parlamenti választást rendeznek, és az államfő népszerűsége folyamatosan csökken.","shortLead":"Minden korábbinál keményebben lép fel Vlagyimir Putyin orosz elnök rendszere azok ellen, akik nem követik szolgaian...","id":"202123__bevadult_akreml__illiberalis_valasztas__barati_szivesseg__fortelyos_felelemkeltes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e93ca603-7479-427d-a020-7716a2169571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"583db85b-6436-41cf-bc2c-5d2168bd117c","keywords":null,"link":"/360/202123__bevadult_akreml__illiberalis_valasztas__barati_szivesseg__fortelyos_felelemkeltes","timestamp":"2021. június. 13. 13:30","title":"Putyin mindenkit eltakarít, hogy csak az álellenzéke maradjon a porondon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c950a492-8912-43f3-8c2b-b3cf24944438","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Soha nem volt még múzeumban kiállítva, pedig ezt tartják a legjelentősebb roma kortárs festménynek Magyarországon. Monumentális alkotás, vibráló színekkel, amelynek legfőbb üzenete, hogy nem lehet a magyar történelemről a cigányság említése nélkül beszélni. Péli Tamás Születés című, 1983-as pannója most először látható egy kiállítótérben, de mindössze négy hónapig van fix helye, további sorsa bizonytalan.","shortLead":"Soha nem volt még múzeumban kiállítva, pedig ezt tartják a legjelentősebb roma kortárs festménynek Magyarországon...","id":"20210612_peli_tamas_szuletes_roma_kultura_festeszet_BTM","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c950a492-8912-43f3-8c2b-b3cf24944438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"170d25e2-9076-4ced-821e-2e8d0f7db0c0","keywords":null,"link":"/kultura/20210612_peli_tamas_szuletes_roma_kultura_festeszet_BTM","timestamp":"2021. június. 12. 20:00","title":"Negyven év sötétség után a szemünk láttára születik újjá a roma eredetmítosz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eba869d-ed24-42c1-9509-b59d235ff683","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ne szervezzenek tömeges meccsnézéseket a tereken, mert kockázatos! - figyelmeztetett Davor Bozinovic horvát belügyminiszter, a válságstáb vezetője szombaton, utalva arra, hogy megkezdődött a foci-Eb, és nagyok az elvárások a horvát válogatottal szemben.","shortLead":"Ne szervezzenek tömeges meccsnézéseket a tereken, mert kockázatos! - figyelmeztetett Davor Bozinovic horvát...","id":"20210612_Veszelyes_a_tomeges_meccsnezes_a_horvat_belugyminiszter_szerint","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9eba869d-ed24-42c1-9509-b59d235ff683&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a654dcd-5375-43e8-b762-e3b631561b52","keywords":null,"link":"/sport/20210612_Veszelyes_a_tomeges_meccsnezes_a_horvat_belugyminiszter_szerint","timestamp":"2021. június. 12. 18:44","title":"Veszélyes a tömeges meccsnézés a horvát belügyminiszter szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37e041ac-dba5-4b29-82c7-a032ed33f2bb","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Bár a kutyaorr remek detektora lehetne a koronavírus-fertőzésnek,de több információ kellene arról, hogy valóban tökéletesen jelzi-e a vírus jelenlétét.","shortLead":"Bár a kutyaorr remek detektora lehetne a koronavírus-fertőzésnek,de több információ kellene arról, hogy valóban...","id":"20210614_Miert_nem_szimatoltatjuk_ki_kutyakkal_a_Covidot_ha_egyszer_alkalmas_ra_az_orruk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37e041ac-dba5-4b29-82c7-a032ed33f2bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"385d877b-3abd-4e82-8ed7-417d2ec370c1","keywords":null,"link":"/elet/20210614_Miert_nem_szimatoltatjuk_ki_kutyakkal_a_Covidot_ha_egyszer_alkalmas_ra_az_orruk","timestamp":"2021. június. 14. 09:47","title":"Miért nem szimatoltatjuk ki kutyákkal a Covidot, ha egyszer alkalmas rá az orruk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"377ddb14-0d19-45ae-8ad8-ddc1e5d39709","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Lökdösték és még slaggal is locsolták az aktivistákat, akik szórólapokat osztogattak - állítja a párt. ","shortLead":"Lökdösték és még slaggal is locsolták az aktivistákat, akik szórólapokat osztogattak - állítja a párt. ","id":"20210613_DKs_aktivistakra_tamadtak_a_fovarosban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=377ddb14-0d19-45ae-8ad8-ddc1e5d39709&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a13cf9be-341f-4eb8-ab86-c4a079860f83","keywords":null,"link":"/itthon/20210613_DKs_aktivistakra_tamadtak_a_fovarosban","timestamp":"2021. június. 13. 13:37","title":"DK-s aktivistákra támadtak a fővárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d698a46f-566a-4182-a433-0a569d2f997f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A belgák négyszer lőttek kapura, ebből három beakadt.","shortLead":"A belgák négyszer lőttek kapura, ebből három beakadt.","id":"20210612_belgium_oroszorszag_foci_eb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d698a46f-566a-4182-a433-0a569d2f997f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"979e2fcd-d314-4c26-a7b4-bc9ab2dae675","keywords":null,"link":"/sport/20210612_belgium_oroszorszag_foci_eb","timestamp":"2021. június. 12. 23:23","title":"Félgőzzel rúgtak egy hármast a belgák a harmatos orosz csapatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e83df80f-6230-49e8-87e2-42ffa070b1cd","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Már a lakosság közel fele kapott legalább egy oltást Németországban, de a német szakemberek szerint ez még mindig kevés. ","shortLead":"Már a lakosság közel fele kapott legalább egy oltást Németországban, de a német szakemberek szerint ez még mindig...","id":"20210613_Felzarkozott_Nemetorszag_a_beoltottak_szamaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e83df80f-6230-49e8-87e2-42ffa070b1cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e829e4a-7cdd-4c2b-8c0e-b7ea5750bbe8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210613_Felzarkozott_Nemetorszag_a_beoltottak_szamaban","timestamp":"2021. június. 13. 12:48","title":"Belehúztak az oltásba a németek: már 60 milliónál járnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]