[{"available":true,"c_guid":"7db78181-636c-4cf7-a34b-9068dc6c1433","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nyugat-európai árak várják a szurkolókat a foci-Eb budapesti meccsein.","shortLead":"Nyugat-európai árak várják a szurkolókat a foci-Eb budapesti meccsein.","id":"20210615_euro_2020_foci_eb_puskas_arena_etel_ital_arlista","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7db78181-636c-4cf7-a34b-9068dc6c1433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb2068aa-376e-4217-b42b-1e30b09d82ba","keywords":null,"link":"/kkv/20210615_euro_2020_foci_eb_puskas_arena_etel_ital_arlista","timestamp":"2021. június. 15. 12:23","title":"Enne, inna a Puskásban? Legyen elég pénz a számláján!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1627d725-38d3-414b-a631-0bca8fa8864b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A portugálok hármat lőttek a magyar válogatottnak, a németek egy öngóllal szenvedtek vereséget.","shortLead":"A portugálok hármat lőttek a magyar válogatottnak, a németek egy öngóllal szenvedtek vereséget.","id":"20210615_magyar_portugal_nemet_francia_eb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1627d725-38d3-414b-a631-0bca8fa8864b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"269fd66c-acfc-40da-bbf9-d225da27024e","keywords":null,"link":"/sport/20210615_magyar_portugal_nemet_francia_eb","timestamp":"2021. június. 15. 23:23","title":"A magyarok és a németek bánkódhatnak a halálcsoport első fordulója után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"214463a7-18eb-4518-b6e9-625f32a3d85a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az akadémikus, volt alkotmánybíró, a napokban megjelent Államcsínytevők című könyv szerzője a HVG hetilapnak adott interjújában úgy fogalmazott, ma már nagyon sokan egyetértenek vele abban, hogy az államcsíny lopakodó módon bekövetkezett.","shortLead":"Az akadémikus, volt alkotmánybíró, a napokban megjelent Államcsínytevők című könyv szerzője a HVG hetilapnak adott...","id":"20210616_Voros_Imre_alaptorveny_demokracia_interju","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=214463a7-18eb-4518-b6e9-625f32a3d85a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fb26c51-c48f-4aeb-ac0c-d97c315fe8c4","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_Voros_Imre_alaptorveny_demokracia_interju","timestamp":"2021. június. 16. 16:44","title":"Vörös Imre alkotmányjogász: A jelenlegi alaptörvény keretein belül nincs visszaút a demokráciához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e36e9a8a-d73a-412e-960c-60bf11777c42","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kedden délután a jelentős társadalmi és ellenzéki tiltakozás ellenére elfogadta a parlament a pedofilellenes törvénycsomagot, amely a Fidesz politikai szándékai szerint összemossa a homoszexuálisokat a pedofilokkal. Az egyik pontja korlátozná a nemváltoztatás vagy homoszexualitás megjelenítését és népszerűsítését - egyelőre nem világos, hogy ez mit jelent pontosan a műsorszolgáltatók vagy a sajtó számára, mindenesetre a szavazás napján összegyűjtöttük néhány korábbi cikkünket, amelyek a homofóbtörvény elfogadásával a jövőben talán sokkal szűkebb közönséghez juthatnak majd el, sőt esetleg épp azokhoz nem, akiknek a legnagyobb szüksége lenne arra, hogy megismerjék ezeket a történeteket. Ezzel a szűrővel egy szabadabb világot is kénytelenek leszünk elzárni magunk előtt. ","shortLead":"Kedden délután a jelentős társadalmi és ellenzéki tiltakozás ellenére elfogadta a parlament a pedofilellenes...","id":"20210615_LMBTQ_tortenetek_melegek_homoszexualisok_homofobtorveny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e36e9a8a-d73a-412e-960c-60bf11777c42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50c09878-8e4e-4bb8-a8b8-f5f41e9ba7c0","keywords":null,"link":"/elet/20210615_LMBTQ_tortenetek_melegek_homoszexualisok_homofobtorveny","timestamp":"2021. június. 15. 15:26","title":"Ezektől a történetektől próbálja elzárni a kormány a nyilvánosságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6d331eb-fd33-4395-af43-7b3b007e9208","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lezárások és a vonulás megtette a hatását.","shortLead":"A lezárások és a vonulás megtette a hatását.","id":"20210615_dugo_budapesti_belvaros_vonulas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6d331eb-fd33-4395-af43-7b3b007e9208&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c0688a6-69d3-4997-92b9-bfc75068771c","keywords":null,"link":"/itthon/20210615_dugo_budapesti_belvaros_vonulas","timestamp":"2021. június. 15. 15:38","title":"Már kora délután bedugult a budapesti belváros – ne most induljon arra autóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1ef14d3-9b7d-41e6-add0-937feb839577","c_author":"Fekő Ádám","category":"elet","description":"Nem olyan könnyű mindent megjegyezni, ami egy futballmeccs körül van, de most megpróbáltuk összeszedni azokat az alapokat, amiknek az ismeretében már bátran mehetünk a magyar–portugálra és a magyar–franciára is.","shortLead":"Nem olyan könnyű mindent megjegyezni, ami egy futballmeccs körül van, de most megpróbáltuk összeszedni azokat...","id":"20210615_focimeccs_etikett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e1ef14d3-9b7d-41e6-add0-937feb839577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7493d05e-2d22-4ca1-af81-41903814f0ad","keywords":null,"link":"/elet/20210615_focimeccs_etikett","timestamp":"2021. június. 15. 14:55","title":"Üljek? Álljak? Fütyüljek? Mit vegyek fel? Mit kell és mit nem illik csinálni egy focimeccsen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6afa1889-1b7b-49ce-8a33-5770bef88a49","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Egy olyan időszakban, amikor a járvány épp a levegőtől fosztott meg sokakat, sok szempontból hasznos lehet közelebbről is megvizsgálni az élet egyik alapvető funkcióját: a lélegzést. James Nestor azt állítja, hiába alapvető, elfelejtettük vagy nem tudjuk jól csinálni, aminek messzemutató, és leginkább negatív következményei vannak.","shortLead":"Egy olyan időszakban, amikor a járvány épp a levegőtől fosztott meg sokakat, sok szempontból hasznos lehet közelebbről...","id":"20210616_Elfelejtettunk_jol_lelegezni_es_ez_lassan_megol_minket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6afa1889-1b7b-49ce-8a33-5770bef88a49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81224b80-0e5c-46e2-965c-6ed81ddc9776","keywords":null,"link":"/elet/20210616_Elfelejtettunk_jol_lelegezni_es_ez_lassan_megol_minket","timestamp":"2021. június. 16. 20:00","title":"Elfelejtettünk jól lélegezni, és ez lassan megöl minket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01126049-69d5-434b-8875-35ad960c0411","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik elnökét a védelmi intézkedések megszegésére hivatkozva hívták be.","shortLead":"A Jobbik elnökét a védelmi intézkedések megszegésére hivatkozva hívták be.","id":"20210616_idezes_rendorseg_Jakab_Peter_felirat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01126049-69d5-434b-8875-35ad960c0411&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a4cb4ea-f27d-488d-bfb8-050e08468dfc","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_idezes_rendorseg_Jakab_Peter_felirat","timestamp":"2021. június. 16. 15:37","title":"Beidézte a rendőrség Jakab Pétert, miután kivetítette a Parlament falára a \"Fizessenek meg a tolvajok\"-feliratot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]