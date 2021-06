Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a7dd0906-fa47-4108-8fa0-109c8e5ad798","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Andrea Bocelli Puccini Nessun Dormájával hangolja majd a nézőket a nyitómeccsre. ","shortLead":"Andrea Bocelli Puccini Nessun Dormájával hangolja majd a nézőket a nyitómeccsre. ","id":"20210611_A_vilag_legnepszerubb_tenorja_fog_fellepni_a_labdarugoEb_megnyitojan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7dd0906-fa47-4108-8fa0-109c8e5ad798&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d56232f2-7521-413f-b664-94505a6bee67","keywords":null,"link":"/kultura/20210611_A_vilag_legnepszerubb_tenorja_fog_fellepni_a_labdarugoEb_megnyitojan","timestamp":"2021. június. 11. 15:09","title":"A világ legnépszerűbb tenorja fog fellépni a labdarúgó-Eb megnyitóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e064dc0-9989-40ff-900f-1b19cfc45533","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Annak ellenére, hogy 12 évvel idősebb és kevésbé fejlett technológiát rejt az SL 65 AMG Black Series korábbi példánya, simán versenyképes a mai megfelelőivel.","shortLead":"Annak ellenére, hogy 12 évvel idősebb és kevésbé fejlett technológiát rejt az SL 65 AMG Black Series korábbi példánya...","id":"20210609_Ez_a_2009es_MercedesBenz_SL_65_AMG_siman_veri_arban_a_mai_legdragabb_AMG_GTt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e064dc0-9989-40ff-900f-1b19cfc45533&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96b3c966-0658-4269-8134-42c73862c52d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210609_Ez_a_2009es_MercedesBenz_SL_65_AMG_siman_veri_arban_a_mai_legdragabb_AMG_GTt","timestamp":"2021. június. 10. 04:44","title":"113 millió forint manapság egy ilyen 2009-es Mercedes SL 65 AMG Black Series","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a636b0b-b02c-44b2-95ff-c1e60a1ce84e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány hallgat róla, meddig maradnak a katonák a rendőrök mellett.","shortLead":"A kormány hallgat róla, meddig maradnak a katonák a rendőrök mellett.","id":"20210609_katonak_jarorozes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a636b0b-b02c-44b2-95ff-c1e60a1ce84e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5479ce6e-499e-4301-86e3-ad00da3e6928","keywords":null,"link":"/itthon/20210609_katonak_jarorozes","timestamp":"2021. június. 09. 20:35","title":"Már nincs kijárási tilalom, de még mindig katonák járőröznek az utcákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1d7d291-2acd-4935-90f2-f98491d469f4","c_author":"Duna Terasz Grande","category":"brandcontent","description":"Természetközeli, mégis városi élettér - ez lett a modern, környezettudatos váróslakók legfőbb igénye lakásvásárláskor. A lakói és az építészeti igény a rozsdaövezetek újjáélesztésével találkozhat, amelynek eredményeképp az egész városra hatással lévő projektek valósulhatnak meg. Az egyik ilyen éppen Budapest XIII. kerületében, a főváros egyik legzöldebb Duna-parti lokációjában, a Foka-öböl közelében zajlik. ","shortLead":"Természetközeli, mégis városi élettér - ez lett a modern, környezettudatos váróslakók legfőbb igénye lakásvásárláskor...","id":"20210610_Zold_otthon_a_nagyvarosban_Duna_Terasz_Grande","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1d7d291-2acd-4935-90f2-f98491d469f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdb2fb7e-53d0-4bc5-b791-30ff9a018114","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210610_Zold_otthon_a_nagyvarosban_Duna_Terasz_Grande","timestamp":"2021. június. 10. 11:30","title":"Zöld otthon a nagyvárosban: élettér a tetőn, privát kert a lakáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a65b688-15de-4865-8d01-9c8f86e8e32d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A klip mentes minden erőlködéstől, meg is nézték rögtön több millióan.","shortLead":"A klip mentes minden erőlködéstől, meg is nézték rögtön több millióan.","id":"20210611_Csodas_oltasi_kampanyvideot_keszitettek_a_franciak_imadja_is_a_vilag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a65b688-15de-4865-8d01-9c8f86e8e32d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81209d08-0861-449f-b105-7dccf071c14f","keywords":null,"link":"/elet/20210611_Csodas_oltasi_kampanyvideot_keszitettek_a_franciak_imadja_is_a_vilag","timestamp":"2021. június. 11. 14:46","title":"Csodás oltási kampányvideót készítettek a franciák, imádja is a világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e67e295e-cec6-4959-8433-7b3dcda3df6e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az épület kulturális és közösségi térként is várja a látogatókat. ","shortLead":"Az épület kulturális és közösségi térként is várja a látogatókat. ","id":"20210610_A_megujult_Rumbach_zsinagoga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e67e295e-cec6-4959-8433-7b3dcda3df6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"236453a4-6d47-425b-8f73-495e341c8e2d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210610_A_megujult_Rumbach_zsinagoga","timestamp":"2021. június. 10. 19:16","title":"Így néz ki a felújított Rumbach utcai zsinagóga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Instagram mögött valójában nem egy, hanem több algoritmus dolgozik, hogy mindenki számára személyre szabottan válogassák ki a bejegyzéseket.","shortLead":"Az Instagram mögött valójában nem egy, hanem több algoritmus dolgozik, hogy mindenki számára személyre szabottan...","id":"20210609_instagram_algoritmus_rangsorolas_adam_moseri","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a180c23-17b9-456b-b81f-5e3e09593cd9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210609_instagram_algoritmus_rangsorolas_adam_moseri","timestamp":"2021. június. 09. 17:03","title":"Elárulta a titkot az Instagram-vezér: így tálalja a felhasználóknak a bejegyzéseket a rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90818c8b-1293-438a-bbcf-4b6a0bbb6378","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A humorista egy e-mailből tudta meg, hogy bár februárban neki ítélték a gyűrűt, a közelmúltbéli tevékenysége miatt visszavonta döntését az MTVA. Arra gyanakszik, egy politikai álhír van a háttérben.","shortLead":"A humorista egy e-mailből tudta meg, hogy bár februárban neki ítélték a gyűrűt, a közelmúltbéli tevékenysége miatt...","id":"20210610_Galla_Miklos_karinthy_gyuru_mtva","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90818c8b-1293-438a-bbcf-4b6a0bbb6378&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8b937ee-4b70-4e25-b381-f0a090d31db5","keywords":null,"link":"/kultura/20210610_Galla_Miklos_karinthy_gyuru_mtva","timestamp":"2021. június. 10. 20:44","title":"Galla Miklós: Minden ok nélkül vonták vissza a Karinthy-gyűrűmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]