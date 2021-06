Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"8e0b7e6c-99d4-4124-8740-595972f6b65f","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"A globális újraindulás keresleti sokkot okozott az építőiparban, az alapanyaghiány miatt elszálltak az árak. Gyors visszarendeződés aligha lesz.","shortLead":"A globális újraindulás keresleti sokkot okozott az építőiparban, az alapanyaghiány miatt elszálltak az árak. Gyors...","id":"202124__epitoipari_dragulas__lakhatasi_tamogatasok__versenyjog__kinalati_alsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e0b7e6c-99d4-4124-8740-595972f6b65f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"000a4b60-430b-46ce-8bef-89662c7e8e41","keywords":null,"link":"/360/202124__epitoipari_dragulas__lakhatasi_tamogatasok__versenyjog__kinalati_alsag","timestamp":"2021. június. 21. 11:00","title":"Ha építkezni akar, inkább várjon vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f38ec2d-5087-41c6-9276-6be0e2f617ef","c_author":"Lukácsi Katalin","category":"360","description":"Ferenc pápa és Orbán Viktor nem lehetnek egyszerre jó keresztények. Ezt Orbán is pontosan tudja. Okkal tart az érkezésétől. Talán a tömjénfüsttől is. Vélemény.","shortLead":"Ferenc pápa és Orbán Viktor nem lehetnek egyszerre jó keresztények. Ezt Orbán is pontosan tudja. Okkal tart...","id":"202124_Lukacsi_Katalin_Capabb_a_papanal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f38ec2d-5087-41c6-9276-6be0e2f617ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"052fb2e0-bf5f-493f-b3c6-85bd5272124c","keywords":null,"link":"/360/202124_Lukacsi_Katalin_Capabb_a_papanal","timestamp":"2021. június. 20. 11:00","title":"Lukácsi Katalin: Cápább a pápánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27498f51-9892-493b-a7e4-1bf968e517e2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Még mindig vannak olyan helyek, amelyek azért küzdenek, hogy egyáltalán ki tudjanak nyitni.","shortLead":"Még mindig vannak olyan helyek, amelyek azért küzdenek, hogy egyáltalán ki tudjanak nyitni.","id":"20210621_mozi_nyitas_nezok_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27498f51-9892-493b-a7e4-1bf968e517e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ffe22e6-172b-4e8f-905c-f7ba8dd290d5","keywords":null,"link":"/kultura/20210621_mozi_nyitas_nezok_jarvany","timestamp":"2021. június. 21. 08:04","title":"Lassan térnek vissza a nézők, továbbra sem tudnak megélni a magyar mozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8414099-5862-4ff4-b0d8-c3ccff459634","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendőrség volt vezetője beszélt erről. Károly nem gyanúsított, hanem tanú volt.","shortLead":"A rendőrség volt vezetője beszélt erről. Károly nem gyanúsított, hanem tanú volt.","id":"20210620_Komolyan_vette_a_rendorseg_Diana_hercegno_meggyilkolasanak_a_tervet_Karoly_herceget_is_kihallgattak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b8414099-5862-4ff4-b0d8-c3ccff459634&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9b43560-4aa4-49c9-9b33-1466b76727ce","keywords":null,"link":"/elet/20210620_Komolyan_vette_a_rendorseg_Diana_hercegno_meggyilkolasanak_a_tervet_Karoly_herceget_is_kihallgattak","timestamp":"2021. június. 20. 07:52","title":"Komolyan vette a rendőrség Diana hercegnő meggyilkolásának a „tervét”, Károly herceget is kihallgatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d18d16d-11bc-4e27-b679-37476c7ced00","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kánikula miatt az ország nagy részére 2-es fokú figyelmeztetést is kiadtak a meteorológusok.","shortLead":"A kánikula miatt az ország nagy részére 2-es fokú figyelmeztetést is kiadtak a meteorológusok.","id":"20210621_idojaras_hetfo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d18d16d-11bc-4e27-b679-37476c7ced00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23af578e-be3f-43cc-bb1c-c95a6839626d","keywords":null,"link":"/itthon/20210621_idojaras_hetfo","timestamp":"2021. június. 21. 05:19","title":"37 fokos hőség is lehet hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66305b4c-13a9-489c-8223-e2d4c5b8a88e","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"A rendhagyó színpadi megoldásairól ismert társulatvezető egyszerre készül a futurisztikus látványvilágban megelevenedő Nine című musicalre és a Maladype Színház húsz évének megünneplésére a Merlin történelmi revüvel.","shortLead":"A rendhagyó színpadi megoldásairól ismert társulatvezető egyszerre készül a futurisztikus látványvilágban megelevenedő...","id":"202124__balazs_zoltan_rendezo__fellinirol_aszinhaz_pszichejerol__makacs_dolgok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66305b4c-13a9-489c-8223-e2d4c5b8a88e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f2c3024-f75d-45e5-b0f5-a3f73512b4b8","keywords":null,"link":"/360/202124__balazs_zoltan_rendezo__fellinirol_aszinhaz_pszichejerol__makacs_dolgok","timestamp":"2021. június. 20. 16:00","title":"Balázs Zoltán: A magyar színház pszichéjét régóta rettegésben tartják a saját mítoszai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6a0f6ec-e98c-4774-b497-82e7e2d3d5c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A francia himnusz kezdő sorait posztolta.","shortLead":"A francia himnusz kezdő sorait posztolta.","id":"20210619_Marseillaiset_Orban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b6a0f6ec-e98c-4774-b497-82e7e2d3d5c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a4454b9-f391-4cf8-9d4d-70e6f7c3d184","keywords":null,"link":"/itthon/20210619_Marseillaiset_Orban","timestamp":"2021. június. 19. 14:09","title":"A Marseillaise-t idézve szurkol Orbán a magyar csapatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f833749-106a-4e68-886a-6987e50068ec","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A helyi polgármester szerint terrortámadás történt, a rendőrség egyelőre nem nyilatkozott a részletekről. Egy ember meghalt, többen megsérültek.","shortLead":"A helyi polgármester szerint terrortámadás történt, a rendőrség egyelőre nem nyilatkozott a részletekről. Egy ember...","id":"20210620_A_Pride_felvonulas_nezoi_koze_hajtott_egy_autos_Floridaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f833749-106a-4e68-886a-6987e50068ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c2315b6-35f9-4230-8dea-30cc8d31ac3f","keywords":null,"link":"/vilag/20210620_A_Pride_felvonulas_nezoi_koze_hajtott_egy_autos_Floridaban","timestamp":"2021. június. 20. 08:38","title":"A Pride felvonulás nézői közé hajtott egy autós Floridában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]