[{"available":true,"c_guid":"158e8830-bea2-4f33-8af3-5594d471bd65","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Luxemburgban ülésezik az uniós külügyminiszterek tanácsa, amely a belarusz rezsimmel kapcsolatos szankciókról hoz döntést a nap folyamán. Szijjártó Péter magyar külügyminiszter egyetlen szót sem ejtett erről a témáról, ellenben sokat beszélt a migrációról, amely nem szerepel a napirenden. A politikus elmondta a véleményét arról is, hogy szivárványszínben szeretnék kivilágítani a müncheni stadiont a szerdai magyar-német focimeccs idején.","shortLead":"Luxemburgban ülésezik az uniós külügyminiszterek tanácsa, amely a belarusz rezsimmel kapcsolatos szankciókról hoz...","id":"20210621_Szijjarto_szamara_a_belarusz_ellenzek_nem_letezik_csak_a_migransok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=158e8830-bea2-4f33-8af3-5594d471bd65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3703c32f-f336-4837-8ddd-01a3ccbb7816","keywords":null,"link":"/eurologus/20210621_Szijjarto_szamara_a_belarusz_ellenzek_nem_letezik_csak_a_migransok","timestamp":"2021. június. 21. 12:58","title":"Szijjártó számára a belarusz ellenzék nem létezik, csak a migránsok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b32603a-d7af-430f-93ff-7e97a5b7f9b0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A szövetségi kapitány pályafutása egyik legszebb napjának nevezte a szombatit, miután a magyar labdarúgó-válogatott 1-1-es döntetlent játszott a világbajnok francia csapattal a Puskás Arénában, a részben budapesti rendezésű Európa-bajnokságon. Rossi szerint csapata most kivívott magának némi dicsőséget.","shortLead":"A szövetségi kapitány pályafutása egyik legszebb napjának nevezte a szombatit, miután a magyar labdarúgó-válogatott...","id":"20210620_Marco_Rossi_Ez_palyafutasom_egyik_legszebb_napja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b32603a-d7af-430f-93ff-7e97a5b7f9b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"612d1d66-0ddf-435c-8cf0-7ee39727a97d","keywords":null,"link":"/sport/20210620_Marco_Rossi_Ez_palyafutasom_egyik_legszebb_napja","timestamp":"2021. június. 20. 08:27","title":"Marco Rossi: Ez pályafutásom egyik legszebb napja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f88273c-f708-4025-a6c1-57dbc3ab0099","c_author":"","category":"sport","description":"A válogatott csapatkapitányát kivizsgálják, miután egy ütközést követően a földön maradt.","shortLead":"A válogatott csapatkapitányát kivizsgálják, miután egy ütközést követően a földön maradt.","id":"20210620_Szalai_Adamot_korhazba_kellett_szallitani","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f88273c-f708-4025-a6c1-57dbc3ab0099&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c294ed72-680b-4faa-bbed-0cbcf4bd0c89","keywords":null,"link":"/sport/20210620_Szalai_Adamot_korhazba_kellett_szallitani","timestamp":"2021. június. 20. 08:12","title":"Szalai Ádámot kórházba kellett szállítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a87b168c-5c82-44d5-830f-ae6d37ac02ff","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ezt a kérdést feszegeti a brüsszeli Politico, amely arra mutat rá, hogy Európában nőtt meg igazán az oroszok aktivitása a hírszerzés terén. Ráadásul az orosz kémek már nem is nagyon fárasztják magukat azzal, hogy eltüntessék a nyomokat.","shortLead":"Ezt a kérdést feszegeti a brüsszeli Politico, amely arra mutat rá, hogy Európában nőtt meg igazán az oroszok aktivitása...","id":"20210621_Visszahuzodnake_az_orosz_kemek_a_BidenPutyin_talalkozo_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a87b168c-5c82-44d5-830f-ae6d37ac02ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33958c48-62dd-40ee-b233-f9309374a2e9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210621_Visszahuzodnake_az_orosz_kemek_a_BidenPutyin_talalkozo_utan","timestamp":"2021. június. 21. 18:56","title":"Visszahúzódnak-e az orosz kémek a Biden–Putyin-találkozó után?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6545f712-68e2-4edd-9c4a-f530d1a67603","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi már épp elköltözött volna, erre a volt párja összevagdosta a felsőtestét.","shortLead":"A férfi már épp elköltözött volna, erre a volt párja összevagdosta a felsőtestét.","id":"20210620_Nem_akarta_elfogadni_hogy_szakitott_vele_a_parja_kest_rantott_a_soproni_no","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6545f712-68e2-4edd-9c4a-f530d1a67603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46d9660c-6ed0-4fc3-b739-0d5a9f9cb9e4","keywords":null,"link":"/itthon/20210620_Nem_akarta_elfogadni_hogy_szakitott_vele_a_parja_kest_rantott_a_soproni_no","timestamp":"2021. június. 20. 15:24","title":"Nem akarta elfogadni, hogy szakított vele a párja, kést rántott a soproni nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b2e2376-0466-4903-a1f2-a756a0847dd5","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kevés a jó vezető, márpedig a járványválság felszínre hozta, milyen nagy szükség van rájuk. A munka világa nem lesz többé olyan, mint volt, más vezetői készségek és képességek válnak fontossá.","shortLead":"Kevés a jó vezető, márpedig a járványválság felszínre hozta, milyen nagy szükség van rájuk. A munka világa nem lesz...","id":"202124__vezetoi_keszsegek__vallalatiranyitas__covidhatas__fonokfejlesztes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b2e2376-0466-4903-a1f2-a756a0847dd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6be860b7-6839-4598-b2f3-e1613b4dba68","keywords":null,"link":"/360/202124__vezetoi_keszsegek__vallalatiranyitas__covidhatas__fonokfejlesztes","timestamp":"2021. június. 21. 17:00","title":"Felértékelődnek a jó vezetők a járvány után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"416404aa-1237-4c28-905b-436feffc0c0c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gumikat a Hungaroring mellett található vezetéstechnikai pályán próbálták ki azonos körülmények között. ","shortLead":"A gumikat a Hungaroring mellett található vezetéstechnikai pályán próbálták ki azonos körülmények között. ","id":"20210621_Tizenot_fele_abroncs_szerepelt_az_idei_magyar_nyarigumiteszten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=416404aa-1237-4c28-905b-436feffc0c0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd49f08f-70bb-4cf4-8958-3cf5c74b2944","keywords":null,"link":"/cegauto/20210621_Tizenot_fele_abroncs_szerepelt_az_idei_magyar_nyarigumiteszten","timestamp":"2021. június. 21. 08:08","title":"Tizenötféle abroncs szerepelt az idei magyar nyárigumi-teszten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6300db35-aca9-49bc-aaf8-e149be91ea23","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A filmtörténet legvagányabb női karaktereit alakító színészek 30 év után ismét együtt pózoltak a filmből ismert kocsiban. ","shortLead":"A filmtörténet legvagányabb női karaktereit alakító színészek 30 év után ismét együtt pózoltak a filmből ismert...","id":"20210621_30_eves_a_Thelma_es_Louise__csokkal_unnepelt_a_ket_foszereplo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6300db35-aca9-49bc-aaf8-e149be91ea23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"725f28c7-3c46-43f2-92ad-06d919ca3e76","keywords":null,"link":"/kultura/20210621_30_eves_a_Thelma_es_Louise__csokkal_unnepelt_a_ket_foszereplo","timestamp":"2021. június. 21. 11:16","title":"30 éves a Thelma és Louise – csókkal ünnepelt a két főszereplő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]